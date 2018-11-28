За обман Фемиды «друга» Мусина наказали… конфискацией айфона

Застройщика ЖК «Волжские зори» оправдали по двум статьям и освободили от года исправительных работ за фальсификацию по делу Вахитовского суда Казани

Фото: Ирина Плотникова

Не судимыми из зала суда вышли владелец стройфирмы «Татнур» Ильгизар Хисматуллин и его подчиненный Ильдар Гарипов. Советский райсуд Казани признал их виновными в подмене долговой расписки на 8,8 млн рублей в гражданском деле Вахитовского суда и тут же освободил от наказания — за сроком давности. По эпизоду хищения тех самых 8,8 млн рублей и ложного доноса на кредитора Хисматуллина оправдали. Итоговое решение обошлось без упоминаний действий «неустановленных работников» Вахитовского суда. По данным «Реального времени», гособвинение, защита и потерпевший планируют оспорить приговор.

Не как в швейцарском банке



Пять лет колонии общего режима в судебных прениях просила для подсудимого Ильгизара Хисматуллина помощник прокурора Советского района Гузель Салимова. По мнению гособвинителя, в суде была полностью доказана вина депутата поселения Мамадышского района и застройщика ЖК «Волжские зори» сразу по трем эпизодам преступлений. Это мошенническое хищение 8,8 млн рублей у бизнес-партнера Олега Варламова, подмена расписки Хисматуллина об этом долге в гражданском деле Вахитовского суда и ложный донос в УЭБиПК МВД Татарстана — мол, это сам истец обманом хотел получить деньги по поддельной расписке, но судебная экспертиза обнаружила «липу», и суд занял сторону ответчика.

Куда мягче — условным сроком в 1 год и 7 месяцев — гособвинение просило наказать написавшего от имени шефа ту самую подложную расписку, а затем заявление в МВД юриста Ильдара Гарипова. В качестве смягчающего обстоятельства отмечало первоначальную явку с повинной. В мошенничестве юриста не обвиняли.

— Преступный план Хисматуллина, имевшего в Вахитовском суде неустановленных покровителей (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), в общем-то был обречен на успех», — говорил в прениях представитель потерпевшего Ленар Зарипов. — Как работать дальше, если ты передаешь в суд судьбоносный документ и рассчитываешь, что он будет храниться, как в швейцарском банке, а происходит такое?!

«Преступный план Хисматуллина, имевшего в Вахитовском суде неустановленных покровителей (в отношении которых материалы выделены в отдельное производство), в общем-то был обречен на успех», — говорил в прениях представитель потерпевшего Ленар Зарипов



«Я даже в самых страшных снах не мог представить этого, — признался суду потерпевший Олег Варламов.

В суде была исследована информация из WhatsApp с изъятого у ответчика по гражданскому иску айфона: фотокопия оригинальной расписки направлена с номера Хисматуллина на номер Гарипова сначала в апреле, а затем в сентябре 2016 года (в первый раз иск не был принят к рассмотрению). И ровно через 5 минут после второго снимка его получатель Гарипов выслал на номер Хисматуллина ответное фото — расписки с теми же ошибками, запятыми и расположением строк от руки Гарипова, что установлено экспертами. Ответом Гарипова в мессенджере стал значок одобрения, улыбки — «)». В момент этой переписки мобильник Хисматуллина находился в зоне базовой станции оператора связи, расположенной в 500 метрах от Вахитовского суда.

«Хакеру» Следкома айфон не дался



«Арестованный» телефон подсудимого застройщика перед прениями был истребован судом из камеры хранения вещдоков. Защита настаивала — аппарат нужно осмотреть на предмет того самого фотокомпромата. Для этого на заседание пригласили эксперта компьютерных технических экспертиз Следкома по РТ Дмитрия Воронина. Он включил гаджет и попытался установить на нем прошлогоднюю дату, не меняя автономного режима работы «в самолете». Однако айфон сопротивлялся, а WhatsApp запросил синхронизацию с учетом новых версий. Подключать вещдок к интернету специалист Следкома не стал.

«Если владелец телефона его на сервере заблокировал, как утерянный или краденый, при подключении к Сети айфон заблокируется насовсем — это система защиты от краж», объяснил он и не стал рисковать важным доказательством. Вместо этого штатный «хакер» следствия предложил достать нужные файлы с помощью спецоборудования, на котором ранее проводили судебную компьютерно-техническую экспертизу.

— А какие у нас основания не доверять экспертизе? — последовал вопрос от прокурора.

— Подсудимый говорит — этой переписки не было, — напомнила судья Алсу Шайхутдинова.

«Это ваше предположение, что телефон заблокирован… А мы на вас так надеялись», — заявил на прощание эксперту адвокат Хисматуллина Владимир Гусев. Напомним, он же представляет интересы оправданной страховщицы Дарьи Алякиной и защищает обвиняемого экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова.

«Арестованный» телефон подсудимого застройщика перед прениями был истребован судом из камеры хранения вещдоков



Версия защиты: «липу» Гарипова использовал Варламов

Подсудимые в прениях были лаконичны. «У меня не было никакого умысла на какие-то противозаконные действия. Никакого преступления я не совершал… Надеюсь на справедливое решение», — сказал Ильгизар Хисматуллин. «Вину не признаю. Считаю приведенные доводы обвинения недостаточными для признания нашей вины», — вторил Ильдар Гарипов.

Адвокаты Юлия Нигматуллина и Владимир Гусев просили оправдать своих клиентов по всем статьям. По версии защиты, оригинала расписки Хисматуллина у истца Варламова в 2016 году уже не было, а потому и никакой подмены произойти не могло — в гражданское дело по иску Варламова его представителем направлялась именно «липовая» расписка. А писал ее, действительно, Гарипов, но не по указке своего шефа и родственника Хисматуллина. Иные показания он дал по причине морального давления — запугали арестом и обыском в доме, настаивала адвокат Нигматуллина.

По версии защиты, отношения между подсудимым и потерпевшим были гражданско-правовыми — Хисматуллин неоднократно переводил деньги на указанные Варламовым счета, после чего последний доставлял наличные. Расписки выполняли роль гарантии в обнальных операциях и уничтожались по завершении сделки. Интересующая суд расписка также была возвращена Варламовым, однако из-за ошибки с зачислением и скачка курса валют он стал предъявлять партнеру претензии, требовал возместить ущерб или написать новую расписку. Под угрозой заявления в налоговую расписку от имени Хисматуллина в итоге написал Гарипов. Потерпевшая сторона называет такую трактовку фактов фантастической выдумкой, в ходе предварительного следствия и в гражданском процессе юрист о своем авторстве «липового» доказательства почему-то молчал.

По мнению потерпевшей стороны, факт подлога был выявлен и при осмотре того самого гражданского дела суда — нумерация листов «9» и «17» (куда подшивали копию и оригинал расписки) отличалась от остальных, а дело, по словам свидетеля-секретаря суда, было прошито по новой. Когда и кем — пока не установлено. Зато эксперт заметил — записи «9» и «17» на листах схожи с почерком юриста Гарипова.

Адвокаты Юлия Нигматуллина и Владимир Гусев просили оправдать своих клиентов по всем статьям



В прениях адвокат подсудимого Владимир Гусев просил не принимать это «вероятностное» суждение во внимание. А его коллега Юлия Нигматуллина напомнила суду показания секретаря суда Ново-Савиновского суда, которая в августе 2016 года лично подшивала документы в дело по иску Варламова до передачи материалов в Вахитовский суд. На следствии свидетель заявила — номера на страницах «9» и «17» теперь отличаются от всех остальных, да и прошито дело уже иначе. В суде она же признала — летом 2016-го лишь начинала работу в суде и могла сама «по неопытности» неправильно подшить то самое дело.

Как Хисматуллин за Мусина-младшего «взятку» давал

Предположение следствия о «подмене расписки именно в Вахитовском суде» опровергается показаниям его сотрудников — «дело всегда хранилось в сейфе суда» и с ним «никто не знакомился», подчеркивал на заседании защитник Гусев. С его слов, один раз Вахитовский суд возвращал иск Варламову без рассмотрения, поскольку не смог установить место жительства ответчика. Отметим, по версии потерпевшей стороны, ответчик водил знакомство с председателем Вахитовского суда Фанисом Мусиным и с его сыном.



Адвокат потерпевшего в прениях вспоминал показания силовиков о спецоперации в Пестречинском районе в декабре 2014 года. Тогда ПИЗО района выставила на торги 1 га землм в селе Богородском всего за 499 тысяч рублей, на участок претендовал Эльмаз Фанисович Мусин, но неожиданно объявился конкурент из Москвы и, обещая взвинтить цену, потребовал отступные в 11 млн рублей. Переговоры от лица Мусина-младшего вел Ильгизар Хисматуллин, он смог сбить цену до 9 млн рублей и 26 декабря поучаствовал в передаче этой суммы. После чего всех подозреваемых в коммерческом подкупе задержали.

Позже следователи опера свидетельствовали — деньги для оперативного эксперимента также предоставлял Хисматуллин. Адвокат Ленар Зарипов напомнил суду: «По нашему мнению, при этой передаче он использовал те средства, что получил у Варламова». Историю передачи той же суммы, не упоминая Мусина, вспоминала в прениях и гособвинитель Салимова.

В мотивировочной части приговора по этим эпизодам звучали доводы, ранее озвученные защитой, и еще один — отказ Вахитовского суда по иску Варламова (на фото) на 8,8 млн рублей не вступил в силу



От отработки освободить, часы, машины и участки вернуть

Приговор по делу о расписке был оглашен 23 ноября. Советский райсуд Казани признал застройщика ЖК «Волжские зори» и его подчиненного виновными в фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и назначил обоим наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% зарплаты осужденных в пользу государства. После чего освободил их от наказания за сроком давности. Судом установлено, что подмена расписки была совершена в период с 27 сентября по 10 ноября 2016 года, а по преступлениям небольшой тяжести срок привлечения к ответственности составляет лишь 2 года.

Также суд признал Ильдара Гарипова виновным в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и тут же освободил от наказания со снятием судимости по амнистии.

Ильгизар Хисматуллин по эпизоду с ложным доносом был оправдан за непричастностью к совершению преступления, а эпизоду с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — в связи с отсутствием события и состава преступления. Суд признал за ним право на реабилитацию и обращение с иском о возмещении имущественного и морального вреда. В мотивировочной части приговора по этим эпизодам звучали доводы, ранее озвученные защитой, и еще один — отказ Вахитовского суда по иску Варламова на 8,8 млн рублей не вступил в силу, Верховный суд РТ «заморозил» материалы в апелляционной инстанции на время рассмотрения уголовного дела. Если приговор вступит в силу, потерпевший получит новый аргумент в пользу своего иска.

Именно поэтому в иске на 8,8 млн рублей в рамках уголовного дела Советский суд отказал. Но счел «целесообразным не снимать ранее наложенный арест на нежилое помещение Хисматуллина на улице Петербургской площадью 95,4 кв м стоимостью 9,3 млн рублей». В то же время из-под ареста освободили другое имущество осужденного и одновременно оправданного предпринимателя — 1,4 млн рублей и 145 евро наличными, наручные часы Frederique Constant и Longines, 2 коллекционные монеты, 3 участка площадью 0,26 га в Рыбно-Слободском и Лаишевском районах, а также 2 машины — Audi и Mercedes.

После приговора представитель прокуратуры сообщила «Реальному времени» о намерении его оспорить



А вот тот самый «арестованный» айфон Хисматуллина после вступления приговора в силу должен быть конфискован в доход государства. Как орудие преступления.

После приговора представитель прокуратуры сообщила «Реальному времени» о намерении его оспорить. Такую же позицию занял и потерпевшая сторона, не согласная с оправданием по самому тяжкому из эпизодов — мошенничеству. Не исключает подачу апелляционной жалобы и адвокат не до конца оправданного Ильгизара Хисматуллина. По мнению Владимира Гусева, суд учел его доводы лишь на две трети.

Участники процесса не оставили без внимания и тот факт, что в оглашенном приговоре не содержится упоминания о «действиях неустановленных работников Вахитовского суда», которых Следком и прокуратура подозревали в помощи по фальсификации доказательств. Зато в итоговом документе, как и в обвинительном заключении, есть неоднократные ссылки на неустановленные обстоятельства этого преступления. Так что точку в этой истории ставить рано.