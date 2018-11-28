Глава компании Savencia Fromage & Dairy высоко оценил качество башкирского молока

Гендиректор французской компании Savencia Fromage & Dairy Жан-Поль Торрис высоко оценил качество молока, производимого в Башкирии. Об этом он сообщил в рамках планарной сессии форума «Россия зовет» с участием президента России Владимира Путина.

По словам Торриса, после введения санкций импорт сыров в Россию у компании прекратился. Поэтому предприятие искало место для открытия производства на территории РФ. В результате в 2017 году Savencia Fromage & Dairy приобрела мажоритарную долю в АО «Белебеевский молочный комбинат» в Башкирии.

«До этого мы посетили многие фермы и площадки. Однако именно в Башкирии мы нашли прекрасное современное производство, где можно собирать молоко и хранить его, что является ключевым фактором для нашего бизнеса. Люди хорошо справляются, быстро учатся, что, безусловно, радует. Нам помогают и региональные власти. Прекрасный сыр не может быть без прекрасного молока», — отметил Жан-Поль Торрис.

Также Торрис добавил, что в ближайшее время французская компания начнет модернизировать башкирское предприятие и вводить инновации для улучшения качества сыров.

Планируется, что Savencia Fromage & Dairy передаст технологии комбинату для производства сыров премиум-качества. Иностранная компания в скором времени хочет наладить реализацию продукции в России и в других странах, в том числе в Китае.

Напомним, ранее стало известно, что свыше 90 миллиардов рублей инвестиций привлекут в агропромышленные проекты в Башкирии.