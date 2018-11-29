Мэр Уфы Ульфат Мустафин создал страницы в социальных сетях

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин открыл свои официальные аккаунты в популярных социальных сетях.

По словам градоначальника, соцсети, которые активно вошли в нашу жизнь, «являются оперативным способом связи, и помогут наладить прямой диалог с жителями города». Мустафин создал личные страницы в Facebook, Instagram, «Одноклассниках» и «Вконтакте».

В пресс-службе мэрии подчеркнули, что все другие, якобы связанные с главой администрации Уфы аккаунты и страницы, не имеют к Ульфату Мустафину никакого отношения.

Напомним, вчера врио главы Башкирии Радий Хабиров открыл личную группу в Facebook для общения с представителями регионального бизнеса.