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Радий Хабиров озвучил новые кадровые перестановки в правительстве Башкирии

09:23, 26.11.2018
Радий Хабиров озвучил новые кадровые перестановки в правительстве Башкирии
Фото: pravitelstvorb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров 26 ноября на оперативном совещании в правительстве РБ озвучил новые кадровые изменения.

В рамках своего выступления глава республики сообщил, что Михаил Киреев назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Башкирии — министра ЖКХ республики.

«Мы договорились перегруппировать распределение полномочий. У нас впереди ждет очень серьезный вызов. Этот вызов обусловлен переходом на территориальную организацию работы с твердыми коммунальными отходами», — пояснил Хабиров.

По его словам, главная задача, которая сейчас стоит перед правительством РБ, — создание «комфортной среды для проживания людей в Башкирии».

Стоит отметить, что до назначения на новую должность Киреев работал в команде Радия Хабирова, занимал пост первого заместителя главы Красногорска в Московской области, курируя вопросы ЖКХ.

Напомним, ранее Хабиров назначил врио главы Минтруда Башкирии.

ОбществоВласть Башкортостан
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