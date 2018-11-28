Глава Уфы занял седьмое место в Национальном рейтинге мэров

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин занял седьмую строчку рейтинга мэров столиц субъектов России и крупных финансово-промышленных центров страны.

Исследование подготовили специалисты центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве России. Результаты рейтинга были получены на основании анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества. Данные приводятся за октябрь — ноябрь этого года.

Всего в исследовании были представлены 88 градоначальников. Мэр Уфы занял седьмое место. Лидером рейтинга стал мэр Казани Ильсур Метшин, на втором месте — глава Москвы Сергей Собянин, на третьем — мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров стал самым цитируемым в СМИ главой региона в Приволжском федеральном округе.