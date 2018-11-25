Радий Хабиров: «Похоже, руководство Уфы ждет новый тест»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал сильный снегопад и метель в Уфе.

Руководитель республики выложил на своей странице в социальных сетях видеозапись с комментарием «похоже, руководство Уфы ждет новый тест», намекая на работу коммунальных служб в непростых погодных условиях на улицах города.

Добавим, сегодня в Уфе в ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в это время.

Напомним, ранее Радий Хабиров призвал коммунальщиков подготовиться к холодной зиме в Башкирии.