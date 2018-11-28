В Стерлитамаке полыхнуло: ЧП на заводе Мугинова и Рутмана

Пожар на предприятии «Синтез-каучук» в Башкирии

На крупном заводе «Синтез-каучук», расположенном в Стерлитамаке, накануне вспыхнул пожар. Причиной стала утечка углеводородов. В результате пострадало четыре человека, двое из них, по информации Минздрава Башкортостана, в реанимации. «Реальное время» вспомнило, участием в каких громких проектах и уголовных делах известны владельцы предприятия.

Четверо пострадавших

Как пояснила «Реальному времени» пресс-служба МЧС в Башкортостане, сообщение о пожаре в одном из цехов ОАО «Синтез-каучук» в Стерлитамаке поступило в 9.40 утра. Как выяснилось позже, произошло возгорание изопентана, это в свою очередь привело к факельному горению.

«Во время плановых ремонтных работ на трубопроводе произошла утечка углеводородов с последующим возгоранием. Площадь пожара составила около 30 кв. м. Службами предприятия были незамедлительно приняты меры по недопущению дальнейшего распространения огня. На место оперативно прибыли пожарные силы МЧС, в кратчайшие сроки пожар был локализован, угрозы экологической обстановке города нет», — рассказала пресс-служба ООО «УК ТАУ НефтеХим» (управляет заводом «Синтез-каучук»).

При пожаре пострадали четыре человека, они получили ожоги различной степени тяжести. Их госпитализировали в ГБУЗ РБ «Клиническая больница №1» города Стерлитамака. На сайте Минздрава Башкортостана уточняется, что состояние двух пострадавших оценивается как средней тяжести. Двое других находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Сегодня одного из пострадавших могут перевести в Уфу в Ожоговый центр при Городской клинической больнице №18.

«Синтез-Каучук» — единственное предприятие в России и СНГ, выпускающее неодимовые полиизопреновые каучуки общего и специального назначения. Фото Радика Вахитова

Уголовные дела на боссов

Завод «Синтез-каучук» объединяет несколько производств по выпуску синтетических каучуков. «Синтез-Каучук» — единственное предприятие в России и СНГ, выпускающее неодимовые полиизопреновые каучуки общего и специального назначения. Они используются при изготовлении шин, резинотехнических изделий, а также изделий пищевого, медицинского, бытового применения.

Концы «Синтез-Каучука» уходя в офшоры. Головная организация компании — REFERI KAPITAL KHOLDINGS LTD — зарегистрирована в Ларнаке (Кипр). «Синтез-каучук» вместе с «Стерлитамакским нефтехимическим заводом» (СНХЗ) находится под управлением компании «Тау НефтеХим», принадлежащей известным башкирским предпринимателям Дамиру Мугинову и Иосифу Рутману. Правда, найти прямые связи не так-то просто. ОАО «Синтез-каучук» зарегистрировано на ООО «Актив», совладельцем которого является сам «Синтез-каучук». Отследить истинных владельцев «Тау НефтеХим» также довольно сложно: если раньше Иосиф Рутман сам числился учредителем компаний, связанных с группой «Тау», то сейчас многие из них закольцованы друг с другом. Тем не менее заводом СНХЗ, находящимся под управлением «Тау НефтеХим», в равной доле владеют сам Иосиф Рутман и его компаньон Дамир Мугинов.

Имена бизнесменов в последнее время все чаще упоминаются в связи с громкими скандалами и возбуждением уголовных дел. Так уголовное преследование Дамира Мугинова началось в 2018 году. В ночь с 7 на 8 июля сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД республики провели обыски в офисах «Тау-НефтеХима» и изъяли бухгалтерские документы за 2015—2018 годы.

Через неделю после обысков, которые прошли в Стерлитамаке, полицейские явились с новыми обысками и в Уфу. Здесь их заинтересовала управляющая компания «Аркада», которой владеет Мугинов, и гостиница «Тан». Причиной очередных обысков стало расследование по сделке с участком земли в Уфе на улице Зорге. В 2013—2014 годы из муниципальной собственности были отчуждены участки площадью около 9 тысяч кв. метров. Структуры Дамира Мугинова купили землю за 15 миллионов рублей, а перепродали уже за 140 млн рублей.

Уголовное преследование Дамира Мугинова (на фото — второй справа) — началось в 2018 году. Фото dmuginov.livejournal.com



Не обделили вниманием правоохранительные органы и Иосифа Рутмана — уголовное дело в отношении него было возбуждено из-за противостояния вокруг «Сити молл» — крупного торгового центра в Стерлитамаке. На 7 га земли, где и был построен торговый комплекс, претендовала и компания Рутмана «Недвижимость», но она проиграла торги компании ООО «В-Траст». Однако в январе 2017 года несколько человек из окружения начальника службы безопасности группы «ТАУ» Эдуарда Васильева перекупили «В-траст» у ее директора.

Мечты о соде

У Иосифа Рутмана и Дамира Мугинова были грандиозные планы по строительству содовой компании, которая могла бы конкурировать с «Башкирской содовой компанией» (БСК). Этот проект в качестве козыря хотел использовать и экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. Когда встал вопрос о разработке горы Торатау «Башкирской содовой компанией», общественность взбунтовалась против того, чтобы пускать под нож природный памятник. В то же время нужно было спасать производство соды. Тогда Рустэм Хамитов решил пустить в разработку Гумеровское месторождение: если бы проект удался, шиханы можно было бы оставить в покое, а производство соды в Башкирии продолжилось. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

В 2012 году начали исследовать запасы известняка Гумеровского месторождения. Тогда же была создана компания «Ишимбайский известняк», получившая права на разведку и разработку Гумеровского месторождения. Свой вердикт эксперты «Роснедр» вынесли в 2017 году: гумеровский известняк по свойствам не подходит «Башкирской содовой компании.

В том же 2017 году «Ишимбайскиий известняк» оказался в собственности у уже упоминавшегося ООО «Недвижимость» Иосифа Рутмана. Выводы «Роснедр» нисколько не смутили новых хозяев «Ишимбайского известняка» — они заявили, что будут строить новое производство соды в Башкирии. За эту идею, как за соломинку, держался и Рустэм Хамитов. Несмотря на возбужденные уголовные дела и бегство господина Рутмана бывший «башлык» обещал поддержать проект и даже просить помощи у федерального правительства. Правда, как писало «Реальное время», новое производство вряд ли сможет конкурировать с БСК, поскольку запасов сырья категории С1 для работы крупного завода может хватить всего на несколько лет.

«УК ТАУ НефтеХим» управляет заводом «Синтез-каучук». Фото Радика Вахитова



Не в фаворе у Хабирова

Но если проекты «Тау НефтеХима» для Рустэма Хамитова и были неким спасительным кругом, нынешнее руководство не питает большой благосклонности к хозяевам этой компании. В качестве доказательства местные СМИ приводят тот факт, что врио главы Башкортостана Радий Хабиров чуть ли не сразу после своего прибытия поручил разобраться, почему муниципальный застройщик МУП ИСК перестал нормально работать. Об упомянутой компании известно, что фактически она является подконтрольной лицам, близким к Дамиру Мугинову.

«По моей информации, в прошлом году компания не сдала ни одного квадратного метра жилья. Выясните, с чем это связано, — сказал Хабиров представителям Совета безопасности Башкортостана.

В блогах и телеграмм-каналах даже упоминается, что Мугинов якобы поддерживал экс-премьера Башкирии Раиля Сарбаева, жаждавшего вернуться к власти, но уже в кресло главы республики. Также были у него связи с бывшим мэром Уфы Иреком Ялаловым.





Гуландам Фатхуллина