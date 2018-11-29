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Хабиров назначил Александра Сидякина куратором работы с инвестблоком в Башкирии

15:03, 29.11.2018
Хабиров назначил Александра Сидякина куратором работы с инвестблоком в Башкирии
Фото: glavarb.ru

Руководитель администрации главы Башкирии, бывший депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин займется координацией деятельности органов власти и муниципалитетов по привлечению инвестиций.

О назначении сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на заседании проектного офиса по реализации мероприятий в рамках участия региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Также он поручил АО «Башинформ» разработать схему информирования предпринимательского сообщества о возможностях развития, потенциале территорий и мерах государственной поддержки.

«Инвестиции — это очень чувствительная тема. Люди идут с инвестициями туда, где их на руках носят с утра до вечера, где они понимают, что это важнейшее направление государственной политики», — сообщил Хабиров.

Напомним, ранее Радий Хабиров создал группу в Facebook для общения с бизнесменами.

ОбществоВласть Башкортостан
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