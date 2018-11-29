«Практически без раскачки». Посланец Кириенко показал Бречалову больные точки Удмуртии

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров нашел на встрече в Ижевске очереди в детсады, проблемную медицину и плохие дороги

Фото: Максим Платонов

Очереди в детские сады, низкая обеспеченность жильем и недоступность медицинского обслуживания в отдаленных селах — на эти проблемы, характерные для Удмуртии, указал Игорь Комаров во время своего первого визита в республику в качестве полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе. В Ижевске прошло совещание по готовности региона к реализации национальных проектов в рамках майского указа главы государства. По словам главы Удмуртии, республика подала заявки на участие в 53 из 68 федеральных проектов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Больная тема

Игорь Комаров 28 ноября впервые посетил Удмуртию в качестве полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. До этого он не раз бывал здесь на крупнейших предприятиях машиностроения. Цель нынешнего визита — проверить готовность региона к выполнению национальных проектов, обозначенных в указе президента России. По большей части совещание проходило за закрытыми дверями. Начал его полпред с самой больной проблемы — здравоохранения.

— В сфере здравоохранения необходимо решение задач по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи и реализации мероприятий по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и развития детского здравоохранения. В Удмуртской Республике данный вопрос должен находиться в зоне особого внимания. Для республики характерно наличие малочисленных населенных пунктов, находящихся на значительном расстоянии от медицинских организаций. Их 57. Важно, чтобы были предприняты меры, чтобы жители этих пунктов не остались без медицинской помощи, — сказал Комаров.

При этом проблемы есть с доступностью первичной помощью больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам полпреда, у республики «достаточно низкие показатели» по обеспеченности врачами-кардиологами.

Для республики характерно наличие малочисленных населенных пунктов, находящихся на значительном расстоянии от медицинских организаций



Комментируя эту тему позднее, глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что есть высокая потребность в создании сосудистых центров. Кроме того, удручает состояние существующих медучреждений. В республике 2019 год объявлен Годом здоровья, а потому особый упор будет сделан на ремонт помещений. Также республика планирует приобрести четыре мобильных диагностических центра к пяти имеющимся, чтобы они могли доехать до любого отдаленного населенного пункта.

Дороги и очереди в детские сады

Однако, чтобы доехать, должны быть дороги. Игорь Комаров назвал среди серьезных проблем, которые необходимо решать при выполнении национальных проектов, плохое состояние муниципальных дорог. По его словам, республика по этому показателю занимает 12-е место в ПФО, но при этом добавил, что это «непростое наследство» от прежних руководителей региона. Бречалов в свою очередь отметил, что ликвидация непроезжих участков дорог в республике началась в этом году и завершится в 2020 году. Средства под это в бюджете заложены.

К 2021 году в Удмуртии должны решить вопрос с очередностью в дошкольные учреждения для детей до трех лет. Сейчас он актуален для 6 муниципальных образований из 30. Однако, как оказалось, в республике до сих пор не хватает мест в детских садах детям от 3 до 7 лет, хотя задача стояла закрыть эту тему еще в 2016 году. Сейчас в очереди 68 человек. Комаров отметил, что «процесс идет и численность очередников снижается», но рассчитывает, что проблема будет решена уже в ближайшее время. Глава Удмуртии отметил, что в следующем году в республике введут 2 100 мест в яслях. Под это имеется финансирование и из федерального бюджета.

Игорь Комаров назвал среди серьезных проблем, которые необходимо решать при выполнении национальных проектов, плохое состояние муниципальных дорог



Недоступное жилье и мусор

Отстает республика и в вопросах обеспечения доступным жильем. По этому показателю Удмуртия занимает последнее место в Приволжском федеральном округе. Как сообщил Комаров, на одного жителя Удмуртии приходится 22,1 кв. м жилья, тогда как в среднем по округу — 26,1 кв. м.

Он отметил, что вопрос обеспечения доступным жильем является одним из ключевых при реализации национальных проектов, и эту проблему в республике необходимо решать.

— Понятно, что во многом исторический есть аспект, наследственный. Я думаю, что это один из важнейших показателей, который определяет уровень жизни и ощущения граждан. Это достаточно серьезная задача, — сказал полпред.

Республике необходимо наращивать темпы ввода нового жилья, однако при этом план должен быть сбалансирован в соответствии с возможностями населения по приобретению жилья. Также полпред указал на проблему обманутых дольщиков и необходимости выполнения принятой дорожной карты по 10 таким объектам и 700 дольщикам.

Затронул полпред и одну из самых обсуждаемых сейчас в регионе тем — реформу системы обращения с отходами и связанное с ней серьезное повышение тарифов. Он отметил, что правительству необходимо тщательно просчитать тарифа, не допускать его необоснованного завышения, контролировать работу регоператора по обращению с ТКО и заниматься разъяснительной работой среди граждан, «добиться понимания» со стороны жителей республики.

Затронул полпред и одну из самых обсуждаемых сейчас в регионе тем — реформу систему обращения с отходами и связанное с ней серьезное повышение тарифов



«Включить внутренние хотелки»

Особое внимание было уделено вопросу финансирования реализации национальных проектов. По словам Комарова, цифры учтены в федеральном бюджете и доводятся до регионов, при этом времени на раскачку нет. Приступать к работе по нацпроектам нужно сразу же с начала года. Он особо подчеркнул, что регионам нужно определять наиболее приоритетные направления и рассчитывать не только на федеральный бюджет, средства которого «не бесконечны», но и «включить внутренние хотелки», искать внебюджетные источники.

— Удмуртская Республика заявилась и примет участие в 53 из 68 федеральных проектов. Общая сумма финансирования — 6,5 млрд рублей. Софинансирование различное: от 97 процентов (РФ) на 3 процента (УР) до 50 на 50 («Безопасные и качественные дороги»). Мы свою часть софинансирования обеспечим, но поставили задачу — активно привлекать внебюджетное финансирование, — отметил в свою очередь Александр Бречалов.

Позднее журналистам он сказал, что окончательные цифры по финансированию будут известны в декабре, так как некоторые параметры еще проходят согласование. Комаров в свою очередь отметил, что «регион выполнил организационно все подготовительные мероприятия по реализации указа президента России», однако обозначенные им проблемы нужно решать, и он в свою очередь готов оказать необходимую поддержку.