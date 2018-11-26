Подсудимый экс-глава ГИСУ РТ: «Я надеюсь на справедливый приговор»

Гособвинение по делу о «золотых дамбах» Казани просит для Рашида Нуруллина условный срок

Фото: Юлия Косолапкина

В Казани близится к финалу судебный процесс по делу бывшего руководителя ГИСУ РТ, обвиняемого в необоснованном авансе в 216,6 млн рублей за фактически не выполненные ПСО «Казань» работы. Сегодня в прениях гособвинение запросило для Рашида Нуруллина условное наказание в виде трех лет лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств — двух несовершеннолетних детей и состояния здоровья. По мнению защиты, Нуруллин должен быть оправдан — обвинение в суде подтверждения не нашло. Подробности — в материале «Реального времени».

«Исправление возможно без реального наказания»

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани прошли прения по делу экс-главы ГИСУ РТ Рашида Нуруллина. Старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов просил признать Нуруллина виновным в превышении должностных полномочий, которое привело к переплате из бюджета 216,6 млн рублей.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стали обнародованные в июле 2015 года материалы проверки Счетной палаты РФ по федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». Аудиторы установили: ПСО «Казань» получило деньги от ГИСУ РТ, но фактически работы к концу 2013 года выполнены не были. Не раз поднимался вопрос и об отрицательной экспертизе по проекту участка на реке Казанке, которая была выдана изначально, правда, позже часть замечаний устранили. Об этом в суде свидетельствовала начальник отдела строительных решений и инженерного обеспечения Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» Роза Гумерова. В свое время ей дважды пришлось проводить экспертизу по участку дамбы на Казанке. Проектная документация получила положительную оценку со второй попытки. А вот по смете на работы так и осталось отрицательное заключение.

— За время следствия Нуруллин не раз менял свои суждения — то он знал об отрицательном заключении, то не знал, — сообщил в прениях старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов.

Гособвинитель напомнил, что после проверки Счетной палаты РФ ПСО «Казань» устранило все недостатки. Заметил и то, что свидетель Айдар Муртазин подтвердил — работал в должности начальника производственного отдела ГИСУ РТ и подписывал акты приемки выполненных работ. Нуруллин никак этот факт не пояснял, не исключалось, что куратор объектов не успел проверить объемы работ, прозвучало в итоговой речи гособвинителя.

Переходя к предлагаемому наказанию, Спиридонов напомнил о положительных характеристиках подсудимого, назвал его грамотным специалистом, отцом двух несовершеннолетних детей. Также отметил отсутствие судимостей, статус индивидуального предпринимателя и состояние здоровья Рашида Нуруллина.

— Несмотря на тяжкое преступление, учитывая озвученные данные, считаем, что исправление возможно без реального наказания. Просим признать Нуруллина виновным и назначить наказание в виде трех лет лишения свободы. Наказание считать условным. Установить испытательный срок на три года. Также дополнительно определить запрет занимать руководящие должности в госорганах на два года. Не менять место жительства без уведомления, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней, — завершил свое выступление Степан Спиридонов.

Подсудимый: «Ущерба нет в этом деле»

Адвокат обвиняемого Тахир Мансуров заметил, что содержание доказательств дает основание полагать, что вина его подзащитного не нашла подтверждения. А значит, он должен быть оправдан. Говоря о работах по частичному берегоукреплению Казанки, адвокат снова озвучил мнение, что контракт с ПСО «Казань» мог быть заключен только на основании двух положительных экспертиз. А процесс корректировки проекта запустил Минстрой. «Нет ни одного документа, который свидетельствовал бы, что Нуруллин знал об этом», — заметил защитник.

Сам обвиняемый, выступая в прениях, начал издалека.

— Все говорим об одном и том же, видимо, что-то все равно придется повторить. Буду рассматривать заключение с позиции профессионала, я занимаюсь строительством более 20 лет, сам являюсь специалистом. Если нет ущерба, нет состава преступления, каким образом подсчитан ущерб? Имеем заключение экспертизы, подписанное двумя экспертами Следственного комитета, которая проводилась без моего участия, так как на тот момент обвинение не было предъявлено, влиять на прохождение экспертизы не мог. По данным одного из экспертов, Сабитова, у берегоукрепления участка на правом берегу Казанки три разных стоимости, — сообщил Рашид Нуруллин.

При этом он заметил, что не были учтены работы на противоположном берегу. Они в стоимость не входят, а идут как бонус к уже известному участку, чтобы довести общую протяженность работ до заявленной. Что касается работ на Среднем Кабане, здесь Нуруллин озвучил тот же самый «недочет» — не учтены работы, которые шли напротив заявленного участка, а именно в районе ТЭЦ-1. Со слов Нуруллина, там как раз можно найти те самые недостающие 184 метра по этому объекту. «Изменением проекта мы не занимались, мы только операторы программы («Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах», — прим. ред.). Ущерба нет в этом деле», — считает Нуруллин.

— Многие здесь побывали, говорили как свидетели, многие что-то забывали, случалось что-то с логикой, головой. Это говорит об их человеческих качествах, — не называя фамилий, завершил выступление экс-глава ГИСУ РТ.

Надежда на справедливый приговор

Старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Степан Спиридонов не согласился со словами подсудимого об отсутствии ущерба.

— Да, на сегодня он отсутствует — после проверки Счетной палаты подрядчик все недоделки устранил. Но до проверки ущерб был, исходим из этого. Говорить о том, что нет ущерба, это неправильно, введение в заблуждение. Что касается отсутствия у Нуруллина сведений об отрицательных экспертизах — это неправда. Объект затормаживался, о чем обвиняемый сам говорил, он вынужден был финансировать его авансом, — заметил Спиридонов.

Напомним, на одном из последних заседаний подсудимый рассказывал, что аванс был вынужденной мерой. На кону стояли ключевые объекты Универсиады-2013, и ждать выполнения всех работ до конца 2013 года — как было прописано в контракте — заказчик не мог. «Поэтому я взял гарантийные письма у гендиректора ПСО, что он при опережающем финансировании выполнит эти работы к маю-июню 2013 года», — рассказывал обвиняемый. Он считает, это было управленческое решение ради результата, а не умысел «увеличить свой авторитет в органах власти, как пишут следователи».

В финале прений гособвинитель заявил — Нуруллин должен ответить за то, что в октябре 2012 года по отрицательным КС-2, КС-3 (акт о приемке выполненных работ, — прим. ред.) ушли бюджетные деньги. «Деньги закончились, а работы не сделаны до конца, вот Счетная палата и выявила несоответствие. Если все было в порядке, зачем потом подрядчик проводил работы? Надо было оспорить, а нечего оспаривать, потому что это натуральное нецелевое расходование средств», — заметил Спиридонов.

Нуруллин на это вспомнил снова о заключении следствия, считая, что оно доказывает — никакого ущерба нет. В последнем слове подсудимый был краток.

— На протяжении всего процесса вы каждый раз задавали один и тот же вопрос: доверяем ли мы друг другу? Мы отвечали, что доверяем. Я надеюсь на справедливый приговор, — обратился Рашид Нуруллин к судье Алмазу Мухаметшину.

Уже после заседания экс-глава ГИСУ РТ признал, что в деле много специфики, оно само по себе очень сложное. «Надеюсь, что судья разобрался, понял. По обвинительному заключению — все стандартно, ничего нового. Сейчас все зависит от судьи. Они (гособвинители, — прим. ред.) считают так, я считаю, что ущерба нет. Попытался главную опору разбить, нет ущерба. Есть заключение экспертизы, подписанное двумя экспертами, есть допрос одного эксперта, следователь берет именно допрос и игнорирует заключение. Я думаю, что так нельзя», — уточнил Рашид Нуруллин.

Оглашение приговора по делу ожидается 7 декабря.