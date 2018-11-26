Прокурор Уфы Владлен Михайленко покинул свой пост
Прокурор Уфы Владлен Михайленко оставил занимаемую должность в связи с окончанием срока полномочий.
Новый прокурор города будет назначен приказом генерального прокурора России в скором времени. Михайленко продолжит работать в центральном аппарате прокуратуры РБ, пишет «Башинформ».
Добавим, Владлен Михайленко занимал должность прокурора Уфы с ноября 2013 года.
Напомним, сегодня Илдус Нафиков представил Дмитрия Ерпелева в должности прокурора Набережных Челнов.ОбществоВласть Башкортостан
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