Следком рассмотрит ходатайство об освобождении полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, в течение трех дней

Адвокаты двух полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, направили ходатайство в следственные органы об освобождении своих подзащитных и прекращении уголовного дела.

Защита бывшего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева подала ходатайство районному следователю. Также прошение об освобождении в региональную прокуратуру и следствие было направлено адвокатом бывшего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева.

Сторона защиты ссылается на алиби Галиева, так как «в момент происшествия он был в загородном кафе, есть доказательства в виде записи с видеокамер». Кроме того, адвокат Матвеева отмечает, что «в данный момент при наличии таких противоречий, а фактически отсутствия доказательств, оснований для содержания под стражей никаких нет».

Следствие обязано ответить на ходатайство адвокатов обвиняемых в течение трех суток, передает ТАСС.

Ранее адвокаты полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, направили письмо Путину.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.