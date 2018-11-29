Радий Хабиров обсудил с инвесторами из Китая проект строительства цементного завода в Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел совещание по реализации строительства цементного завода в Сибае.
В мероприятии приняли участие председатель правления ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» Ли Лэцзюнь, генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» Чжан Цзиньхуэй, и.о. вице-премьера — руководителя аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов, а также мэр Сибая Рустем Афзалов.
Стороны обсудили параметры реализации инвестпроекта, сроки строительства, обязательства сторон. Общий объем инвестиций составит порядка 13 млрд рублей, пишет пресс-служба администрации Башкирии.
Напомним, ранее Радий Хабиров озвучил новые кадровые перестановки в правительстве Башкирии.ОбществоПромышленность Башкортостан
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