Экспертиза ДНК подтвердила причастность уфимских экс-полицейских к изнасилованию дознавателя — Mash

Генетическая экспертиза, проведенная в рамках следствия, подтвердила причастность бывших полицейских к изнасилованию девушки-дознавателя в Уфе.

По информации telegram-канала Mash, на ее теле были обнаружены следы ДНК всех троих фигурантов уголовного дела. Также специалистам удалось восстановить точное время преступления — с 19.00 до 21.00. Таким образом, экспертизой было опровергнуто выдвинутое адвокатами ранее алиби у двух полицейских.

Напомним, в Уфе трое полицейских подозреваются в изнасиловании коллеги в ночь с 29 на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Спустя некоторое время они были уволены со службы. Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех фигурантов дела.