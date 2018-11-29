Ели под топор? Как ГЖФ отбирает у соципотечников подъездную дорогу и сквер

Фонд готов уничтожить собственноручно благоустроенную для бюджетников территорию ради новой высотки

В Казани разгорелся очередной скандал между Госжилфондом и соципотечниками. Фонд планирует построить в Дербышках девятиэтажку, отобрав у соседнего соципотечного дома подъездную дорогу и небольшой сквер. Примечательно, что данную территорию сам же фонд и благоустроил для бюджетников в 2010 году при сдаче их жилья. Теперь же готов перекрыть выезд, закатать газон в асфальт и пустить под топор уже разросшиеся деревья, чтобы построить на их месте парковку для трех десятков машин. Граждане возмущены таким подходом: можно ли решать квартирный вопрос для одних горожан в ущерб другим?! На три дома останется лишь одна подъездная дорога в нарушение требований пожарной безопасности, а у дома исчезнет последняя зелень. В фонде лишь уклончиво отвечают, что окончательное решение о застройке будет принято после общественных обсуждений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Противопожарные СНиПы — фонду не указ?

Беспокойным выдался ноябрь у соципотечников со Стадионной, 6 в Дербышках. Люди узнали, что скоро на крошечном пустыре рядом с ними Госжилфонд построит девятиэтажку. Но свободная территория слишком мала, и фонд намерен устроить парковку для новостройки, отобрав у местных жителей подъездную дорогу и небольшой сквер под окнами. Сказать, что люди возмущены — ничего не сказать. Ведь ГЖФ собственноручно благоустроил эту территорию при сдаче их соципотечного дома в 2010 году. Получается, социальный проект больше не служит своим целям?! И это, не считая нарушения требований пожарной безопасности.

— Непонятно, как они ставили земельный участок на кадастровый учет поверх подъездных путей к нашему дому?! По требованиям пожарной безопасности к нашему дому подъездная дорога должна быть сквозная! Пожарные машины должны подъезжать к дому с любой стороны, а этот участок поставили, не учитывая дороги. Его ставили в 2015 году, когда дорога уже была, ведь наш дом раньше построили. Сейчас дорога делит участок пополам, то есть на учет нужно было ставить два участка, а не один, — сомневается в законности постановки на учет земли для новостройки жительница соципотечного дома №6 по ул. Стадионной Чулпан Тухбатуллина.

Разбираться в СНиПах ей помогает образование строителя. Женщина говорит о нарушении в других градостроительных нормативах. Например, не выдерживается минимальное расстояние от теплового пункта рядом с участком до будущего жилого дома — 10 метров. Кроме того, через участок проходят две теплотрассы, от одной из них до фундамента новостройки будет всего 4 метра. «То есть, по нормативам уместить дом на этом земельном участке негде», — считает специалист.

Люди узнали, что скоро на крошечном пустыре рядом с ними Госжилфонд построит девятиэтажку. Фото Романа Хасаева

Кроме того, подъездная дорога служит таковой еще для двух домов по Стадионной: второго и четвертого. Поэтому их жители также категорически против стройки, не желая лишиться второго выезда со двора. Граждане напоминают про пожар на Пушкина в центре Казани, где огонь успел нанести большой ущерб квартирам потому, что огнеборцам был доступен лишь один заезд в жилую «коробку» — остальные давно стояли перекрытыми. Значит горькие уроки ничему не учат казанских строителей и чиновников?

Одной рукой дал, другой — забрал?

Лишиться выезда — полбеды. Соципотечники переживают и за маленький сквер под окнами. Дом по Стадионной, 6 шел первым по программе в 2010 году и первым соципотечным в Дербышках. Поздравить новоселов приезжал президент Татарстана. По такому случаю и строители постарались — как можно лучше благоустроили территорию: завезли торф, посеяли газон, высадили тополя и голубые ели. Мало какие бюджетные новостройки могут похвастать таким подарком. За 8 лет деревья разрослись, а теперь их готовы вырубить ради парковки, ужаснулись бюджетники. Но эскизные проекты будущего дома не оставляют сомнений в уничтожении сквера — по ним хорошо видно, что застройщик намерен на месте зеленой зоны c двумя десятками уже взрослых тополей «посадить» три десятка машин.

— Я против строительства парковки за нашим домом, потому что выхлопные газы и вредные примеси будут наносить вред здоровью всех жильцов дома и особенно нашим детям! — переживает жительница дома и многодетная мама Ольга Чиликанова.

— Двор забит машинами, под окнами — парковка соседнего дома. Мы почти со всех сторон окружены автомобилями. Теперь и эта последняя зелень исчезнет, и наш дом будет стоять как посреди автостоянки, — посетовала еще одна соципотечница.

Обиднее всего, что сквер будет уничтожен руками своих же создателей. Судя по ответу, фонду вовсе не жалко рубить доросшие до четвертого этажа тополя, но об этом чуть позже.

Дом по Стадионной, 6 шел первым по программе в 2010 году и первым соципотечным в Дербышках. Поздравить новоселов приезжал президент Татарстана. Фото prav.tatarstan.ru

Строгая конспирация и отказ принимать замечания

О будущей стройке жители Стадионной узнали случайно. На короткое время в безлюдном месте — на пустыре — появился информационный щит, отвернутый лицевой стороной от тротуара. Через 2 дня стенд исчез так же неожиданно, как появился. Тем не менее кто-то жильцов, гуляя с собакой, заметил информацию и передал соседям, что в интернете идут общественные обсуждения по проекту планируемой девятиэтажки.

Так соципотечники узнали, что, согласно постановлению мэра Казани от 02.11.2018 №172, были назначены общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по ул. Стадионной». По новому закону публичные слушания в городе по проектам строящихся объектов больше не проходят. Все обсуждения перенесли в интернет. Так и здесь — жителям Стадионной, 6 предлагали подать замечания в электронном виде в течение четырех дней: с 19 по 22 ноября.

Но не тут-то было. До последнего дня обсуждений отправка замечаний на сайте dispute.kzn.ru не работала. В Управлении архитектуры и градостроительства пообещали принять замечания жителей в письменном виде. Однако, когда в УАИГ привезли 71 заявление, в ведомстве вдруг отказались их регистрировать, сославшись на отсутствие доверенностей от каждого жильца. Хотя все приложили свои паспортные данные и собственноручно подписались, и прежде таких требований в управлении не предъявляли.

— Что, было бы лучше, если 70 человек приехали бы в здание Управления архитектуры?! Просто издевательство при помощи бесчеловечной бюрократии! — возмутился старший по дому Равиль Зайнуллин.

Только после угрозы обращения в прессу, в УАИГ приняли меры, и на сайте dispute.kzn.ru заработала электронная отправка замечаний по проекту. Но произошло это во второй половине последнего дня обсуждений и, конечно, далеко не все желающие смогли высказаться против увеличения территории нового дома.

Реализация нового проекта ГЖФ подразумевает переход участка в собственность жильцов нового дома, вырубку большей части уже больших деревьев и асфальтирование зеленой зоны



В своих претензиях соципотечники и их соседи указали несколько причин, почему они против строительства девятиэтажки. Во-первых, будут утрачены: социально значимая дорога к школе №101, детскому саду №211, в полицию, к месту массового отдыха, в парк и доступ к землям общего пользования со стороны ул. Стадионной. Также жилой квартал из трех домов будет лишен второго подъездного пути. Поэтому граждане требуют сохранить проезд в муниципальной собственности.

— Они хотят этот проезд на Начальную вообще закрыть. Если им согласуют, это будет их территория — парковка. Отсюда дети из Киндерей идут в школу и садики, спецтехника приезжает, машины выезжают, а они хотят жизненно важную дорогу перекрыть, — посетовал Равиль Зайнуллин.

Во-вторых, дом строили в рамках республиканской программы по соципотеке, были высажены деревья и создана парковая зона для соцработников и их семей. Реализация нового проекта ГЖФ подразумевает переход участка в собственность жильцов нового дома, вырубку большей части уже больших деревьев и асфальтирование зеленой зоны. Жильцы дома №6 фактически остаются без полезной площади и места отдыха.

В-третьих, реализация проекта (вбивание свай) создаст угрозу разрушения старых двухэтажных домов №4 и №2 по ул. Начальной (в них выполнен капремонт), №2 и №4 по ул. Стадионной. Последний выполнен по проекту без свай и уже дал две серьезные трещины, установлены маячки. Существует угроза обрушения частей дома.

В-четвертых, в данном микрорайоне ограничены объемы подачи и отведения воды. Появление многоэтажного дома увеличит нагрузку на старые сети, которые и без того уже не справляются.

Фонд построит девятиэтажный дом для работников ГИПО — Государственного института прикладного оптики, который находится здесь же, в Дербышках. Фото elitat.ru

«Окончательное решение по результатам обсуждений»

Как выяснило «Реальное время», новый проект ГЖФ — это спецзаказ. Фонд построит девятиэтажный дом для работников ГИПО — Государственного института прикладной оптики, который находится здесь же, в Дербышках. Жителей Стадионной и Начальной расстроил тот факт, что научное учреждение федерального значения оказалось вовлечено в скандал. Земельный участок под девятиэтажку явно маловат, а решать проблему за счет захвата социально значимых территорий общего пользования не к лицу институту со столь славной историей. Да и сотрудники учреждения, как и их соседи — участники той же республиканской программы, заслуживают социального жилья в соответствии со всеми градостроительными нормами. А значит, стоило бы поискать более подходящий участок для дома, считают жители Стадионной.

В ответ на запрос «Реального времени» в ГИПО сообщили, что проблема комплектования научно-производственного учреждения специалистами стала настолько острой, что президент РТ поручил Минземимуществу РТ, ГЖФ и мэрии Казани подобрать земельный участок в Дербышках для строительства жилого дома для работников института по программе социальной ипотеки:

«Такой участок был найден. ГЖФ на конкурсной основе определил проектную организацию, которая выполнила эскизный проект дома и в настоящее время проводит в установленном порядке его согласование», — говорится в сообщении ГИПО.

Что касается подъездной дороги к трем домам по ул. Стадионной со стороны Начальной, в руководстве института заявили, что земля под ней принадлежит Государственному резервному фонду земель при президенте РТ и передана в аренду ГЖФ: «Также сообщаем, что проектом благоустройства территории предусмотрено сохранение подъездной дороги со стороны ул. Начальной к домам №6, 4 и 2 по ул. Стадионной».

Соципотечники просили рассмотреть другие площадки для стройки дома или хотя бы перенести парковку, чтобы не уничтожать сквер под их окнами



Соципотечники просили рассмотреть другие площадки для стройки дома или хотя бы перенести парковку, чтобы не уничтожать сквер под их окнами. Однако на это в ГИПО ответили, что выделение земельного участка с кадастровым номером 16:50:250245:222 согласовано с президентом РТ в рамках исполнения его поручения и с мэром Казани: «Поэтому рассмотрение иных вариантов не предполагается. Вместе с тем, следует отметить, что практически во всех соседних домах по ул. Стадионная и Начальная живут работники ГИПО, наши ветераны, и мы постараемся учесть по возможности замечания, которые могут возникнуть в ходе строительства дома», — говорится в письме за подписью гендиректора ГИПО Вилена Балоева.

В институте сообщили, что готовили ответ совместно со специалистами проектной организацией, проектирующей дом. Как удалось выяснить «Реальному времени», это некая казанская фирма ГК «Стройэксперт». Однако ни один из указанных в открытом доступе телефон компании не работает, сайта проектировщиков также не удалось найти.

Ситуацию коротко прокомментировали и в Госжилфонде, куда наше издание обратилось с вопросами: будут ли учтены замечания жителей, рассматривал ли фонд другие площадки для парковки и действительно ли намерен уничтожить собственноручно благоустроенную для соципотечников зеленую зону? В ГЖФ ответили уклончиво и лаконично:

«Окончательное решение по вопросу застройки земельного участка с кадастровым номеров 16:50:250245:222 будет принято по результатам данных общественных обсуждений».

В мэрии Казани поспешили заверить, что проезд к домам на Стадионной будет сохранен, а вырубку зеленых насаждений жителям компенсируют. Фото Романа Хасаева

В мэрии Казани поспешили заверить, дескать, проезд к домам на Стадионной будет сохранен, а вырубку зеленых насаждений жителям компенсируют:

«В соответствии с представленным генеральным планом по застройке земельного участка с кадастровым номером 16:50:250245:222 проезд остается в границах указанного земельного участка. Ограждение проезда эскизным предложением не предусмотрено.

Дополнительно поясняем, что многоквартирные жилые дома №2, 4, 6 по ул. Стадионной расположены в границах своих участков в соответствии с утвержденным проектом межевания. Проектом межевания запроектированы границы действия публичного сервитута (проезда) к жилому дому №6 по ул. Стадионной.

Что касается зеленой зоны, то на месте существующей предусмотрена площадка для отдыха взрослого населения с высадкой новых и частичным сохранением существующих высокоствольных деревьев», — говорится в сообщении мэрии.

В казанском исполкоме сообщили о 27 зарегистрированных предложениях и замечаниях по проекту. По словам специалистов мэрии, предложения будут отражены в заключении о результатах общественных обсуждений, которое опубликуют 6 декабря в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Ответы чиновников не успокоили жителей Стадионной. Граждане собираются отстаивать и дорогу, и парковую зону — все это было местом общего пользования и отдыха. И никто из бюджетников не готов мириться с тем, что у них отнимут последнюю зелень у дома, а вместо тополей и елей под окнами будет расти новая парковка на три десятка автомобилей.