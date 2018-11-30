«Салават Юлаев» не забивает уже два матча. Кто спасет Цулыгина?

Видимо, никто — у уфимского клуба большие проблемы не только в атаке

У руководства уфимского клуба сейчас определенно непростые времена. С одной стороны, сыграна только половина «регулярки», команда вряд ли покинет зону плей-офф и серьезных поводов для паники нет. С другой, «Салават Юлаев» под руководством Николая Цулыгина не просто проиграл в трех из четырех последних матчей — он не смог в этих играх забросить даже шайбы. О том, как уфимцы провели очередной безнадежный матч, без шансов уступив (0:4) «Магнитке», — в материале «Реального времени».

Цулыгин идет по пути Сафина

В 2011 году, после «золотых» времен Сергея Михалева и Вячеслава Быкова, в Уфе решились на радикальные перемены и доверили команду Венеру Сафину, воспитаннику «Салавата Юлаева». Иными словами — доверили своему «в доску». Венер Расихович входил в тренерский штаб уфимцев и во время чемпионства 2008 года, и при взятии первого и пока единственного Кубка Гагарина в истории команды. Его тепло приняли болельщики, он отлично стартовал, уверенно держался на пресс-конференциях. Но как только в следующее межсезонье у него отобрали приставку «исполняющий обязанности», случился настоящий крах. По ходу сезона бразды правления пришлось экстренно передавать в руки Владимиру Юрзинову-младшему.

История Николая Цулыгина отличается от сафинской пока только тем, что болельщики еще весной настороженно приняли нового тренера из Уфы. И по-настоящему проявил себя Николай Леонидович только на предсезонке и на старте чемпионата, когда в Питере был разгромлен СКА. Дальше «Салават Юлаев» выступал с переменным успехом, то в сумасшедшем матче обыгрывая «Авангард», то проигрывая на своей площадке три игры подряд. Сейчас же становится очевидно — нынешний уфимский тренерский воспитанник тоже близок к краху. Уфа берет свои очки дома с аутсайдерами, но совершенно беспомощна в играх с серьезными соперниками. Поддержки, которую год назад получил Эркка Вестерлунд, у этого тренера, скорее всего, не будет. Очевидно, что команде нужна встряска, и вряд ли кто-то удивится, если Цулыгина уволят еще до декабрьского перерыва.

В этой игре у Юхи Метсолы, допустившего сумасшедшую ошибку в предыдущем матче, в оппонентах был 23-летний Артем Загидуллин



Метсолу унизил Чибисов

«Салават Юлаев» вышел на игру с «Магниткой» с хорошим настроем, что было особенно важно после поражения от «Автомобилиста» два дня назад. В этой игре у Юхи Метсолы, допустившего сумасшедшую ошибку в предыдущем матче, в оппонентах был 23-летний Артем Загидуллин. Самый крупный вратарь КХЛ, опытнейший Василий Кошечкин, пропускал встречу, и этот факт объективно играл на руку уфимской атаке. О том, что Загидуллин не пропустит ни одной шайбы, перед игрой не могло быть и речи.

На деле же все вышло для уфимцев хуже не придумаешь. Сначала после удаления Ника Шора в середине первого периода Умарк ошибся в чужой зоне, делая передачу. «Салават» играл в большинстве последние секунды — шайба после неточности Линуса перешла к хорошо известному в Казани Андрею Чибисову, который организовал несильный бросок. Но Метсола снова дрогнул и пропустил абсолютно вратарский гол. Возможно, будь это знаменитый кистевой бросок Сергея Мозякина, вопросов было бы меньше. Но тут даже сам Чибисов не ожидал, что его действия закончатся заброшенной шайбой.

Удвоил преимущество гостей Григорий Дронов — и снова не лучшим образом сыграл Метсола. После матча главный тренер гостей отметит именно эту шайбу и назовет ее самой красивой в матче.

— Увлеклись атакой, «Магнитке» удалась хорошая контратака, — говорил позже в прямом эфире БСТ защитник «юлаевцев» Павел Коледов. — Мы выиграли у них в гостях, теперь они хотят взять реванш. Мы не забили свое, они — забили.

В самом начале второго периода защитник Евгений Бирюков «прошил» Метсолу и набрал свое третье очков матче

«Салавату» не хватает Панина?

Капитан уфимского клуба защитник Григорий Панин известен не только своей жесткой игрой, но и неравнодушным отношением к происходящему. Игры с «Автомобилистом» и «Магниткой» показали, что уфимцам не хватает по-настоящему стержневых игроков. Таких, как Григорий.

В данный момент он травмирован и не сыграет еще пару недель, но скучать ему не приходится. Телеканал БСТ часто приглашает хоккеистов «Салавата Юлаева» не только для «экспертизы» по игре в перерывах, но и комментировать матчи. Панин присоединился к эфиру во втором перерыве и рассказал много интересного в привычной ему эмоциональной манере.

— Отрицательных эмоций, конечно, куча, — говорил капитан «юлаевцев». — Был сейчас в раздевалке. Хотелось, конечно, взять слово — высказаться. Но сдержал себя там, и в эфире сдержу.

Рассказал Панин и о том, как в Уфе проходят разборы соперника, как он пересматривает повторы своих силовых приемов и как на площадке чувствуют себя игроки его амплуа.

Пока Григорий подбирал слова и старался внести позитив, его одноклубники продолжали творить на льду что-то несуразное. В самом начале второго периода защитник Евгений Бирюков «прошил» Метсолу и набрал свое третье очков матче (гол плюс две передачи). Такой результативностью в КХЛ Бирюков не блистал больше 8 лет.

Тут же Цулыгин поменял голкипера — поставил в ворота вместо ошарашенного происходящим финна Метсолы Андрея Кареева. Работы у него было не так много, уфимцы старались перевести игру в зону «Металлурга», но некоторые игроки «Салавата» начали психовать и получать удаления на ровном месте. Особо отличился Александр Кадейкин, получивший штраф за неспортивное поведение за 30 секунд до конца периода.

По такой игре «Салавата» вопрос, как «дожать», всерьез даже не стоял — хозяева попросту отбывали номер

— Выполняем установку тренера, готовы к любой игре соперника. Думаю, дожмем, — говорил в перерыве в телевизионном интервью нападающий магнитогорцев Павел Варфоломеев.

По такой игре «Салавата» вопрос, как «дожать», всерьез даже не стоял — хозяева попросту отбывали номер. И претензий к тренерам ни у кого из полевых игроков быть не должно — тот же Никита Филатов получил шанс проявить себя даже в большинстве.

«Могу только извиниться»

Реализовать штраф Кадейкина для «Магнитки» было лишь вопросом времени. Ииро Пакаринен в самом начале третьей 20-минутки словно не заметил перед собой двух защитников в зеленой форме и сделал счет 4:0 в пользу гостей.

— Имели некоторые проблемы в начале матча, но, как стали контролировать шайбу, уже имели преимущество, — говорил на послематчевой пресс-конференции главный тренер гостей Йозеф Яндач. — Очень доволен тем, как работали сегодня мои ребята. Особенно рад за нашего второго вратаря — Загидуллина, который сыграл «на ноль».

Интересно, что Николай Цулыгин до ноябрьского перерыва много ссылался на календарь как на причину неудач в некоторых матчах. Право на это он имел, уфимцам действительно не слишком повезло с расписанием на определенном отрезке. Но сейчас почти все клубы играют через день, и пенять на это уже нельзя.

— Был хороший матч. По нашей игре могу от лица всей команды и от себя лично только извиниться перед болельщиками. Теми, кто реально болеет за нас. Простите, что мы показали такую игру, — наставнику «Салавата» после игры слова давались с трудом.

По нашей игре могу от лица всей команды и от себя лично только извиниться перед болельщиками. Теми, кто реально болеет за нас. Простите, что мы показали такую игру



— Не разочаровались, что вызвали Дубровского в основную команду?

— Разочарования нет. Он работал и что мог, то показал. Сегодня не в отдельных игроках дело. Вся команда сыграла плохо.

— Почему такие проблемы с результативностью испытывают праворукие нападающие, Кугрышев и Ткачев?

— У нас сегодня и в прошлом матче вообще не забил никто — ни праворукие, ни леворукие. Наверное, не в этом дело.

— У «Салавата» всего две волевые победы в этом сезоне. И обе были на старте сезона. Почему после пропущенных шайб команда не может вернуться в игру?

— Мы такой статистики не ведем. Спасибо, что подсказали, обратим на это внимание. Хотя колоссальной проблемы здесь не вижу.

Впереди у уфимцев домашний матч с аутсайдером «Адмиралом» в ближайшие выходные, а затем сразу семь выездных встреч подряд, которые предстоит провести за две с небольшим недели. Возможно, если руководство башкирского клуба будет мешкать, то снова услышит от Цулыгина слова о тяжелом календаре и извинения. Историй, когда тренера в таких ситуациях по-настоящему поддерживали, мало. Посмотрим, что предпочтут боссы «Салавата Юлаева».

Андрей Лопата, фото hcsalavat.ru