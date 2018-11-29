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Радий Хабиров обсудил с инвесторами из Китая проект строительства цементного завода в Башкирии

13:27, 29.11.2018
Радий Хабиров обсудил с инвесторами из Китая проект строительства цементного завода в Башкирии
Фото: glavarb.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров провел совещание по реализации строительства цементного завода в Сибае.

В мероприятии приняли участие председатель правления ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» Ли Лэцзюнь, генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Сычуань-Сибай» Чжан Цзиньхуэй, и.о. вице-премьера — руководителя аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов, а также мэр Сибая Рустем Афзалов.

Стороны обсудили параметры реализации инвестпроекта, сроки строительства, обязательства сторон. Общий объем инвестиций составит порядка 13 млрд рублей, пишет пресс-служба администрации Башкирии.

Напомним, ранее Радий Хабиров озвучил новые кадровые перестановки в правительстве Башкирии.

ОбществоПромышленность Башкортостан
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