СМИ: премьер-министр Башкирии может возглавить Уральский главк Центробанка РФ

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов может сталь главой Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Информацию о возможной смене работы сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника. Стоит отметить, что должность руководителя управления ЦБ в Екатеринбурге остается вакантной с февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что Рустэм Марданов в ближайшее время покинет свой пост. Нового премьера врио главы Башкирии Радий Хабиров пока назначать не планирует. Руководить деятельностью правительства он будет самостоятельно.

По источникам «Реального времени», среди возможных претендентов называют Рината Баширова, занимающего сейчас пост замруководителя администрации главы РБ.

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