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Экспертиза ДНК подтвердила причастность уфимских экс-полицейских к изнасилованию дознавателя — Mash

12:27, 30.11.2018 1
Экспертиза ДНК подтвердила причастность уфимских экс-полицейских к изнасилованию дознавателя — Mash
Фото: pixabay.com

Генетическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, подтвердила причастность бывших полицейских к изнасилованию девушки-дознавателя в Уфе.

По информации telegram-канала Mash, на ее теле были обнаружены следы ДНК всех троих фигурантов уголовного дела. Также специалистам удалось восстановить точное время преступления — с 19.00 до 21.00. Таким образом, экспертизой было опровергнуто выдвинутое адвокатами ранее алиби у двух полицейских.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:51
    Теперь только осталось давить на взаимность...
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