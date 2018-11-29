Ведомство Марата Ахметова — в потерпевших. По липовым кредитам «Ак Барса» утекло 60 миллионов

По версии Следкома, бюджетные субсидии для аграриев уводили по фиктивным документам, в числе свидетелей обвинения — предправления АББ и замы министра сельского хозяйства

Семь сельхозчиновников в трех районах Татарстана привлечены к дисциплинарной ответственности за «ослабление контроля и ненадлежащее исполнение обязанностей». Такое решение было принято по итогам представления силовиков в адрес премьер-министра РТ Алексея Песошина в ходе расследования уголовного дела о масштабном воровстве федеральных субсидий для сельхозпредприятий. Об этом «знаковом и говорящем» примере сегодня на антикоррупционном брифинге рассказал замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома. Детали — в материале «Реального времени».

Следователи пробили «одно окно» в Минсельхозпроде



В необоснованном получении и хищении субсидий обвиняют сотрудников холдинговой компании «Ак Барс» Вагапову и Камаретдинову, а также директора компаний «Торис» и «Парус» Набиуллина. На брифинге в ИА «Татар-информ» замруководителя Следкома по РТ Владимир Циома озвучил лишь один эпизод дела — по уводу 17 млн рублей, предназначенных для возмещения аграриям понесенных затрат по кредитам на закупку минеральных удобрений, кормов, семян, ГСМ и ремонт сельхозтехники.

Дело уже рассматривается Апастовским райсудом. Следующее заседание намечено в начале декабря. Причем на сайте суда указано, что в деле о мошенничестве в особо крупном размере — больше десятка эпизодов, из которых два квалифицированы как покушение на хищение.

На брифинге полковник юстиции Циома сообщил — направленное по этой истории представление в адрес премьер-министра республики Алексея Песошина уже рассмотрено и по нему приняты «конкретные меры по устранению способствующих совершению преступления обстоятельств». Так «за ослабление контроля при приеме отчетов и за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» к ответственности по дисциплинарной линии привлечены семь руководящих сотрудников сельхозуправлений Дрожжановского, Апастовского и Бавлинского районов Татарстана.

Владимир Циома озвучил лишь один эпизод дела — по уводу 17 млн рублей, предназначенных для возмещения аграриям понесенных затрат по кредитам на закупку минеральных удобрений, кормов, семян, ГСМ и ремонт сельхозтехники. Фото tatar-inform.ru



«В целях повышения эффективности контроля за обоснованностью выплаты сельхозтоваропроизводителям субсидий принято решение о переводе приема документов на субсидирование по принципу «одного окна», — рассказал замруководителя Следкома по РТ. По его словам, Минсельхозпрод республики составил техзадание, и АО «Барс Груп» уже приступило к разработке программы для центрального аппарата и подразделений министерства. Конечная цель — упростить прием и усилить контроль на всех этапах рассмотрения и согласования документов. «Введены обязательные требования — о необходимости начальникам сельхозуправлений письменно уведомлять руководство министерства в случае расхождения в отчетах, вести журналы регистрации согласованных справок-расчетов (представленных аграриями для субсидирования затрат по кредитам) и данных о полученных субсидиях для ежеквартальной сверки.

Также из выступления Владимира Циомы выяснилось — подобных представлений в адрес руководителей разных уровней татарстанские следователи в этом году внесли по 159 коррупционным делам. Ущерб в этой сфере только по делам Следственного комитета в Татарстане составил свыше 188 млн рублей, из которых 28 млн рублей возмещены еще до направления дела в суд. «Еще на 254 млн рублей наложен арест, что с запасом перекрыло размер причиненного ущерба», — отметил замглавы следственного управления.

VIP-свидетели аферы: кредитов не было, а субсидии были

«Реальному времени» удалось выяснить детали скандального дела. Статус потерпевшего в нем получил Минсельхоз РТ, заявивший в суд гражданский иск на 62 млн 699 тысяч рублей. По версии обвинения, эти деньги были похищены в 2015 году путем представления в министерство фиктивных документов от нескольких фермерских хозяйств и сельхозпредприятий. В пакет входили кредитные договоры с Ак Барс Банком на суммы от 30 до 100 млн рублей и графики погашения этих обязательств. В рамках госпрограммы аграрии имели право на возмещение за счет бюджета процентов по целевым кредитам, и в результате на счета предприятий перечислялись субсидии на суммы от 3 до 8 млн рублей.

В качестве свидетелей по этому делу были допрошены как рядовые сотрудники банка, так и председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев. Фото Олега Тихонова



Дальше, по версии обвинения, введенные в заблуждение руководители аграрных фирм не подозревали об афере и отдавали деньги знакомому предпринимателю Набиуллину либо перечисляли их в его компании «Парус» и «Торис».



Источники «Реального времени» утверждают — в качестве свидетелей по этому делу были допрошены как рядовые сотрудники банка, так и председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК Зуфар Гараев, который подтвердил — часть одобренных к оплате в Минсельхозпроде РТ кредитных договоров (на приличные суммы) никогда даже не заключалась!

Первый замглавы министерства Николай Титов свидетельствовал о предусмотренной при выделении субсидий процедуре — документы представляются в финансовый отдел, там выдается обходной лист, с которым соискатели должны обойти ряд специалистов и обязательно — начальника районного управления сельского хозяйства. Лишь после одобрений на всех уровнях руководство министерства принимает решение о включении в список получателей субсидий.

В свою очередь, начальник аграрного управления Бавлинского района при изучении одного из таких обходных листов пояснял — подпись не его, печать управления тоже подделка, и вообще, данное крестьянско-фермерское хозяйство за субсидиями не обращалось. Более того, не имеет нужных оборотов и залогового имущества для получения кредита в несколько десятков миллионов.

Первый замглавы министерства Николай Титов свидетельствовал о предусмотренной при выделении субсидий процедуре. Фото tatarstan.ru



Кривое согласование и тройка подсудимых

В ходе следствия выяснилось — часть субсидий до мошенников не дошла. В одном случае в ноябре 2015 года сотрудники Минсельхозпрода РТ проявили бдительность и заблокировали перечисление денег, в другом — фиктивный получатель субсидий не стал отдавать их участникам аферы, потратил сам. К слову, по данным защиты, к возмещению ущерба по этому делу активно подключились свидетели — руководители КФХ и СХП, от чьего лица подавались документы.

Кроме того, вскрылась альтернативная схема согласования субсидий, которую, со слов свидетелей, в ряде районов проводили через… подразделения ХК «Ак Барс». В итоге на скамье подсудимых Апастовского суда по этому делу оказалась бывшая замдиректора департамента по агропромышленному комплексу ОАО «ХК «Ак Барс» Зульфия Вагапова, бывшая замдиректора «Ак Барс Буинск, филиал 1» Фагиля Камаретдинова и ранее судимый предприниматель Рафис Набиуллин. Лишь последний в ходе предварительного следствия частично признавал вину, утверждая, что принять участие в преступной схеме ему предложила Вагапова, а от похищенных средств он получал лишь 10%.

В свою очередь, Вагапова, и это подтверждает ее защитник Наталья Фарукшина, настаивает — к преступлениям не причастна. Получателей субсидий не знает, фиктивных документов не изготавливала и никаких средств не получала. Подтверждала обвиняемая лишь знакомство с Набиуллиным, который обращался за консультациями по оформлению документов на получение субсидий.

Не согласна с версией обвинения и Камаретдинова. По ее словам, на предложение Набиуллина поучаствовать в получении субсидий она в свое время ответила отказом, назвав предлагаемую схему криминальной.

«Реальное время» будет следить за ходом судебного процесса.