Хабиров назначил Александра Сидякина куратором работы с инвестблоком в Башкирии

Руководитель администрации главы Башкирии, бывший депутат Госдумы от Татарстана Александр Сидякин займется координацией деятельности органов власти и муниципалитетов по привлечению инвестиций.

О назначении сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на заседании проектного офиса по реализации мероприятий в рамках участия региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Также он поручил АО «Башинформ» разработать схему информирования предпринимательского сообщества о возможностях развития, потенциале территорий и мерах государственной поддержки.

«Инвестиции — это очень чувствительная тема. Люди идут с инвестициями туда, где их на руках носят с утра до вечера, где они понимают, что это важнейшее направление государственной политики», — сообщил Хабиров.

Напомним, ранее Радий Хабиров создал группу в Facebook для общения с бизнесменами.