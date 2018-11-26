Первой ласточкой будет «Чайка»: Мистахов сам будет эксплуатировать свое пассажирское детище

Круизные операторы могут оказаться в тисках государственных игроков: к «Татфлоту» добавляется «Ак Барс»

Казань вслед за Москвой, закупившей этой осенью целую вереницу турецких речных прогулочных судов, готовится запустить в будущую навигацию новый пассажирский теплоход «Чайка» производства Зеленодольского завода им. Горького. Интересно, что производитель решил не отдавать его в аренду, а предпочел создать для его эксплуатации собственную судоходную компанию «Ак Барс». Скупое информационное сообщение о выходе на рынок нового игрока не на шутку всполошило круизных перевозчиков: они опасаются конфликтов, связанных с получением «речных слотов» на право пришвартоваться у причала на града-острова Свияжск. Подробнее — в материале «Реального времени».

Запуск проекта — в августе 2019-го



В минувший вторник главный регулятор транспортного движения в республике — Министерство транспорта и дорожного хозяйства — анонсировал скорый приход на рынок нового круизного игрока. Им станет судоходная компания с предполагаемым названием «Ак Барс», которую учреждает одноименная судостроительная корпорация Рената Мистахова (под его контролем находятся ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» и проектное бюро — разработчик судов ЗПКБ). Как следует из официального сообщения, новая судоходная компания будет использовать гражданские суда, полностью спроектированные и построенные в регионе под брендом «Сделано в Татарстане». «Запуск проекта состоится в lll квартале 2019 года», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Информацию об этом нам подтвердили в руководстве судостроительной корпорации «Ак Барс». «В августе будущего года судоходная компания «Ак Барс» готовится запустить пароходные экскурсионные прогулки по Казанке и одновременно по популярному туристическому маршруту Казань — Свияжск — Казань», — рассказал «Реальному времени» куратор проекта Эмиль Шакиров. — Пока речные прогулки будут выполняться на первом и пока единственном теплоходе, который находится в процессе завершения строительства. К концу лета он будет полностью готов», — заверил он.

Прогулочный теплоход «Чайка» строится по проекту 03620, разработанному ЗПКБ в кооперации с судостроительным заводом им. Горького



«Первенцы» судостроительной корпорации

Интерес к речным прогулкам у «Ак Барса» возрос по нескольким причинам, главная из которых — расширение спектра строительства пассажирских судов на зеленодольских верфях, отметил Шакиров. Напомним, что прогулочный теплоход «Чайка» строится по проекту 03620, разработанному ЗПКБ в кооперации с судостроительным заводом им. Горького. Он рассчитан на 250 пассажирских мест, в нем предусмотрен ресторан на 200 мест «для осуществления банкетной деятельности». В пресс-релизе сообщается, кроме того, что «данное судно, по сравнению с эксплуатируемыми в настоящее время, является более комфортабельным, безопасным и современным. На теплоходе помимо системы кондиционирования пассажирского салона будет установлено аудио-визуальное оборудование, Wi-Fi».

Теплоход заложили в апреле этого года. Кроме того, одновременно с ним разработали и начали строить второй теплоход, но уже проекта 03621. Напомним, что их торжественно презентовали на церемонии учреждения судостроительной корпорации «Ак Барс». Тогда гендиректор корпорации Ренат Мистахов и зампредседателя Волго-Вятского банка Сбербанка России — управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев подписали соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества в области гражданского судостроения, так что эти два теплохода должны стать первенцами корпорации. Подписанты не раскрывали параметры кредитного соглашения, но ясно, что строительство теплоходов ведется на заемные средства Сбербанка. В какую сумму обошлось строительство «Чайки», тоже не раскрывается. Не исключено, что производитель запросил государственную поддержку, но представители СК «Ак Барс» оставили тему без комментариев.

В московском тренде

Казань последовала за Москвой, в которой все более популярными становятся речные прогулочные экскурсии по городу, отмечают круизные перевозчики. По их словам, столица закупила на собственные средства и получила этой осенью целую вереницу речных судов турецкого производства. «Возможно, зеленодольские судостроители немного опоздали с выходом на Москву», — предполагают они. «Чайку» «Ак Барса» круизные перевозчики «живьем» не видели и не могли видеть — она не достроена. Возможно, ее макет презентуют на общероссийском совещании по движению туристических судов по Волге, которое пройдет в Казани в начале декабря.

«Чайку» «Ак Барса» круизные перевозчики «живьем» не видели и не могли видеть — она не достроена



— Мне кажется, что «Чайка» — это модернизированная версия прогулочных катеров «Ом», — рассуждает гендиректор Казанской судоходной компании. — Час назад я прочитал эту новость и мне показалось, что в эту компанию хотят собрать все маломерные суда. Нужно ли? Сколько стоит «Чайка» и кто захочет ее покупать? Государство? Вокруг загадочной «Чайка» слишком много вопросов, и совсем нет ответов.

— У меня точно такая же информация, как и у вас, — теряется в догадках заместитель гендиректор судоходной компании «Татфлот» Владимир Ермаков. — Вчера проходило совещание в Минтрансе, но по другому вопросу — проведения в 2019 году чемпионата рабочих профессий. И вопрос о создании судоходной компании там не стоял.

Пришвартоваться к Свияжску

Больше всего круизных перевозчиков волнует, не отодвинут ли их с приходом «Ак Барса» от раскрученного туристического маршрута до Свияжска. Так, Казанская судоходная компания готовится поставить в рейс на майские праздники теплоход «Борис Полевой», доставшийся ей после ухода с рынка «Волжских путешествий+». «Сейчас мы обсуждаем этот вариант во всеми заинтересованными туристическими агентствами», — сообщил глава «Казани». «Наши порт и дебаркадеры — не резиновые и всем может не хватить комфортного времени для прибытия в Свияжск, — рассуждает другой представитель туристического агентства. За выгодное время, по всей видимости, придется бороться. И тут возможны разные конфликтные ситуации, — предполагают они, поскольку преимущественное право остается за «Татфлотом», которому принадлежат эти инфраструктурные сооружения.

Больше всего круизных перевозчиков волнует, не отодвинут ли их с приходом «Ак Барса» от раскрученного туристического маршрута до Свияжска



Добавим, что суда «Татфлота» ежедневно выполняли рейсы из Казани до Болгар, Свияжска и Тетюшей как в формате регулярных пассажирских перевозок, так и в виде групповых экскурсионных прогулок. Кроме того, в июне двухпалубный пассажирский теплоход «Павел Миронов» отправился в первый рейс после шестилетнего перерыва. Оператором теплохода стала самарская компания «Ространстур». Как сообщили нам в Минтрансе Татарстана, в августе этого года республика выделила средства на ремонт и модернизацию скоростного пассажирского флота, представленного судами на подводных крыльях «Восход» и «Метеор» и задействованного на местных перевозках по Волге. Это обошлось бюджету РТ в 90 млн рублей. Из этой суммы на модернизацию теплоходов «Геннадий Куклев» (изначально — «Метеор-240») и «Восход-51» было потрачено 45,8 млн рублей, а на аналогичные работы по судам «Вячеслав Каргин» (первоначально — «Метеор-249») и «Владимир Нефедов» (изначально — «Метеор-212»), — 44 млн рублей.

— «Татфлот» остается основным перевозчиком пассажиров, выполняя социально значимую функцию. Параллельно с этим мы занимается экскурсионными и туристическими перевозками на теплоходе «Павел Миронов». Но это не мешает работать туристическим фирмам, — не соглашается с опасениями частных перевозчиков замгендиректора «Татфлота» Владимир Ермаков. — Если мы являемся владельцами судов и теплоходов, а также причалов, которые находятся у нас в доверительном управлении, то мы и регулируем этот момент. Минтранс осуществляет общее руководство движением транспорта, — пояснил он. — В направлении Свияжска работало много судоходных компаний — «ВодоходЪ», «Спутник-Гермес», «Академфлот» — всем места хватило.