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Радий Хабиров: «Похоже, руководство Уфы ждет новый тест»

19:55, 25.11.2018
Радий Хабиров: «Похоже, руководство Уфы ждет новый тест»
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал сильный снегопад и метель в Уфе.

Руководитель республики выложил на своей странице в социальных сетях видеозапись с комментарием «похоже, руководство Уфы ждет новый тест», намекая на работу коммунальных служб в непростых погодных условиях на улицах города.

Добавим, сегодня в Уфе в ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в это время.

Напомним, ранее Радий Хабиров призвал коммунальщиков подготовиться к холодной зиме в Башкирии.

ОбществоВласть Башкортостан
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