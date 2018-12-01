Скандалы недели: хищение в ведомстве Марата Ахметова, «дуэль» в Альметьевске и отставка в Башкирии

Чем запомнились уходящие 7 дней

История с переименованием российских аэропортов продолжает порождать все новые и новые скандалы; 80 млн рублей, выделенных на казанские парки и скверы, оказалось «очень мало», и теперь чиновники просят дополнительного финансирования; неблагополучный проект завода «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой получил надежду на возрождение; прокуратура даст оценку действиям бугульминской учительницы, угрожавшей ученику. Об этих и других событиях уходящей недели — в обзоре «Реального времени».

Происшествия: пожары в Казани и Стерлитамаке

Для жителей Казани неделя началась с пожара в центре города. В 8.42 пожарным поступило сообщение о возгорании кровли в четырехэтажном административном здании на Университетской, 22. По словам очевидцев, признаки пожара были заметны уже на подъезде к площади Свободы. Возгорание ликвидировали порядка 30 человек, это заняло чуть меньше двух часов.

В загоревшемся здании в прошлом находилось известное кафе «Сковородка». Сейчас на первом этаже тоже находится кафе, другие помещения сдаются под офисы. Собственник здания на Университетской — рантье Дамир Исмагилов. Правда, загоревшаяся мансарда принадлежит не ему, а казанской фирме «Тайгер» Миннахметовых.

Еще один крупный пожар произошел 27 ноября — уже в другом регионе — в Башкирии. В 9.40 пожарные получили сообщение о возгорании в одном из цехов завода «Синтез-каучук» в Стерлитамаке. В результате пожара пострадали четыре человека, двое из которых, как сообщалось, были реанимированы. По предварительной версии, причиной возгорания стала утечка углеводородов.

Для жителей Казани неделя началась с пожара в центре города. Фото Марии Горожаниновой



Хищения на липовых кредитах и финал в деле экс-главы ГИСУ

На днях в Татарстане с подачи Следкома всплыла информация о хищениях федеральных субсидий для сельскохозяйственных предприятий. В обвиняемых — сотрудницы холдинговой компании «Ак Барс», а также руководитель компаний «Торис» и «Парус».

В качестве потерпевшего по делу проходит Минсельхоз Татарстана. Он заявил в суд гражданский иск на 62,7 млн рублей — эти деньги, по версии обвинения, были похищены в 2015 году в результате представления в министерство фиктивных документов от лица нескольких фермерских хозяйств и компаний — на оплату процентов по якобы полученным кредитам в 30—100 млн рублей.

По данным источников «Реального времени», в качестве свидетелей по делу силовики допрашивали рядовых сотрудников «Ак Барс» Банка и председателя правления Зуфара Гараева (в деле фигурировали поддельные кредитные договоры аграриев с банком).

По итогам расследования в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина было направлено представление. В результате семь сельхозчиновников из трех районов республики оказались привлечены к дисциплинарной ответственности за «ослабление контроля и ненадлежащее исполнение обязанностей». Дело о субсидиях рассматривает Апастовский суд.

В Казани близится к финалу процесс по делу бывшего руководителя Главинвестстроя РТ (ГИСУ) Рашида Нуруллина, которого обвиняют в выплате незаконного аванса в 216,6 млн рублей ПСО «Казань» за работы, которые на тот момент фактически не были выполнены. 26 ноября гособвинение запросило для Нуруллина 3 года лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств: двух несовершеннолетних детей и состояния здоровья.

Защита просит оправдать экс-чиновнка, считая, доказательства вины Нуруллина в суде представлены так и не были. Сам подсудимый, обращаясь к судье, напомнил: «На протяжении всего процесса вы каждый раз задавали один и тот же вопрос: доверяем ли мы друг другу? Мы отвечали, что доверяем. Я надеюсь на справедливый приговор».

Защита просит оправдать Нуруллина, поскольку, утверждает она, доказательства вины Нуруллина в суде представлены так и не были. Фото Ирины Плотниковой

Дело против Нуруллина было возбуждено в 2015 году, после того как Счетная палата установила нарушения при распределении средств по программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах».

27 ноября городской суд Альметьевска арестовал Расима Хайрутдинова — бывшего учредителя ООО «Альметьевск-Хлеб». Его подозревают в покушении на убийство нынешнего руководителя предприятия Рустама Латыпова.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 25 ноября, когда подозреваемый и потерпевший на машине направлялись на встречу с представителями банка в надежде получить крупный кредит. Банк выставил заемщикам требование залога в виде имущества бизнес-партнеров.

Следствие считает, что Хайрутдинов остановил машину на перекрестке Альметьевск—Урсаево, чтобы якобы почистить стекла. Выйдя из автомобиля, он открыл пассажирскую дверь и попытался выстрелить в Латыпова. Произошла осечка, Латыпов выскочил из машины. Хайрутдинов нажал на курок еще несколько раз, но выстрелов не последовало. Между мужчинами завязалась драка, в результате подозреваемый оттолкнул Латыпова и уехал.

Сам Латыпов настаивает — первый выстрел прошел без осечки, но он успел отклонить голову и потому остался жив. По версии потерпевшего, отверстие от пули в салоне авто следователи не нашли потому, что Хайрутдинов подменил машину. Адвокат последнего уверяет — его клиент не стрелял, а сам чуть не стал жертвой, просто Латыпов первым обратился в полицию. Сходятся бизнесмены лишь в одном — причиной конфликта были большие деньги.

Ну а владельцу фирмы «Татнур» (застройщик ЖК «Волжские зори») Ильгизару Хисматуллину и его подчиненному Ильдару Гарипову удалось избежать реального наказания. Советский райсуд Казани на днях признал их виновными в подмене долговой расписки на 8,8 млн рублей в гражданском деле Вахитовского суда, но сразу освободил по истечению срока давности. Прокуратура просила для Хисматуллина 5 лет колонии общего режима, а для Гарипова — 1 год и 7 месяцев. Отметим, по версии потерпевшей стороны, Хисматуллин водил знакомство с председателем Вахитовского суда Фанисом Мусиным и его сыном.

Власти заявляют, что на содержание общественных пространств нужны дополнительные деньги. Фото Максима Платонова

На казанские парки не хватает денег



В 2018 году на строительство парков и скверов в Казани было выделено 1,2 млрд рублей. Однако сейчас власти заявляют, что на содержание общественных пространств нужны дополнительные деньги. На нехватку финансирования на этой неделе пожаловался глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«К сожалению, денег на содержание парков не хватает, тем более в них появилось очень много малых архитектурных форм, за ними надо ухаживать. Появилось много растений, за которыми необходим более тщательный уход. В настоящий момент на содержание всех парков Казани из бюджета выделено 80 млн рублей. Это очень мало. Поделите 80 млн на 134 парка и на 12 месяцев — на каждый парк получается что-то около 6 тыс. рублей. Это содержание одного дворника», — заявил чиновник.

По словам Куляжева, сегодня муниципалитет ведет переговоры с Минфином РТ и ЦЭСИ, чтобы уточнить сумму финансирования.

Новые скандалы из-за имен для аэропортов

Невинная, на первый взгляд, затея с переименованием российских аэропортов продолжает порождать все новые и новые скандалы. На прошлой неделе журналист Олег Кашин заявил, что он выступает против присвоения казанскому аэропорту имени Габдуллы Тукая, поскольку все поэты, которыми принято гордиться в национальных республиках, — «фэйк».

«Мои друзья-патриоты в Москве, русские националисты, наоборот, говорят: какой Габдулла Тукай в Казани? Нет никакого Тукая. Давайте делать в честь Лобачевского», — сказал Кашин в эфире «Эха Москвы».

Высказывание Кашина спровоцировало очередную волну ожесточенных споров. Его не оставили без внимания и в казанском Кремле. Впрочем, комментировать слова Кашина представитель Кремля Лилия Галимова все же не стала: «Просто даже не хочется такие высказывания комментировать».

Олег Смирнов заявил, что конкурс был «затеян в кабинетах, где сидят некомпетентные люди, которые не знают ни истории нашей страны, ни порядка присвоения имен аэропортам». Фото: me-forum.ru



Между тем бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в интервью «Реальному времени» заявил, что конкурс был «затеян в кабинетах, где сидят некомпетентные люди, которые не знают ни истории нашей страны, ни порядка присвоения имен аэропортам».

«Я повторил недавно на одном из совещаний то, что я уже не один раз говорил и вам — важно, чтобы человек, чье имя будет носить аэропорт, был человеком планетарного масштаба!», — добавил Смирнов.

ФАС прошлась по «Каздорстрою» и крупнейшему производителю лифтов

Федеральная антимонопольная служба включила крупнейшего российского производителя лифтов — «Карачаровский механический завод» (КМЗ) — в реестр недобросовестных поставщиков. Поводом для этого стало обращение Фонда ЖКХ Татарстана, который обвинил КМЗ в уклонении от заключения крупного контракта.

Летом этого года завод выиграл тендер Фонда ЖКХ на замену лифтов по программе капремонта домов в Казани, Набережных Челнах и Бугульме. На тендере победитель заявил цену в 320,3 млн рублей.

Однако в июле КМЗ не подписал договор, попросив заказчика устранить ошибку в проекте и прислать документ повторно. Однако Фонд ЖКХ счел это уклонением от контракта и обратился в ФАС. На «Карачаровском механическом заводе» с выводами заказчика и решением антимонопольщиков не согласны.

И еще одно решение ФАС. 27 ноября служба наконец вынесла решение по делу в отношении «Каздорстроя», которое рассматривалось с 2017 года. Антимонопольная служба уличила «Каздорстрой» в сговоре с набережночелнинскими фирмами «РБР-групп» и «РБР 16». Как установили антимонопольщики, в результате сговора казанской компании достался госконтракт на 345 млн рублей, в результате чего бюджет Татарстана понес ущерб в 1,8 млн. По итогам разбирательства «Каздорстрой» получил штраф в размере 52 млн рублей, а две другие компании — на 18 млн.

С августа 2019 года новая судоходная компания планирует запустить экскурсионные прогулки по Казанке и по маршруту Казань — Свияжск — Казань. Фото Олега Тихонова

Новый собственник «Татхимпласта» и новый игрок на судоходном рынке

Татарстанское предприятие «Татхимпласт» сменило основного собственника. Как выяснило «Реальное время», недавно владельцем 51% в уставном капитале стало ООО «Интеко». Бенефициаром этой фирмы является Айнур Айдельдинов, директор Инвестиционно-венчурного фонда республики.

Незадолго до смены владельца «Татхимплатс» заключил крупный контракт с американской JVIS USA. Переговоры длились больше года с участием президента РТ Рустама Минниханова, в итоге республиканское предприятие получило заказ на поставку морского контейнера.

«Ак Барс Холдинг» 7 лет назад выкупил легендарный теплоход «Арабелла», в 2011 служивший штабом МЧС по подъему затонувшей «Булгарии», чтобы превратить его в круизный лайнер. Но этого так и не произошло. Как выяснило «Реальное время», недавно холдинг объявил о продаже «Арабеллы», выставив стартовую цену в 1 млрд рублей. Именно такой суммы компании не хватает, чтобы довести модернизацию теплохода до конца. Пока что невостребованная «Арабелла» стоит в ремонтном доке Зеленодольского завода имени Горького.

Другие новости судоходной отрасли. Недавно Минтранс РТ анонсировал скорый приход на рынок круизных перевозок нового игрока — компании «Ак Барс». Ее учреждает одноименная судостроительная корпорация Рената Мистахова, под чьим контролем находится Зеленодольский завод имени Горького. С августа 2019 года новая судоходная компания планирует запустить экскурсионные прогулки по Казанке и по маршруту Казань — Свияжск — Казань.

Известие о появлении нового перевозчика другие участники рынка встретили с тревогой. Собеседники «Реального времени» в отрасли опасаются, что с приходом «Ак Барса» их отодвинут от раскрученного туристического маршрута до Свияжска.

На этой неделе появилась надежда на реанимацию замороженного проекта завода «КЗСК-Силикон». Фото tatarstan.ru

Возрождение «КЗСК-Силикона»

На этой неделе появилась надежда на реанимацию замороженного проекта завода «КЗСК-Силикон», которым занималась глава обанкротившегося «Спурт Банка» Евгения Даутова, в настоящее время находящаяся под домашним арестом.

27 ноября Рустам Минниханов поручил правительству РТ разработать предложения по перезапуску завода и внести их в Минпромторг РФ для принятия окончательного решения. Сейчас завод готов примерно на 80 процентов. Строительство встало из-за проблем с финансированием.

За время, пока Даутова занималась проектом, завод накопил огромные долги перед «Внешэкономбанком», который сейчас пытается отсудить у «Силикона» около 7 млрд рублей.

Проблемы Удмуртии и перемены в Башкирии

28 ноября новый полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров впервые в этом качестве посетил Удмуртию. Целью поездки была проверка готовности региона к выполнению майских указов.

Большая часть совещания прошла за закрытыми дверями. Тем не менее, некоторые замечания Комарова все же известны. В частности, полпред указал на проблемы очередей в детские сады, низкую обеспеченность жильем и недоступность медицинского обслуживания в отдаленных селах.

«Для республики характерно наличие малочисленных населенных пунктов, находящихся на значительном расстоянии от медицинских организаций. Их 57. Важно, чтобы были предприняты меры, чтобы жители этих пунктов не остались без медицинской помощи», — сказал он.

СМИ предполагают, что после отставки Марданов перейдет на работу в Центральный банк. Фото: glavarb.ru



На этой неделе СМИ со ссылкой на источники в администрации главы Башкирии сообщили о скором уходе в отставку премьер-министра республики Рустэма Марданова. Он возглавлял правительство Башкортостана 3 года, но после прихода Радия Хабирова подал в отставку вместе с кабинетом министров. Однако врио главы республики попросил Марданова временно остаться, чтобы «принять дела».

СМИ предполагают, что после отставки Марданов перейдет на работу в Центральный банк, поскольку его всегда считали креатурой председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Собеседники «Реального времени» считают, что шансы занять пост Марданова есть у нынешнего замруководителя администрации главы республики Рината Баширова.

Прощание с Михаилом Рокицким

28 ноября в Казани простились с детских хирургом и политиком Михаилом Рокицким. Гражданская панихида прошла в КГМУ — Рокицкий в течении 33 лет возглавлял кафедру детской хирургии университета. На церемонию прощания пришли, в частности, главврач РКБ Рафаэль Шавалиев, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Михаил Рокицкий — заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Татарстана в области науки и техники, академик РАЕН. Кроме того, Рокицкий был депутатом Госдумы третьего и четвертого созывов.

Проезд в Казани недорогой — но лишь в случае, если у пассажира есть возможность добраться без пересадок. Фото Владимира Васильева

Дорогая Казань и слабая Чувашия

Аналитическая служба «Реального времени» сравнила информацию о ценах на проезд в общественном транспорте в Казани и 19 других городах, в том числе зарубежных. И выяснила, что перемещаться по столице Татарстана дороже, чем по большинству сравниваемых городов.

Стоимость проезда в Казани сравнивалась с ценой в пяти российских городах, четырех городах стран бывшего СССР, нескольких городах Евросоюза и в Нью-Йорке.

Как оказалось, проезд в Казани недорогой — но лишь в случае, если у пассажира есть возможность добраться без пересадок. Любые варианты, предполагающие использование двух или более маршрутов, получаются весьма накладными. К примеру, перемещение по Казани выходит дороже, чем по Праге, Варшаве или Минску. Полное исследование можно прочитать здесь.

По подсчетам аналитической службы «Реального времени», совокупный оборот 100 крупнейших компаний Чувашии — одного из самых экономически слабых регионов ПФО — за 3 года вырос на 40%. Тем не менее, по сравнению с другими регионами округа, он остается небольшим. Так, в 2017 году крупнейшие компании Чувашии заработали 219,2 млрд рублей. Для сравнения: в Пензенской области, которая, как и Чувашия, не является сырьевым регионом, выручка первой сотни предприятий превысила 275 млрд.

ГЖФ против соципотечников

Госжилфонд РТ втянулся в очередной конфликт с соципотечниками. Поводом стал девятиэтажный дом в поселке Дербышки, который ГЖФ планирует построить для работников расположенного здесь же Государственного института прикладной оптики.

Дело в том, что возвести многоэтажку ГЖФ собирается в непосредственной близости от другого дома, построенного для участников программы социальной ипотеки. На месте, где предполагается поставить новый объект, соципотечники успели обзавестись газоном и деревьями, которые к настоящему времени уже выросли. К слову, обустройством газона в 2010 году занимался сам ГЖФ.

Планы фонда вызвали возмущение соципотечников. В самом Госжилфонде говорят, что окончательное решение по застройке участка будет приниматься по результатам общественных обсуждений.

На месте, где предполагается поставить новый объект, соципотечники успели обзавестись газоном и деревьями, которые к настоящему времени уже выросли



Прокуратура оценит действия учительницы из Бугульмы

Прокуратура РТ отреагировала на скандал с учительницей из Бугульмы, которая обзывала ученика и угрожала ему. Ведомство начало проверку по факту инцидента, произошедшего 22 ноября. Тогда ученик одной из местных школ нарисовал на доске буквы «ЖО», после чего учительница обозвала его «сволочью» и «скотиной». «Зачем ты это делаешь перед шестиклассниками? Если ты не успокоишься, если ты, гад, еще что-нибудь сделаешь в кабинете, нарисуешь, я подключу кое-кого, и тебе морду намоют и калекой оставят», — запись слов педагога ученик отправил в популярное сообщество «ВКонтакте» «Поборы в школах и детских садах».

В прокуратуре заявили, что дадут оценку действиям учительницы. В Минобразования РТ в свою очередь назвали действия педагога недопустимыми, при этом отметив, что поведение самого ученика не раз обсуждалось комиссией по делам несовершеннолетних.

Отмена штрафов за «Ш»

В России отменили штрафы за отсутствие знака «Ш» на автомобилях с шипованной резиной. Правилом, предписывающим использование этой наклейки, было недовольно множество автомобилистов, наиболее активные из которых писали петиции за его отмену.

Постановление, упраздняющее обязательное использование знака, было подписано 24 ноября. «Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем)», — объяснила пресс-служба правительства РФ.

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