В Башкирии произошел взрыв на заводе «Синтез-каучук», есть пострадавшие

В Стерлитамаке на заводе «Синтез-каучук» в одном из цехов произошел взрыв утром во вторник, 27 ноября.

По информации ГУ МЧС РФ, в одной из цистерн горел изопентан — легко воспламеняемый углеводород, взрывоопасный в смеси с воздухом. В результате на территории предприятия случилось возгорание.

В настоящее время огонь локализован. Обстоятельства ЧП выясняются, на месте работают экстренные службы. В результате инцидента пострадали четыре человека, состояние трех пациентов оценивается как средней тяжести, рассказали в Минздраве Башкирии.

По факту происшествия Западно-Уральское управление Ростехнадзора проверит цех, где произошел пожар. Как пишет ТАСС, специалисты уже выехали на место.

Напомним, ранее стало известно, что Следком расследует причину взрыва газа в частном доме в Самаре, где погиб человек.