СМИ опубликовали список аварийных участков дорог в Башкирии

Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов озвучил положение дел с аварийными участками на дорогах. Доклад был заслушан в рамках еженедельного совещания в правительстве РБ.

Полный список аварийных участков публикует издание Bash.news.

Аварийные участки на федеральных трассах в Башкирии:

М5 «Урал»: 1316 км, 1341 км, 1454 км, 1494 км. На этих участках трассы водителям стоит быть максимально аккуратными и внимательно следить за скоростным режимом.

Трасса М7 «Волга» уходит в сторону Казани. Водители называют эту дорогу самой безопасной.

М7 «Волга»: 1198 км, 1328 км. Сотрудники Госавтоинспекции выделяют эти участки как наиболее аварийные. На дороге Уфа — Оренбург происходит большое количество ДТП.

Уфа — Оренбург: 26 км. Именно этот участок по статистике является наиболее аварийным.

Значительное количество ДТП в республике происходит на дорогах регионального значения, которые связывают между собой муниципалитеты. Самые опасные участки на региональных дорогах следующие:

Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли: 65 км.

Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск: 222 км.

Уфа — Бирск — Янаул: 106 км.

Уфа — Иглино — Красная Горка: 7 км, 10 км, 16 км, 19 км.

Уфа — Инзер — Белорецк: 23 км, 193 км.

Уфа — Чишмы: 4 км, 15 км.

Дюртюли — Нефтекамск: 88 км.

Среди городов Башкирии большинство ДТП зафиксировано в Октябрьском, Иглино и Стерлитамаке. В Уфе больше всего аварий случается на Бакалинской, проспекте Октября и Сельской Богородской.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал башкирских синоптиков из-за роста смертельных ДТП.