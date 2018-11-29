Галимова о словах Кашина: «Просто даже не хочется такие высказывания комментировать!»

Спикер казанского Кремля о налоговых долгах ПСО «Казань», концерте IC3PEAK и о предстоящем визите в Финляндию

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане соберут банкиров, чтобы обсудить с ними меры поддержки самозанятых, а Рустам Минниханов в следующий понедельник отправится на два дня в Финляндию — укреплять мосты сотрудничества и привлекать финских инвесторов в республику. Тем временем в РТ готовятся обсудить вопрос педагогической этики после конфликта в бугульминской школе, а в казанском Кремле не комментируют отмену концертов и высказывания журналиста Олега Кашина, вызвавшие возмущение татарстанской общественности. Подробности — в материале «Реального времени» с еженедельного брифинга Лилии Галимовой.

В Финляндию к татарам и за инвестициями

Свой еженедельный брифинг Лилия Галимова традиционно начала с анонса ближайших планов президента Татарстана. 3 декабря Рустам Минниханов отправится в рамках двухдневного визита в Финляндию. В прошлом году внешнеторговый оборот республики со страной составил $560 млн. «По этому показателю мы выросли в полтора раза. 9 месяцев этого года показывают, что ВТО достиг порядка 346 млн долларов», — отметила официальный представитель казанского Кремля. В первый день визита президент встретится в неформальной обстановке за чашкой чая с татарской общиной Финляндии. На встречу приглашены порядка 150 человек. На сегодня в стране, преимущественно в Хельсинки, проживают 950 татар.

Ключевым событием поездки станет круглый стол «Татарстан — Финляндия» с участием деловых кругов. На него пригласили компании, работающие в области электроэнергетики, промышленной фильтрации, проектировщиков и изготовителей мебели, представителей сервисных служб и т.д. «Суть круглого стола — обсудить предложения финских компаний, в случае необходимости проработать вопросы, что еще можно сделать для них, чтобы повысить эффективность их работы в Татарстане. Основной задачей для себя мы видим вхождение финского бизнеса в Россию через Татарстан — именно об этом будет говорить Рустам Нургалиевич в своем выступлении на круглом столе», — пояснила спикер.

Кроме того, президент Татарстана примет участие в открытии крупнейшей Всемирной конференции стартапов Slush. Там же в формате «на ногах» Минниханов встретится с генеральным директором проекта и проведет полноценную встречу с министром экономики Финляндии для обсуждения дальнейшего сотрудничества и, в частности, работы Российско-Финляндского фонда для финансирования приоритетных совместных проектов по конкретным инвестиционным проектам в Татарстане. Кроме того, президент встретится с гендиректором компании Fortum Corporation, которая интересна республике в качестве партнера при реализации проекта по модернизации Заинской ГРЭС, и посетит строительный концерн «ЮИТ». Но и это еще не все — Минниханов посетит открывающуюся новую центральную библиотеку в Хельсинки, которая может стать прототипом Национальной библиотеки Татарстана в НКЦ.

Завершится визит в Финляндию встречей с президентом страны Саули Ниинистё, на которой стороны также обсудят сотрудничество.

Еще одна тема из официальной повестки касалась прибывшей накануне в Казань делегации из Астраханской области во главе с врио губернатора Сергеем Морозовым. Фото prav.tatarstan.ru



В Казани гостит Астрахань

Еще одна тема из официальной повестки касалась прибывшей накануне в Казань делегации из Астраханской области во главе с врио губернатора Сергеем Морозовым. С утра им презентовали экономический потенциал республики, показали Агропромышленный парк. В планах сегодня знакомство с проектами IT-парка и «Химграда», а вечером — личная встреча Морозова с Миннихановым и встреча сторон в расширенном составе.

По данным на 2016 год, межрегиональный товарооборот составил 513,7 млн рублей. «Естественно, есть цель развивать дальше отношения и увеличивать этот оборот», — рассказала Галимова. В октябре в Лаишевском районе открылась первая очередь рыбоводческого комплекса «Биосфера-фи, который ориентирован на получение оплодотворенной икры из Астраханской области. Также прорабатывается вопрос создания межрегионального рыбоводческого комплекса при партнерстве с астраханскими компаниями.

Сейчас также обсуждается запуск «ЮВТ Аэро» регулярного авиасообщения Казань — Астрахань — Казань. «Вы знаете, что подобные рейсы уже запускали, однако, учитывая имеющийся опыт выполнения перевозок по данному маршруту, коммерческая нагрузка составит не более 50%, поэтому авиакомпания выражает свою готовность осуществлять перевозку по данному маршруту в случае его субсидирования в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок. Это в том числе станет темой обсуждения в рамках встречи в расширенном составе сегодня в Кремле», — дала комментарий Галимова.

Сегодня же регионы подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве, после чего Минниханов поручит проработать план его реализации с уже конкретными позициями.

Казанский Кремль этот новый «тренд» в республике комментировать не стал. Фото: скриншот

По отмене концертов — к Минмолодежи

Первый прозвучавший вопрос, ответ на который интересовал сразу нескольких журналистов, касался сорванного 23 ноября концерта московской группы IC3PEAK. Ранее если в других регионах и возникали трудности с выступлением некоторых российских музыкантов, то в Татарстане в этом плане все было спокойно. Однако казанский Кремль этот новый «тренд» в республике комментировать не стал.

«В этой части каких-то своих комментариев мы не даем, есть уполномоченное министерство, оно для того и было создано, Министерство молодежи, чтобы заниматься вопросами, касающимися этого направления», — заявила Галимова. По ее словам, они наблюдают за ситуацией, но занимается этим согласно своему профилю Министерство молодежи. Напомним, что корреспондент «Реального времени» интересовалась мнением Дамира Фаттахова по этой теме, и он сказал, что больше обеспокоен тем, что молодежь интересуется такой музыкой, но запрещать ее — бессмысленно.

Из Москвы без новостей для дольщиков

Накануне Рустам Минниханов в рамках своей поездки в Москву встретился с заместителем председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко. Однако новостей для армии дольщиков после встречи не появилось.

«Там была достаточно короткая, непродолжительная встреча. Они действительно обсуждали вопрос, связанный со строительством в целом, не только долевым. Вы знаете, что Виталий Леонтьевич сейчас в правительстве в статусе вице-премьера курирует регионы. Они просто обсудили эту сферу — какие сейчас есть вопросы, какие меры принимаются в республике, чтобы оказать поддержку пострадавшим дольщикам, в части того, чтобы не повторились подобные ситуации. Про какие-то конкретные договоренности сейчас говорить пока рано», — ответила Галимова на вопрос корреспондента «Реального времени».

Новостей для армии дольщиков после встречи не появилось. Фото Олега Тихонова

Самозанятым помогут кредитами

27 ноября Владимир Путин подписал пакет законов о проведении в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях налогового эксперимента для самозанятых. Отвечая на вопрос «Реального времени», официальный представитель казанского Кремля рассказала, что на данный момент информации по заявкам самозанятых, готовых участвовать в пилотном проекте в республике, у них нет. Вместе с тем Галимова обратила внимание на то, что на субботнем совещании Рустам Минниханов поставил задачу собрать представителей банков, чтобы обсудить с ними механизм взаимодействия по самозанятым. В частности, чтобы банки были «гораздо лояльнее» к этой категории в случае возникновения у ее представителей потребности в получении кредита для развития бизнеса. Когда состоится встреча с банкирами — пока неизвестно.



Про ПСО «Казань» и поручительства

20 ноября Управление Федеральной налоговой службы по РТ обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать банкротом ПСО «Казань». Сумма исковых требований составила почти 2 млрд рублей. Однако суд оставил иск без движения. «Первое — насколько я знаю, ПСО уже прокомментировало ситуацию. Второе, что я могу сказать, — компания самостоятельная, коммерческая, не имеющая отношения к государственным органам власти, это самостоятельная структура. Поэтому мы этот процесс не комментируем», — заявила представитель казанского Кремля. Напомним, что пресс-секретарь компании Светлана Брайловская рассказала «Реальному времени», что ПСО «Казань» договорилось о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения на предприятии.

Галимова на брифинге также отметила, что у нее нет информации о личном поручительстве Рустама Минниханова за генподрядчика космодрома Восточный. «Я не знаю, о каком поручительстве вы говорите, кто ваши источники, мне о поручительствах ничего не известно», — ответила Галимова. И в части опасений, что генподрядчик не справится с заданием, пояснила — она полагает, что правительство России просчитало риски и оценило, готово ли будет ПСО «Казань» осуществить этот заказ.

Президент Татарстана заступился за экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову, проект силиконового завода «КЗСК-Силикон» которой ожидает перезапуска. Фото prav.tatarstan.ru

О перезапуске «КЗСК-Силикон»

Как известно, президент Татарстана заступился за экс-главу банка «Спурт» Евгению Даутову, проект силиконового завода «КЗСК-Силикон» которой ожидает перезапуска.

«Больше, чем президент сказал, мне добавить нечего. Речь идет о том, что компания является стратегической, ее функционирование в любом случае будет сохранено. Стоит лишь вопрос в части того, какую поддержку оказать, чтобы она была жизнеспособной», — прокомментировала ситуацию Лилия Галимова.

Высказывания Кашина — без комментариев

Остался без комментария и вопрос об отношении казанского Кремля к высказыванию журналиста Олега Кашина, который выступил против названия аэропорта Казани в честь поэта Габдуллы Тукая, поскольку столица Татарстана, по его мнению, в большей степени русский город.

«Просто даже не хочется такие высказывания комментировать», — ответила на соответствующий вопрос Галимова.

Конфликт в бугульминской школе еще обсудят

По конфликту педагога и ученика в бугульминской школе Лилия Галимова рассказала, что вопрос педагогической этики поднимут на республиканском собрании в декабре.

«Самое главное — не то, что это единичный момент, когда исчерпана ситуация и о ней забыли. Министр, насколько мне известно, распорядился, чтобы в рамках республиканского собрания, которое должно состояться в начале декабре, в повестке стоял вопрос педагогической этики как один из основополагающих, чтобы вывести эту тему на более широкое обсуждение», — заявила представитель казанского Кремля.