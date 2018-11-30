В рамках хабировского «инвестчаса» подписаны соглашения по двум проектам в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в четверг, 29 ноября, провел встречу с инвесторами в формате «инвестчаса».

В совещании приняли участие члены правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств и региональных институтов развития. На встрече были подписаны соглашения по двум проектам, которые реализуют республиканские промышленные предприятия.

Первый касается строительства завода по производству электротехнических корпусов для различного оборудования, в том числе в рамках программы импортозамещения. Проект компании «ЭлКом» с общим объемом инвестиций 651 млн рублей предполагает создание 213 новых рабочих мест.

Второй проект реализует АО «ИНМАН». Это производитель краноманипуляторного оборудования. Согласно подписанному документу, на модернизацию производства будет направлено порядка 230 млн рублей.

В администрации РБ пояснили что инвестсоглашения предусматривают государственную поддержку в части льгот по налогам на прибыль и имущество предприятий.

Напомним, ранее Радий Хабиров ввел тематические «часы» в правительстве республики для обсуждения различных тем. Среди новых форматов — «инвестчас», «здравчас» и «стройчас».