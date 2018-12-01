Новости общества

11:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: министр образования Башкирии все же уйдет в отставку

10:14, 01.12.2018
СМИ: министр образования Башкирии все же уйдет в отставку
Фото: pravitelstvorb.ru

Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова уйдет в отставку. Ее может сменить начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Айбулат Хажин.

Местные СМИ ссылаются на сообщение агентства «Башинформ», однако на сайте самого агентства этой новости уже нет.

По данным ProUfu.ru, Шафикова может стать главой Института развития образования Башкортостана.

Напомним, что сообщения о возможной отставке Шафиковой появились еще полтора месяца назад. Как раз перед приходом Хабирова министр успела отметиться в двух резонансных историях. Сначала Шафикова опубликовала в Instagram пост, содержащий ошибки, что вызвало волну негативной критики на федеральном уровне. После этого ее обвинили в плагиате.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты