Померимся бюджетами. Татарстан уступает Самаре, Нижнему и Уфе по тратам на социалку

Рейтинг регионов с самыми расходами и доходами в Поволжье

Изначально сверстав очень консервативный бюджет-2018, Минфин Татарстана трижды увеличивал его из-за нефтяных доходов, и в итоге он вырос более чем на 40 млрд рублей с дефицитом почти на 15 млрд рублей. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», по итогам 9 месяцев дефицита пока нет, однако из-за осторожных трат в январе — сентябре на последний квартал этого года придется треть всех бюджетных расходов. Изучив бюджеты соседних регионов, мы узнали также, что налога на прибыль республика собрала больше, чем семь других регионов ПФО, вместе взятых. А в топ-5 регионов с самыми большими доходами вошли как раз те, у которых есть нефтяные месторождения.

Как Минфин трижды увеличивал бюджет-2018

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени» за первые 9 месяцев 2018 года Минфин Татарстана пока исполняет бюджет-2018 с показателями, отличающимися от принятых Госсоветом РТ в ноябре 2017 года, в лучшую сторону.

Напомним, депутаты сверстали бюджет на этот год с прогнозируемым общим объемом дохода в 202,7 млрд рублей, расходов — в 205,3 млрд рублей. Таким образом, изначально был запланирован дефицит в размере 2,6 млрд рублей. Для сравнения, предполагается, что доходы бюджета на 2019 год составят 204,7 млрд рублей, расходы 209,1 млрд (дефицит — 4,4 млрд), на 2020-й, соответственно, 212,2 млрд и 218,1 млрд рублей (дефицит — почти 6 млрд).

Если сравнить эти цифры с показателями бюджета-2017, в глаза бросается излишняя консервативность бюджета-2018: год назад доходы составили 261,6 млрд рублей, расходы — 274,47 млрд. Возможно, финансистов РТ напугал высокий размер дефицита — год назад он составил 12,8 млрд рублей. Однако высокие нефтяные доходы республики (по словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, «доходы появились у бюджета республики за счет благоприятной ситуации, сложившейся на нефтяном рынке») позволили Минфину и Госсовету РТ уже трижды в этом году внести изменения в изначальный проект бюджета.

Сначала доходы осторожно увеличили на 7 млрд рублей, затем, в конце первого полугодия, еще на 15,7 млрд рублей, и, наконец, в конце сентября, — на 21,2 млрд. Таким образом, бюджет на 2018 год по доходам уже составляет 246 млрд рублей, а по расходам (которые тоже увеличивали трижды) — 261,9 млрд. Дефицит достиг 14,8 млрд рублей (уже больше, чем весь прошлогодний), и он будет полностью покрыт за счет средств, оставшихся в бюджете на начало года, уверяют в Минфине.

Высокие доходы, по словам Радика Гайзатуллина, «появились у бюджета республики за счет благоприятной ситуации, сложившейся на нефтяном рынке». Фото gossov.tatarstan.ru

На последний квартал придется треть всех расходов

По результатам первых 9 месяцев, впрочем, дефицита бюджета в РТ нет. Доходы уже действительно превысили годовой уровень первоначально принятого бюджета, составив 210,3 млрд рублей, расходы еще нет (очевидно, в правительстве РТ осторожничали все 9 месяцев) — они составили 185,7 млрд рублей. Таким образом, в запасе у Минфина остается еще 24,6 млрд рублей нерастраченных доходов. Однако, чтобы обеспечить реализацию цифр, объявленных финансовым ведомством в сентябре, налоговикам за оставшиеся месяцы надо собрать от минимального показателя в 36 млрд рублей (до уровня доходов в 246 млрд рублей) до максимальных 52 млрд рублей (тогда уровень расходов в 262 млрд рублей будет достигнут без дефицита). В любом случае, за три оставшихся месяца Минфину надо потратить 76,3 млрд рублей. Из-за осторожности и консерватизма на октябрь — декабрь остались нерастраченными 30% планируемых расходов.

Доходы больше 100 млрд рублей — у пяти регионов ПФО, где есть нефть

В любом случае, Татарстан лидирует среди регионов ПФО как по сумме доходов, так и по сумме расходов. Башкортостан, занимающий второе место, например, отстает по доходам на 36 млрд рублей, а замыкающая тройку богатых регионов Самара — вообще почти на 80 млрд рублей. Если кому-то этот разрыв кажется небольшим, то отметим, что 36 млрд рублей — это больше, чем доходная часть бюджета республик Мордовии и Марий Эл, а доходная часть бюджета Оренбургской области, занимающей по этому показателю шестое место, составила всего 74,3 млрд рублей за 9 месяцев этого года.

Доходная часть, превышающая отметку в 100 млрд рублей, лишь у пяти регионов ПФО — помимо РТ, РБ и Самарской области. Такой жирный бюджет у Нижегородской области и Пермского края. Отметим, что во всех этих регионах основной доход бюджета приносит прибыль нефтедобывающих и, отчасти, перерабатывающих компаний.

Доходы региональных бюджетов ПФО за 9 месяцев 2018 г.

Регион НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налоги на прибыль, доходы Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации Налоги на совокупный доход Налоги на имущество Республика Татарстан (Татарстан) 191.766.552,6 121.692.550,2 23.453.103,5 8.150.911,4 26.541.177,5 Республика Башкортостан 147.388.506,0 93.869.360,0 14.928.046,0 5.997.762,0 13.579.203,0 Самарская область 123.112.819,0 79.649.547,3 13.321.197,2 6.246.308,6 17.289.282,6 Нижегородская область 115.718.700,0 75.116.400,0 12.447.055,0 7.273.241,8 13.042.864,8 Пермский край 99.298.254,5 67.477.476,6 5.735.643,6 13.926.043,7 Оренбургская область 62.204.263,1 41.870.719,1 4.355.585,3 2.645.887,3 9.697.963,6 Саратовская область 58.201.098,9 55.651.394,2 4.852.025,8 4.207.152,3 9.535.453,0 Удмуртская Республика 46.196.180,8 31.686.976,5 4.373.982,9 2.914.061,2 4.620.206,5 Ульяновская область 38.119.272,4 20.098.060,5 10.666.676,5 1.846.716,7 3.688.007,3

Налога на прибыль Татарстан собрал больше, чем семь других регионов ПФО, вместе взятых

Почти 60% доходов приходится на налог на прибыль, которого в РТ уже собрали на сумму 121,6 млрд рублей. Если доходы одного только Татарстана превышают совокупные доходы сразу пяти беднейших регионов ПФО (Кировской и Пензенской областей, Чувашии, Мордовии и Марий Эл), то налога на прибыль Татарстан собрал больше, чем семь регионов ПФО, вместе взятых — Кировская, Пензенская, Ульяновская области, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Удмуртия.

Для сравнения, вклад налога на имущество в бюджет составил 12,6% (26,5 млрд рублей), налога на товары (работы, услуги) — 11% (23,4 млрд рублей). Безвозмездные поступления из федеральной казны составили за 9 месяцев 2018 года 18,5 млрд рублей, или 8,8%, это четвертый по объему источник бюджета РТ.

Татарстан лидирует почти по всем налоговым поступлениям. Отметим лишь, что Башкортостан лучше использует имущество, находящееся в его собственности: доходы от его использования в РБ составили уже 13 млрд рублей, тогда как в РТ почти в три раза меньше — 4,5 млрд рублей. Башкортостан же опережает Татарстан и по доходам от продажи материальных и нематериальных активов: соседи реализовали их в этом году на сумму 2,2 млрд рублей, РТ — лишь на 813,3 млн. Интересно взглянуть и на цифры безвозмездных поступлений, которые показывают, в частности, дотационную зависимость регионов от Москвы — Башкортостан и здесь опережает Татарстан, в РБ поступило уже 27,3 млрд рублей. По платежам за пользование природными ресурсами лидирует Кировская область — она собрала их на сумму 682,8 млн рублей (РТ — лишь 594 млн).

По экономии средств РБ опережает Татарстан: если в запасе у казанской казны осталось 24,6 млрд рублей, то Уфа располагает 36,6 млрд рублей нерастраченных пока доходов. Фото gorobzor.ru

По тратам на социалку Казань уступает Самаре, Нижнему Новгороду и Уфе

Любопытно, что и по экономии средств РБ опережает Татарстан: если в запасе у казанской казны осталось 24,6 млрд рублей, то Уфа располагает 36,6 млрд рублей нерастраченных пока доходов: из доходов в размере 174,6 млрд рублей Башкортостан потратил пока 138 млрд. Более-менее приличная «финансовая подушка» сохранилась также лишь у Перми и Самары (остаток после первых 9 месяцев 10,4 и 11,6 млрд рублей соответственно). Меньше миллиарда рублей осталось в распоряжении минфинов Пензенской, Ульяновской и Кировской областей. А хуже всего обстоят дела у Марий Эл, дефицит бюджета которой уже составил почти 900 млн рублей, и особенно — у Мордовии, которая потратила на 6,4 млрд рублей больше, чем «накопила» (34 млрд рублей расходов приходится на 27,7 млрд рублей доходов).

Основная доля расходов всех регионов приходится на три статьи: национальную экономику, социальную политику и образование (в зависимости от региона — от 60 до 75%). Если смотреть на долю соответствующих статей в общих расходах, то в собственную экономику больше всего вкладывает Татарстан — 26,6%, или почти 50 млрд рублей потрачено было в первые 9 месяцев 2018 года. Однако на социальную политику и образование в РТ приходится меньшая доля. Даже в абсолютных цифрах по статье «Социальная политика» Казань не лидирует, уступая Самаре, Нижнему Новгороду и Уфе. Если Татарстан успел вложить в социалку 28,5 млрд рублей, то Самарская область — 31,2 млрд, Нижегородская — 32,1 млрд, а Башкортостан — 33,3 млрд. По образованию ситуация заметно лучше, больше, чем Татарстан, в эту статью не вложил ни один другой регион — 57 млрд рублей (Башкортостан — 43,8 млрд). Однако, если смотреть на долю пирога, то РТ уступает Удмуртии, Чувашии, Пермскому краю и ряду других регионов, которые вложили в образование больше 30—31% всех расходов.

Расходы региональных бюджетов ПФО за 9 месяцев 2018 г.

Регион Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Республика Татарстан (Татарстан) 11.562.374,1 89.575,8 1.364.234,4 49.357.750,0 9.214.591,6 Республика Башкортостан 10.723.197,0 62.489,0 1.393.676,0 20.381.830,0 6.159.026,0 Нижегородская область 8.382.800,7 29.246,3 1.506.532,0 17.981.885,6 4.570.225,6 Самарская область 9.202.187,5 35.343,5 1.674.229,9 18.475.589,5 7.081.264,3 Пермский край 6.889.030,0 56.621,7 1.285.968,4 14.600.465,9 3.542.280,0 Саратовская область 4.727.993,4 27.939,8 499.304,6 10.718.811,9 2.103.099,6 Оренбургская область 4.571.411,3 45.350,8 449.704,5 10.987.897,2 2.129.700,9 Удмуртская Республика 3.468.263,5 23.378,1 549.453,7 8.707.256,1 896.379,2 Ульяновская область 3.521.735,5 12.711,2 656.588,7 6.965.578,3 1.545.163,8

…эти же регионы больше озабочены безопасностью своих жителей, нежели Татарстан

Увы, но на ЖКХ во всех регионах после трат на первые три статьи приходятся уже крохи — от 1 до 6%. Татарстан опять тратит на жилищно-коммунальные расходы больше всех — 9,2 млрд рублей, или 5% всего бюджета. Большую долю бюджета выделяют на эти цели только Марий Эл (5,5%) и Самарская область (5,8%), в абсолютном выражении, впрочем, это лишь 1,2 и 7 млрд рублей. Похожая ситуация со здравоохранением, на которое приходится в среднем 6% всех расходов (в РТ — 7%). Больше прочих стараются уделить денег медицине в Башкортостане (8,3%) и Пензенской области (7,1%).

Гораздо любопытнее выглядит ситуация с расходами на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Именно по этой статье Татарстан проигрывает сразу трем регионам. Так, Казань потратила на обеспечение безопасности своих жителей 1,3 млрд рублей, тогда как Башкортостан уже вложил 1,4 млрд рублей, а Нижегородская область — 1,5 млрд рублей. Сильнее прочих заботятся о безопасности в Самарской области, где за первые 9 месяцев вложили по этой статье 1,6 млрд рублей.