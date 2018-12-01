СМИ: министр образования Башкирии все же уйдет в отставку

Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова уйдет в отставку. Ее может сменить начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Айбулат Хажин.

Местные СМИ ссылаются на сообщение агентства «Башинформ», однако на сайте самого агентства этой новости уже нет.

По данным ProUfu.ru, Шафикова может стать главой Института развития образования Башкортостана.

Напомним, что сообщения о возможной отставке Шафиковой появились еще полтора месяца назад. Как раз перед приходом Хабирова министр успела отметиться в двух резонансных историях. Сначала Шафикова опубликовала в Instagram пост, содержащий ошибки, что вызвало волну негативной критики на федеральном уровне. После этого ее обвинили в плагиате.