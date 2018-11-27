Мэр Уфы отчитал чиновников за плохую уборку снега на улицах города

Глава Уфы Ульфат Мустафин потребовал от чиновников объяснить некачественную уборку снега на улицах города.

В рамках оперативного совещания в мэрии 27 ноября глава администрации сообщил, что жители жалуются на ситуацию в Октябрьском районе. Лучше других коммунальщики справляются с уборкой снега в Демском и Кировском районах.

В администрации пояснили, что для уборки снега не хватает техники. Также, по словам чиновников, территория Октябрьского района больше других, из-за чего приходится тратить больше времени на уборку.

В итоге первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов заявил, что в ближайшее время Уфа получит 39 единиц снегоуборочной техники, передает «Эхо Москвы в Уфе».

Напомним, после критики мэра Уфы был убран трамвайчик с шаурмой в центре города.