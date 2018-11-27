70 миллионов штрафа для королей госзаказа: «Каздорстрой» и Co наказали за картель

По данным ФАС, по вине татарстанских дорожников бюджет потерял 1,8 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Сегодня татарстанская антимонопольная служба наконец закрыла дело, которое рассматривалось еще с 2017 года. По результатам разбирательства ответчик в лице «Каздорстроя» получил внушительный штраф на 52 млн рублей, а еще две компании, обвиненные в сговоре с ним, — 18 млн рублей. По данным ФАС РТ, крупная дорожная компания, сговорившись с другими игроками рынка, выиграла в Набережных Челнах госконтракт на 345 млн рублей. В результате чего бюджет Татарстана потратил на 1,8 млн рублей больше, чем следовало. Подробности — в материале «Реального времени».

Разбирательство длиной в полтора года

Татарстанские антимонопольщики сегодня поставили точку в деле об устном картельном сговоре между ОАО «Каздорстрой», набережночелнинским ООО «РБР-групп» и ООО «РБР 16». Рассказать о том, что на них наложили штрафы на 70 млн рублей, в ФАС РТ позвали журналистов — все-таки не каждый день выносятся решения о санкциях на такие значительные суммы.

Начало разбирательства датируется еще маем 2017 года, когда компания «РБР-групп» пожаловалась в УФАС России по РТ на Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Минтрансе. Дело в том, что заявитель выиграл два электронных аукциона на ремонт дорожно-уличной сети Набережных Челнов. Общая сумма начальных торгов составляла 345 млн рублей, а ООО «РБР-групп» предложило за свои услуги на 1,8 млн рублей меньше. Вторым после победителя тогда оказался «Каздорстрой», который был готов ремонтировать дороги аккурат за указанную в тендере максимальную сумму.

В итоге компании «РБР-групп» не пришлось порадоваться — ее заявку отклонили из-за отсутствия декларации соответствия участника требованиям закупки. Антимонопольная служба проверила информацию и согласилась с недовольством заявителя, решив, что отстранена компания была по формальным причинам.

— Поскольку данное основание являлось достаточно формальным, кроме того, государственный заказчик не установил требование о необходимости предоставления данной декларации при участии в закупке, татарстанское УФАС России выдало заказчику предписание о проведении процедуры аукциона повторно на тот же самый предмет по той же самой цене, — отметил заместитель руководителя управления Сергей Павлов.

Наиболее крупный штраф приходится на «Каздорстрой» — порядка 52 миллионов, на компании «РБР 16» и «РБР-групп» пришлись штрафы на общую сумму 18 миллионов рублей, — рассказал Сергей Павлов. Фото tatar-inform.ru



Что было дальше, «Реальное время» вкратце писало в другом материале об охоте антимонопольщиков на татарстанских «королей госзаказа». На повторный аукцион ООО «РБР-групп» заявляться не стало, аукционы прошли без снижения, и победу одержал «Каздорстрой». Таким образом, госзаказчик в результате этих манипуляций не смог сэкономить 1,8 млн бюджетных рублей.

Победа ценой в 50 млн рублей

Потеря интереса набережночелнинской компании с почти 100%-ным положительным исходом объяснялась просто. Впоследствии в качестве субподрядчика по договору на 86 млн к госконтракту «Каздорстрой» привлек ООО «РБР 16», которое ФАС уличила в связи с ООО «РБР-групп».

«РБР-групп» объясняла антимонопольщикам заключенный договор тем, что еще при подаче первой заявки они планировали привлечь к исполнению госзаказа «РБР 16», поскольку у компании по факту всего три сотрудника и без посторонних организаций им не справиться. «Каздорстрой» же со своей стороны пояснил, что выбирал среди нескольких фирм и остановился именно на «РБР 16», однако доказательств отбора не представил. В итоге ФАС представленные доводы не убедили, и было вынесено решение о картельном сговоре. Дальше история развивалась в суде и закончилась решением 11-го Арбитражного апелляционного суда, который 7 ноября подтвердил позицию антимонопольного органа. Ну а сегодня ФАС наложила на все три компании административные штрафы на 70 млн рублей.

— Наиболее крупный штраф приходится на «Каздорстрой» — порядка 52 миллионов, поскольку данная компания в силу расчетных показателей обладает наиболее крупной суммой выручки и, соответственно, заключила максимальные суммы контрактов. На компании «РБР 16» и «РБР-групп» пришлись штрафы на общую сумму 18 миллионов рублей, — рассказал журналистам Сергей Павлов.

У нарушителей будет 60 дней на оплату штрафов после получения на юридический адрес постановлений. В случае неуплаты они удвоятся или к ответчикам применят другие предусмотренные Кодексом административных нарушений санкции.

«Каздорстрой» был готов ремонтировать дороги аккурат за указанную в тендере максимальную сумму. Фото nabchelny.ru



ФАС взялась за закупки — «Каздорстрой» под прицелом

Вышеизложенное дело не единственное в сфере дорожного строительства, которым за последние годы занималась антимонопольная служба. Павлов напомнил, что они уличили в поддержании цены на аукционах на ремонтно-строительные дорожные работы ООО «МПС» и ООО «Мосты РТ».

— Основными доказательствами того дела выступали совпадения IP-адресов, совпадения электронных свойств файлов и, конечно же, отсутствие снижения цены на государственных закупках, — прокомментировал заместитель руководителя УФАС по РТ.

На компании наложили штрафы на общую сумму 5 млн рублей, и они уже были оплачены.

А в Набережных Челнах антимонопольщики выявили сговор между участником закупки и заказчиком. Там заявки на участие в процедурах и полное их сопровождение и со стороны заказчика, и со стороны участников торгов фактически вело одно и то же лицо.

Сейчас на рассмотрении у антимонопольной службы также находится еще одно дело, ответчиком по которому выступают ГКУ «Главтатдортранс» и снова «Каздорстрой».

— Вопросы у антимонопольного органа вызывают периоды исполнения государственных контрактов, заключенных в сентябре 2017 года на проведение ремонтных работ в Московском и Ново-Савиновском районах Казани. В материалах антимонопольного дела есть подтверждающие документы, что работы выполнялись фактически ранее заключенных государственных контрактов, — прокомментировал дело Павлов.

Третье дело, находящееся на рассмотрении в ФАС, посвящено разделу товарного рынка по содержанию линий электроосвещения на автомобильных дорогах республики. Фото co-tozelesh.ru

Еще два дела касаются раздела товарного рынка по содержанию дорог в Татарстане. По ним ответчиком стал только заказчик, исполнители контрактов пока носят статус лиц, обладающих сведениями. Третье дело, находящееся на рассмотрении в ФАС, посвящено разделу товарного рынка по содержанию линий электроосвещения на автомобильных дорогах республики. Здесь были задействованы компании «Тозелеш» и «Форсдорсвет».

— Есть определенные вопросы по участию в закупках, по разделу товарного рынка. Кто, когда, какие аукционы выигрывал и почему не подавал заявки. Но эти дела у нас пока на рассмотрении, окончательные решения по ним не приняты, — рассказал замруководителя управления Сергей Павлов.