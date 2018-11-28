«Чувашская кухня»: энергетики банкротят должников, ЭКРА воюет с ФСБ, а Вексельберг строит теплицы

За 3 года оборот 100 крупнейших компаний Чувашии вырос на 40% — но бюджет региона по-прежнему зависит от Москвы

За 3 года оборот 100 крупнейших компаний Чувашии вырос на 40% — выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив положение дел в экономике региона. За 2 года после публикации нашего первого рейтинга с его фигурантами произошло немало интересного. Например, до сих не проданная «Русгдиро» «Чувашская энергосбытовая компания» с убытком в полмиллиарда рублей вынуждена активно банкротить местные предприятия на пару с «дочкой» «Газпрома». В топ-10 тем временем «сидят» уже два брокера, но пользы местному Минфину от этого никакой. Кроме того, «досадная бухгалтерская ошибка» привела успешную ЭКРА электротехнического кластера ЧР к войне с налоговиками на 600 млн рублей и расследованию ФСБ. Зато все хорошо у Виктора Вексельберга, к химактивам которого добавились еще и производство солнечных панелей и даже огромные теплицы.

За 3 года оборот крупнейших компаний Чувашии вырос на 40%

Чувашская экономика продолжает оставаться одной из самых слабых в Приволжском федеральном округе — совокупный оборот 100 крупнейших ее компаний в 2017 году составил всего 219,2 млрд рублей. Для сравнения, в Пензенской области, таком же несырьевом регионе, выручка первой сотни компаний за тот же год составила 275,4 млрд рублей. Зато если Пенза подросла за год на 9,3%, то Чувашия — на 13%, или 25 млрд рублей. Напомним, совокупный оборот чувашских компаний, входящих в топ-100 по итогам 2015 года, составлял 179,6 млрд рублей, еще годом ранее — 157,6 млрд рублей. Таким образом, за 3 года рост составил почти 40%.

Отсутствие нефте- и газодобычи на территории республики дает чувашской экономике некоторую дифференцированность, но в то же время приносит настоящую головную боль местному Минфину. Бюджет ЧР на 2017 год был сверстан с доходной частью в размере 35,1 млрд рублей (собственные доходы — всего 25,4 млрд рублей) и расходной частью в размере 35,6 млрд рублей. В 2016 году бюджет принимали с доходами в 32,1 млрд рублей и расходами в 34,3 млрд рублей, в 2015-м — 36,7 млрд и 37,7 млрд соответственно. В отличие, например, от Татарстана, чувашский бюджет был сверстан очень консервативно, расходы за 2 года снизились, бюджет-2017 оказался почти бездефицитным.

Как мы писали в наших прошлых материалах о бюджетах регионов ПФО, доходы одного только Татарстана превышают совокупные доходы пяти беднейших регионов Поволжья, в том числе Чувашии. Насколько здесь непростая ситуация, можно понять по цифрам доходов бюджета ЧР за первые 9 месяцев 2018 года: 40 млрд рублей (расходы — 34,8 млрд), из которых только 15,8 млрд рублей — это налог на прибыль, и еще 13,3 млрд — безвозмездные поступления (спасибо Москве!).

Чувашская экономика продолжает оставаться одной из самых слабых в Приволжском федеральном округе. Фото lukoil.ru



«Чувашскую энергосбытовую компанию» пока так и не продали — ее убыток перевалил за полмиллиарда рублей

Первое место продолжает удерживать за собой АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭК), увеличившее свой оборот в прошлом году на 12% — до 11 млрд рублей. «Чувашэнерго», принадлежащая РАО ЕЭС, в свое время была расколота: собственно «Чувашэнерго» передали компании ОАО «МРСК Волги», а ЧЭК в 2008 году вошла с состав «Русгидро», ставшей владельцем большинства гидроэлектростанций страны. И если до вхождения в «Русгидро» и немногим позже ЧЭК была успешной — в 2009 году прибыль в компании составила 250 млн рублей при выручке в 7,5 млрд рублей, то к 2012 году выручка упала до 6,7 млрд рублей, а прибыль рухнула до 11,5 млн. В 2013 году прибыль составила всего 1,5 млн рублей, годом позднее ЧЭК продемонстрировала убыток размером 215,3 млн рублей.

Увы, и в последние годы компания продолжает оставаться убыточной — по итогам 2017 года она оказалась в минусе уже на полмиллиарда рублей, при том, что «Русгидро», напротив, успешна: в 2017 году прибыль «материнской компании» составила 36 млрд рублей. Со стороны кажется, что «Русгидро» высасывает из «дочки» последние соки. На этом фоне заговорили о ее вероятной продаже. Тем более что пару лет назад «Русгидро» избавилась от такой же убыточной башкирской «Энергосбытовой компании» — за 4,1 млрд рублей ее купил «Интер РАО» Игоря Сечина (почти треть акций принадлежит «дочке» «Роснефти» — компании «Роснефтегаз»). «Русгидро» прямо объявила о намерении избавиться от «непрофильных активов», выбросив на рынок три актива «Энергосбытовой компании Русгидро»: Рязанскую, Чувашскую и Башкирскую энергосбытовые компании и активы в Дальневосточном федеральном округе. Всего компания намеревалась выручить от продажи 19 млрд рублей.

Взыскать с должников 3 млрд рублей, не поругавшись с властями, не так просто

По-видимому, лакомым кусочком чувашская «дочка» потенциальным продавцам не кажется — последний раз «Русгидро» говорила о возможности продать ЧЭК в июне прошлого года: «Мы заявили возможность продажи Чувашской и Рязанской энергосбытовых компаний. Обсудим с советом директоров такую возможность и с учетом оценки стоимости бизнеса сделаем такое предложение и заключение со стороны менеджмента», — заявил тогда первый замглавы «Русгидро» Джордж Рижинашвили.

Нерешительность покупателей можно понять: в 2017 году чувашские компании должны были ЧЭК 2,4 млрд рублей. А по итогам 9 месяцев 2018 года задолженность за электроэнергию составила уже 3,1 млрд рублей, из них 2 млрд рублей — это долг промышленных предприятий: ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» (в полубанкротном состоянии перешло под контроль «Ростеха»), ООО «Коммунальные технологии» (летом 2018 года здесь введена процедура наблюдения), «Шумерлинские городские электрические сети» и т. д.

Как следствие, ЧЭК, пытаясь взыскать долги через суды, вынужденно попадала в скандалы: так, в октябре этого года стало известно, что без тепла могут остаться 30 тыс. жителей Шумерли — в прошлом году местная компания «Теплоэнерго» была объявлена банкротом по иску как раз ЧЭК (долг — 33,5 млн рублей). Отключать электричество котельным на селе — тоже скандально, местное УФАС уже однажды запретило это делать. А из-за 157,6 млн рублей задолженности ЧЭК отправила в «реанимацию» и «Чебоксарское троллейбусное управление».

К слову, возможность срыва прошлогоднего отопительного сезона поставила в крайне неприятную ситуацию главу Чувашии Михаила Игнатьева перед президентскими выборами в марте 2018 года. Помогло, по-видимому, то, что исполнительным директором ЧЭК в 2016 году был назначен бывший подчиненный Игнатьева — вице-премьер и экс-министр градостроительства Александр Гончаров. Хотя Гончаров — ставленник еще предыдущего главы Чувашии Николая Федорова.

ЧЭК, пытаясь взыскать долги через суды, вынужденно попадала в скандалы. Фото foto.cheb.ru

Совокупный оборот чувашских химактивов Вексельберга составил почти 12 млрд рублей

С четвертого на второе место поднялось в рейтинге крупнейших предприятий Чувашии ПАО «Химпром», увеличившее оборот на 13% — до 9,5 млрд рублей. Об истории приватизации компании, основанной в 1960 году и выпускающей продукцию крупнотоннажной химии (перекись водорода, каустик, продукты хлорпереработки, резинохимикаты для производства шин), мы писали в нашем прошлом материале. Приватизационная свистопляска вследствие «ручного управления» местных властей, черного пиара и просто плохого хозяйствования привела к падению прибыли комбината и уходу химического актива к Виктору Вексельбергу, выстраивавшему вертикально-интегрированный химический холдинг.

Компания «Ренова Оргсинтез» приобрела 75% акций «Химпрома» в 2007 году из оценки предприятия в $275—300 млн, к 2013 году доведя пакет до 100% и вызвав критику отдельных местных наблюдателей. Тем не менее в руках Вексельберга компания стала прибыльной — по итогам 2017 года прибыль составила 705,7 млн рублей (в 2016 году — 668,8 млн).

Сам «Химпром» ныне на 53,92% принадлежит «Группе Оргсинтез», еще на 11,44% — ООО «ТКМ-Хим» (принадлежит гендиректору ООО «Группа «Оргсинтез» Ярославу Кузнецову). В свою очередь, «Химпрому» принадлежат ООО «Перкарбонат» (производство мыла — 46-е место в нашем рейтинге, оборот — 1,4 млрд рублей), ЗАО «Дюпон Химпром» (производство пестицидов, 73-е место в рейтинге, оборот — 1 млрд рублей). Таким образом, совокупный оборот всех «химпровских» активов Вексельберга в Чувашии составил в 2017 году почти 12 млрд рублей, что превышает выручку ЧЭК.

…не считая производства солнечных панелей и огромных теплиц

Отношения властей Чувашии с Вексельбергом гораздо теплее, чем с ЧЭК. Так, после объявления госдепом США санкций в отношении «Реновы» Вексельберга Михаил Игнатьев заявил, что группа компаний продолжит свои проекты на территории республики. А их немало — это и строительство тепличного комплекса на 22 га стоимостью 6 млрд рублей (объем производства овощей, томатов и огурцов в 2020 году должен составить 19 тыс. тонн), и совместный проект «Реновы» с «Роснано» — ГК «Хевел», у которой в Чувашии есть завод по производству солнечных модулей.

«Хевел» (производство диодов, транзисторов и прочих полупроводниковых приборов, включая светоизлучающие диоды, пьезоэлектрические приборы и их части), к слову, занимает 12-е место в рейтинге «Реального времени» с оборотом, увеличившимся в 2017 году на 80% и составившим 5 млрд рублей. При этом еще 2 года назад компании даже не было в топ-100. А в ноябре 2018 года Фонд развития моногородов инвестировал в новочебоксарское предприятие «Хевел» 1 млрд рублей при общей стоимости проекта 2,8 млрд рублей.

«Химпром», будучи объектом критики со стороны жителей и экологических активистов, осенью этого года обещал направить свыше 670 млн рублей на ряд экологических мероприятий. Фото himprom.com

Что касается «Химпрома» (тоже расположен в Новочебоксарске), то в этом году Игнатьев присутствовал на открытии цеха по производству высококонцентрированного гипохлорита кальция мощностью 15 тыс. тонн в год, в который было инвестировано 1,7 млрд рублей (срок окупаемости — 3,5 года). Региональный же фонд промышленности и инвестиционной деятельности, основанный в 2018 году, великодушно одобрил заем «Химпрому» под модернизацию производства кремнийорганического комплекса — ориентировочно 300 млн рублей. Кроме того, «Химпром», будучи объектом критики со стороны жителей и экологических активистов, осенью этого года обещал направить свыше 670 млн рублей на ряд экологических мероприятий.

Рост экспортных поставок продукции химической промышленности Чувашии за 9 месяцев 2018 года составил 8,5%, сообщили в Минэкономразвития региона.

«Газпромовская» «дочка», устав от должников, начала активно их банкротить

Тройку лидеров замыкает «Газпром Межрегионгаз Чебоксары», оборот которой снизился на 5%, составив по итогам 2017 года 9,2 млрд рублей. При таких оборотах чистая прибыль в 7 млн рублей — насмешка.

Впрочем, годом ранее прибыль вообще составляла всего 3 млн рублей. Но в 2014—2015 годах она была гораздо выше — 17,5—18,5 млн. Причина, разумеется, банальна и похожа как две капли воды на причины нестабильной финансовой ситуации других региональных «дочек» «Газпрома» — огромные долги местных предприятий.

Так, по итогам 2017 года дебиторская задолженность «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» составила 1,8 млрд рублей. А уже осенью 2018 года, по данным главы компании Кияметдина Мифтахутдинова, перевалила отметку в 2,2 млрд рублей. Так что нет ничего удивительного в том, что название компании встречается на пару с названием ЧЭК, эти «братья-близнецы», устав от задолженностей, в последний год активно пытаются банкротить местные предприятия.

Все перечисленные выше компании, «Коммунальные технологии», «Теплоэнерго» в Шумерле и проч., в которых были введены процедуры банкротства, аналогично проштрафились перед «дочкой» «Газпрома», как и перед «дочкой» «Русгидро». Что рисует в негативном свете скорее не эти «дочки», как бы того ни хотелось пострадавшим жителям и предприятиям, а местные власти и местные же предприятия.

Устав от судебных баталий, глава «Газпром межрегионгаза» Кирилл Селезнев заявил летом 2018 года, что Чувашия вошла в число регионов, которые не исполнили графики реструктуризации задолженности за поставленный газ по итогам 2017 года. А Мифтахутдинов в сердцах бросил пару недель назад, что зимний сезон 2018—2019 должен стать «переломным по платежам», ибо далее «кредитовать отрасль газовики не могут — некуда больше!»

Мифтахутдинов в сердцах бросил пару недель назад, что зимний сезон 2018—2019 должен стать «переломным по платежам». Фото cap.ru

Шоколадная фабрика осталась в Чувашии, закрепилась в Китае и открывает по паре новых линий в год

На четвертом месте оказалась шоколадная компания «АККОНД», оборот которой упал в 2017 году на 5%, составив 8,9 млрд рублей. Напомним, двумя годами ранее выручка компании составляла столько же — 8,9 млрд рублей.

В рейтинге есть и «дочка» «АККОНДа» — занимающее 8-е место ООО «ТД «АККОНД», оборот которого составил 6 млрд рублей. То есть совокупный «шоколадный» оборот компаний в Чувашии в 2017 году составил 15 млрд рублей, а это на 3 млрд рублей больше, чем у «Химпрома».

Основанная еще в военные годы кондитерская фабрика «Чебоксарская» после приватизационного хаоса 1990-х годов стала принадлежать отчасти своему бессменному руководителю, депутату Госсовета ЧР Валерию Иванову (задекларировал доход за прошлый год в размере 17,8 млн рублей), отчасти ООО «АККОНД-Торг», 96% акций которого и сегодня принадлежат его дочкам Наталии и Татьяне Ивановым.

В 2015 году в народе поползли слухи, что «АККОНД» распродают неким московским олигархам и ТНК, слухи пришлось комментировать и губернатору Игнатьеву. Пока этого так и не произошло. Эксперты рынка полагают, что «АККОНДу» удавалось не дать себя поглотить одной из трех империй, держащих рынок шоколада в России (Nestle, Mars и Kraft Foods) просто потому, что все патенты на продукцию предприятия зарегистрированы лично на Валерия Иванова. А переход крупного налогоплательщика в московскую юрисдикцию означал бы большие потери для бюджета.

До 2017 года две производственные линии были в залоге, и кредитная нагрузка превышала 700 млн рублей. Сегодня компания чувствует себя на рынке неплохо. С 2009 года по 2015 год ее оборот вырос в три раза, за те же 6 лет чистая прибыль выросла в два раза, с 630,5 млн рублей до 1,3 млрд. По итогам 2017 года чистая прибыль составила уже 1,8 млрд рублей. Долговая нагрузка снизилась с 734 млн рублей в 2015 году до 585 млн рублей в 2017-м.

В прошлом же году Михаил Игнатьев, старательно опекающий во всех смыслах лакомый актив, побывал на открытии очередной производственной линии по производству конфет стоимостью 250 млн рублей (плюс 30 новых рабочих мест) «с целью увеличения производства конфет «Нямик», «Шоконатка», повышения производительности и конкурентоспособности АО «АККОНД». Мощность предприятия составила более 100 тыс. тонн продукции в год. В 2017 году в регионах было открыто более 50 новых магазинов — отсюда и рост товарооборота ТД «АККОНД».

Михаил Игнатьев, старательно опекающий во всех смыслах лакомый актив, побывал на открытии очередной производственной линии. Фото cap.ru

Летом 2018 года «АККОНД» открыл еще одну линию, на этот раз по производству сахарного печенья стоимостью 150 млн рублей (и 60 с лишним новых рабочих мест). Михаил Игнатьев вновь был на открытии, пообещав продолжить работу по оказанию адресной господдержки предприятию. По данным же гендиректора компании Валерия Иванова, его компании удается «ежегодно увеличивать экономические показатели на 10—15%».

Газета «Реальное время» уже писала о том, что «АККОНДу» удалось закрепиться на китайском рынке. Первый фирменный магазин на условиях франшизы в Китае был открыт в провинции Хэйлунцзян. Франчайзинговая торговая сеть начала развиваться после участия «АККОНДа» в крупнейшей выставке продуктов питания SIAL China в Шанхае.

Из казусных новостей можно вспомнить обвинение в незаконном присвоении товарного знака, которое чебоксарцы предъявили «Заинскому крекеру». Товарный знак заинской компании «Птица щедрая» чуваши обвинили в сходстве до степени смешения со своим товарным знаком «Птица дивная».

В топ-10 чувашских компаний уже два брокера — пользы местному Минфину от этого никакой

Компания «Гофмастер», 2 года назад занимавшая 12-е место в рейтинге крупнейших чувашских компаний, по итогам 2017 года вошла в топ-10, заняв сразу 5-е место — за год она увеличила оборот в 2,25 раза, до 8,3 млрд рублей. Это «ведущая в Чувашии инвестиционная компания, существующая почти 20 лет». 80% акций принадлежит Татьяне Андреевой. В 2015 году выручка «Гофмастера» выросла вообще в 20 раз.

Впрочем, не сказать, что от финансовой деятельности чувашского брокера есть какая-то польза чувашским властям. Так, по итогам 2015 года прибыль до налогообложения составляла всего 2,8 млн рублей, а чистая прибыль — 2,1 млн рублей. В 2017 году прибыль до налогообложения составила 3,4 млн рублей, чистая прибыль — 719 тыс. рублей, отложенные налоговые обязательства — 5,3 млн рублей.

«Гофмастер» в итоге опередил «НФК-Сбережения», занявшую 7-е место инвестиционно-финансовую компанию, оборот которой вырос в 2017 году на 35%, составив 8 млрд рублей. Мы уже писали о том, что местные наблюдатели который год обвиняют ее в строительстве финансовой пирамиды, сравнивая «НФК-Сбережения» (подконтрольна ООО «Пионер-Лизинг», крупной лизинговой компании Чувашии) с «МММ» Сергея Мавроди.

«НФК» показывает небольшую прибыль при огромных оборотах. Фото foto.cheb.ru



Так, в 2009 году компания, которая работает также в Марий Эл, провела масштабную рекламную кампанию для привлечения «новых» вкладчиков, обещая доходность в размере 60%. Марийцы и чуваши, поверив агрессивной рекламе, начали активно нести свои сбережения и отдавать деньги в доверительное управление ООО «НФК-Сбережения» сроком до 2 лет. Критики компании полагают, что «значительная часть полученных денег отмывалась и обналичивалась через фирмы-однодневки». При этом, с точки зрения Арбитражного суда, компания и в 2009-м, и в 2011 году была в тяжелом финансовом положении.

Как и «Гофмастер», «НФК» показывает небольшую прибыль при огромных оборотах. В 2015 году при выручке в 3,7 млрд рублей чистая прибыль составила 8,8 млн рублей. В 2017-м — 8 млрд и 7,2 млн рублей соответственно, прибыль до налогообложения — 9,5 млн рублей, налог на прибыль – всего 212 тыс. рублей.

«НФК-Сбережения» поменяла юрлицо и стала единственным эмитентом облигаций из Чувашии на Московской бирже

Любопытно, что владельцы компании ООО «НФК-Сбережения» прекратили деятельность этого юридического лица в 2017 году — и основали АО «НФК-Сбережения» 20 июля 2017 года. Руководит компанией с момента ее основания Евгений Наумов.

Судя по всему, реорганизация предприятия была связана со следующем событием: как сообщается на сайте компании, летом 2017 года «НФК-Сбережения» «в интересах своего партнера — ООО «Пионер-Лизинг» (читай — владельца) способствовала регистрации выпуска и началу процесса размещения первого выпуска коммерческих облигаций, зарегистрированного на территории ПФО, проложив для многих будущих региональных эмитентов дорогу к рынку капитала путем использования принципиально нового долгового инструмента для российского финансового рынка».

Летом 2018 года на Московской бирже появился «единственный эмитент облигаций из Чувашии» — то самое ООО «Пионер-Лизинг», было объявлено (в рекламном материале местного издания), что «НФК» начнет размещать биржевые облигации компании на 100 млн рублей со сроком обращения 5 лет.

Объединившись в начале 2000-х, чувашское и подмосковное предприятие сегодня работает под крылом Чемезова и Колесова

6-е место занимает компания «Элара» — новичок в рейтинге крупнейших чувашских компаний, составленном аналитической службой «Реального времени». Ее оборот в 2017 году вырос на 12%, составив 8,3 млрд рублей.

«Элара» — новичок в рейтинге крупнейших чувашских компаний. Фото foto.cheb.ru

«Элара» — бывший Чебоксарский приборостроительный завод, предприятие, выпускающее сложные электронные приборы для гражданской и военной отраслей. Оно занимается производством навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов для авиационной промышленности.

Принадлежит компания формально на 50,13% ООО «Элоника», на 48,95% — АО «Концерн Авионика», еще 0,015% находится в собственности у гендиректора «Элары» Андрея Углова. В действительности, если проследить всю цепочку бенефициаров, то не менее половины «Элары» принадлежит семье Угловых — так, «Элоника» (гендиректор — Александр Углов) на 8% принадлежит Татьяне Угловой, еще на 91% — ООО «ЭЛА». ООО «ЭЛА», в свою очередь, на 35% принадлежит той же Татьяне Угловой, 31% — у замгендиректора «Элары» Владимира Сорокина.

«Концерн Авионика» (авионика — интеллектуальные системы для военных и гражданских самолетов) дает примерно понять, под чьим крылом работает научно-производственный комплекс «Элара», который называет своим приоритетным направлением и гражданскую продукцию: железнодорожную технику, автомобильную электронику, контрактное производство электроники (заказчиками «Элары» выступают такие организации, как ОАО «РЖД», «Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», НИЦ «Курчатовский институт»).

«Авионика» — детище ГК «Ростехнологии», компания была создана в соответствии с Федеральной целевой программой реструктуризации и конверсии оборонной промышленности на 1998—2000 годы, став правопреемником ОАО «Научно-производственный центр «Технокомплекс». Сегодня «Авионика» — холдинг Концерна «Авиаприборостроение». 55% ее принадлежит Росимуществу, среди учредителей — расположенные под Москвой «Раменский приборостроительный завод» и «Раменское конструкторское бюро».

Под сенью Сергея Чемезова «Авионика» вместе с «Эларой» производит авиационную продукцию и военно-промышленного назначения: компании занимаются разработкой, модернизацией комплексов и систем бортового радиоэлектронного оборудования для современных и перспективных самолётов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов государственной и гражданской авиации. Заказчики концерна: «Сухой», «МиГ», «Туполев», «Ильюшин», «Миль», «Камов».

Сама «Авионика» участвует и в объединении «Радиоэлектронные технологии» известного в Татарстане Николая Колесова. В 2008 году Чемезов был автором инициативы Союза машиностроителей РФ о снижении НДС с 18% до 12%, направленной на имя тогдашнего премьера РФ Владимира Путина. Глава «Ростеха» отмечал в обращении, что на НДС в ряде предприятий приходится почти половина всех отчислений, и приводил в пример «Элару» — у которой на НДС приходилось 49% отчислений. Инициативу не услышали.

Не менее половины «Элары» принадлежит семье Угловых. На фото справа — гендиректор «Элоники» Андрей Углов. Фотоchuvash.org

«Элара» — предприятие с высокой кредитной нагрузкой. Зато ее глава — самый богатый депутат Госсовета Чувашии

Само объединение далось подмосковному и чебоксарскому предприятию просто — в 2003 году ОАО НПК «Авионика» с «Эларой» объединили контрольные пакеты в рамках УК ООО «Элоника», пока государство еще только пыталось создать ГК «Авионика». Объединились они для борьбы за новые экспортные контракты. Тем более что до этого в течение последних 25 лет более 70% спецтехники, производимой «Эларой», разрабатывалось в МНПК «Авионика». В 2002 году оборот «Элары» составил 3,3 млрд рублей, чистая прибыль — 600 млн рублей, оборот «Авионики» — 100 млн рублей, прибыль — 30 млн рублей. Объединившись, в том же 2003 году «Элара» с «Авионикой» представили на IV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2003 совместную экспозицию.

Таким образом, 15 лет спустя оборот «Элары» вырос в 2,5 раза, а прибыль увеличилась на 400 млн рублей. С 2012 по 2017 год компания не публиковала открытой отчетности. В 2012 году оборот компании составлял 5 млрд рублей, прибыль же — всего 316,3 млн рублей. На предприятие в финансовом смысле оказывают давление дебиторская и кредиторская задолженность: в 2017 году 2,3 млрд и 2,6 млрд рублей соответственно.

В 2016 году проект «Элары» по модернизации линий на 200 млн рублей вошел в число приоритетных инвестпроектов чувашского правительства. В ноябре 2018 года премьеру РФ Дмитрию Медведеву показали электропоезд «Иволга», систему управления для которого создали на чебоксарском предприятии.

Сам гендиректор «Элары» Андрей Углов одновременно является и депутатом Госсовета Чувашии, мало того, как уже писала весной этого года газета «Реальное время», по итогам декларационной кампании 2017 года он стал самым богатым депутатом Чувашии. За 2017 год Углов заработал 38,7 млн рублей — это 15% всего дохода чувашских депутатов. За год он увеличил свои доходы в 2,8 раза.

Как «досадная бухгалтерская ошибка» привела ЭКРА к войне с налоговиками на 600 млн рублей и расследованию ФСБ

Девятое место сохранило за собой ООО НПП «ЭКРА», оборот которого в 2017 году мало чем отличается от оборота 2016 года — 5,9 млрд рублей. ЭКРА была создана специалистами-технологами: релейщики Чебоксар основали компанию в 1991 году для производства устройств релейной защиты и автоматики. И сегодня в числе бенефициаров — пять человек, у каждого — по 20% компании.

В 2017 году чистая прибыль ЭКРА перевалила за 1 млрд рублей, кредиторскую задолженность снизили до 1 млрд. Фото integral-russia.ru

Компания считалась в Чувашии одной из лучших, то и дело оказывалась в топ-3 крупнейших налогоплательщиков, устроиться в нее на работу мечтают многие чебоксарцы (декларируемые зарплаты относительно средней по Чувашии — немаленькие). Компания работает и на внешнем рынке, в частности, в Сирии (что вызывает ряд проблем с платежами — Сбербанк с ВТБ отказываются обслуживать сирийские денежные потоки чувашских релейщиков).

До сих пор с экономической точки зрения у «ЭКРА» не все было благополучно: несколько лет подряд снижалась прибыль и росла кредитная нагрузка. В 2011 году чистая прибыль составила 649 млн рублей, в 2012-м — 533 млн, в 2013-м — уже 189,9 млн, кредитная задолженность перевалила уже за 1 млрд рублей. В 2014 году прибыль снизилась до 41,4 млн рублей, долги перевалили за 3 млрд. В 2015 году прибыль составила всего 17,5 млн рублей — зато кредитную задолженность удалось снизить до 1,2 млрд. Однако в 2016 году все пошло на лад: прибыль выросла до 290,8 млн рублей, а в 2017 году чистая прибыль перевалила за 1 млрд рублей — кредиторскую задолженность снизили до 1 млрд.

Куда более серьезные неприятности, подпортившие имидж предприятию, появились у ЭКРА в 2017-2018 годах – в связи с НДС. Согласно изданию «Правда. ПФО», летом 2018 года местные следователи с местными же сотрудниками ФСБ возбудили уголовное дело в отношении гендиректора компаний «Гидрокомплектэнерго» и «Комплектэнерго» Игоря Васильева.

Поводом стало мошенничество в особо крупном размере при возмещении НДС, возникшего в ходе взаимоотношений возглавляемой Васильевым фирмы с так называемыми фирмами-однодневками: «состав учредителей компаний, во главе которых стоит Васильев, не оставляет сомнений, что они аффилированы с бенефициарами известной чувашской электротехнической компании ЭКРА. Получается, что налоговиками региона и следователями вскрыта масштабная отмывочная, функционирующая в Чувашии под вывеской флагмана электротехнического кластера республики».

Действительно, фирма «Комплектэнерго» занимала в 2015 году в рейтинге «Реального времени» 18-е место с оборотом 2,3 млрд рублей, а в 2017 году — 29-е место с оборотом 1,9 млрд рублей (рухнул по сравнению с 2016 годом на 40%). В составе учредителей «Комплектэнерго» — все те же пять бенефициаров, что и у ЭКРА: Константин Дони, Александр Наумов, Олег Саевич, Владимир Фурашов, Алексей Шурупов. Самое смешное, что, как выяснили местные журналисты, у «КомплектЭнерго» и ЭКРА «не только общий адрес, но и общая дверь с двумя табличками».

Впрочем, другие наблюдатели видят во всем этом не благородную борьбу с теневыми схемами ухода от налогов, а атаку на успешное чувашское предприятие со стороны конкурентов. Однако один факт остается фактом — летом 2017 года местные налоговики действительно доначислили ЭКРА почти 600 млн рублей налогов, пеней и штрафов, обвинив компанию в системном уклонении от налогов. ЭКРА сейчас не вылезает из судов, пытаясь доказать, что речь идет о «досадной бухгалтерской ошибке».

В составе учредителей «Комплектэнерго» — все те же пять бенефициаров, что и у ЭКРА. Фото k-energo.com

…в итоге прибыль ЭКРА после судов с ФНС «внезапно» выросла на 700 млн рублей

Тут, конечно, любопытно видеть, как все годы прибыль падала, а когда налоговики предъявили летом 2017 года претензии на 600 млн рублей, так по итогам того же года она внезапно выросла на 700 млн рублей! Судя по всему, владельцы ЭКРА «досадную ошибку» исправили, и теперь с нетерпением ждем результатов 2018 года — вряд ли прибыль будет заметно ниже 1 миллиарда.

При этом отношения компании с губернатором Михаилом Игнатьевым хорошие. В декабре прошлого года глава Чувашии встречался с руководством ЭКРА, говорили о создании электромеханического завода. Предприятие остается высокотехнологичным и известным на своем рынке в России (оно участвовало и в создании Крымского энергомоста). Уровень локализации на предприятии — 80%, по стране у компании 13 сервисных центров (еще три в странах СНГ). Так, в Москве в этом году открыли первую цифровую подстанцию — в открытии участвовал мэр Сергей Собянин, микропроцессорные терминалы для автоматизированной системы управления которой произвела ЭКРА. В 2017 году на базе ЭКРА была открыта базовая кафедра систем автоматизированного управления электроприводами факультета энергетики и электротехники ЧГУ.

КАФ, выпуская фургоны для оборонки, набрал долгов на 2 млрд рублей

С седьмого на десятое место опустилась компания АО «КАФ», оборот которой в 2017 году снизился на 11%, составив почти 6 млрд рублей. ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» — представитель оборонной отрасли, расположен он в Шумерле (той самой, которую ЧЭК могла «обесточить» — см. выше). Основанное в 1927 году предприятие в 1990-х приватизировали и перевели на конверсионные рельсы. На мощностях завода стали выпускать автофургоны с обычными, изотермическими и рефрижераторными кузовами для всех типов автомобильных, прицепных и полуприцепных шасси — в том числе для американских компаний «Кока-Кола» и «Марс».

КАФ также работает и в рамках госзаказа на структуры Минобороны, МВД и МЧС, а также ФСИН, РЖД, «Газпрома», «Транснефти». Мы уже писали о том, как после смены руководства Чувашии в регионе сократился гособоронзаказ — якобы у Николая Федорова было больше лоббистской пробивной силы, нежели у Михаила Игнатьева.

КАФ работает в рамках госзаказа на структуры Минобороны, МВД и МЧС, а также ФСИН, РЖД, «Газпрома», «Транснефти». Фото shumerkaf.ru



Тем менее с финансовой точки зрения компания была успешна — в 2012 году выручка составила 2 млрд рублей, прибыль выросла до 110,6 млн рублей, в 2014 году прибыль почти достигла порога в 400 млн рублей, в 2015-м приблизилась к отметке в 600 млн рублей. В 2016 году прибыль выросла в два раза, составив 1,2 млрд рублей (при 1,5 млрд рублей кредиторской задолженности). Однако в прошлом году прибыль снизилась до 1 млрд рублей при одновременном сильном росте кредиторской задолженности — она составила уже 2,1 млрд рублей.

Компания продолжает работать и на оборонку, правда, размер гособоронзаказа неизвестен. Согласно изданию «Национальная оборона», КАФ является «одним из крупнейших производителей специальной техники для силовых структур РФ». Недавно компания представила результат работы по созданию семейства кузовов-фургонов на шасси автомобилей и прицепов с внутренними габаритами от 4,5 до 7 метров: кузов-фургон К6350-11У1 — «единственный в России кузов-фургон на шасси автомобиля КАМАЗ-6350 с внутренней габаритной длиной 7 метров».

На форуме «Армия-2017» чувашской компанией были представлены фургоны, в которых размещаются мобильные горячие кухни, которые можно развернуть за считанные минуты в полевых условиях; мобильные мастерские для ремонта военной техники; мобильные штабные машины — «своеобразный военный офис на колесах». РБК назвал КАФ в числе самых быстрорастущих компаний России, поместив его на 25-е место: причиной тому трехкратный рост оборота с 2013 по 2016 год.

Компания «КАФ» по-прежнему принадлежит выходцу из Кабардино-Балкарии Алию Чеченову. Два года назад Чеченов владел 85,3% предприятия, в 2017 году он довел свой пакет до 94,49%. Чеченов инвестирует и в предприятия в КБР. Возможный брат Алия Чеченова — Ануар Чеченов, который в 2009 году был избран спикером парламента КБР. Ануара Чеченова считают родственником бывшего премьер-министра Кабардино-Балкарии. В июне власти Чувашии наградили Алия Чеченова медалью «За заслуги перед Чувашской республикой». Ранее ему принадлежала «Торгово-финансовая компания «Булгар» (Чебоксары), сегодня она находится в стадии ликвидации.

Топ-100 предприятий Чувашской республики

№ Наименование Совладельцы, ЕГРЮЛ Вид деятельности/отрасль 2017, Выручка, руб. 2016, Выручка, руб. 1 ЧУВАШСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, АО ЭСК РУСГИДРО, АО 100% Торговля электроэнергией 11.002.396 9.781.057 2 ХИМПРОМ, ПАО ГРУППА ОРГСИНТЕЗ, ООО 83.92%

ТКМ-ХИМ, ООО 11.44% Производство прочих химических органических основных веществ 9.580.352 8.454.962 3 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЧЕБОКСАРЫ, ООО ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 77.27%

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 22.73% Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 9.202.356 9.690.708 4 АККОНД, АО АККОНД-ТОРГ, ООО 55.14%

Иванова Наталия Валерьевна 23.81%

Иванова Татьяна Валерьевна 21.03% Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения 8.894.020 9.339.717 5 ГОФМАКЛЕР, ООО Андреева Татьяна Николаевна 79.28%

Григорьев Павел Викторович 15.84%

Григорьева Ирина Олеговна 4.88% Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами 8.303.310 3.675.290 6 ЭЛАРА, АО ЭЛОНИКА, ООО 50.13%

КОНЦЕРН АВИОНИКА, АО 48.95%

Углов Андрей Александрович 0.015% Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов 8.289.012 7.389.894 7 НФК-СБЕРЕЖЕНИЯ, АО ПИОНЕР-ЛИЗИНГ, ООО 100% Деятельность дилерская 7.998.777 5.945.340 8 ТД АККОНД, ООО АККОНД, АО 100% Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 6.078.350 5.637.255 9 ЭКРА, ООО НПП Дони Николай Анатольевич 20%

Наумов Александр Михайлович 20%

Саевич Олег Леонидович 20%

Фурашов Владимир Сергеевич 20%

Шурупов Алексей Александрович 20% Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 5.910.807 5.953.029