СМИ опубликовали список аварийных участков дорог в Башкирии
Руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов озвучил положение дел с аварийными участками на дорогах. Доклад был заслушан в рамках еженедельного совещания в правительстве РБ.
Полный список аварийных участков публикует издание Bash.news.
Аварийные участки на федеральных трассах в Башкирии:
- М5 «Урал»: 1316 км, 1341 км, 1454 км, 1494 км. На этих участках трассы водителям стоит быть максимально аккуратными и внимательно следить за скоростным режимом.
- Трасса М7 «Волга» уходит в сторону Казани. Водители называют эту дорогу самой безопасной.
- М7 «Волга»: 1198 км, 1328 км. Сотрудники Госавтоинспекции выделяют эти участки как наиболее аварийные. На дороге Уфа — Оренбург происходит большое количество ДТП.
- Уфа — Оренбург: 26 км. Именно этот участок по статистике является наиболее аварийным.
Значительное количество ДТП в республике происходит на дорогах регионального значения, которые связывают между собой муниципалитеты. Самые опасные участки на региональных дорогах следующие:
- Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли: 65 км.
- Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск: 222 км.
- Уфа — Бирск — Янаул: 106 км.
- Уфа — Иглино — Красная Горка: 7 км, 10 км, 16 км, 19 км.
- Уфа — Инзер — Белорецк: 23 км, 193 км.
- Уфа — Чишмы: 4 км, 15 км.
- Дюртюли — Нефтекамск: 88 км.
Среди городов Башкирии большинство ДТП зафиксировано в Октябрьском, Иглино и Стерлитамаке. В Уфе больше всего аварий случается на Бакалинской, проспекте Октября и Сельской Богородской.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров раскритиковал башкирских синоптиков из-за роста смертельных ДТП.Общество Башкортостан
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