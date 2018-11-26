Вспыхнувшая «Сковородка»: как тушили бизнес-центр рантье Исмагилова на Университетской
Работу пожарных осложняло интенсивное движение в центре города
Утро понедельника сегодня началось с пожара в центре Казани — на этот раз в офисном здании на Университетской, 22, владельцем которого выступает известный рантье Дамир Исмагилов. Правда, сам пожар начался на верхнем этаже, а у мансарды свой собственник — фирма «Тайгер», принадлежащая некой Александре Ефимовой. На полную ликвидацию пожара понадобилось чуть меньше двух часов, и работа пожарных потребовала частичного перекрытия двух улиц. Причиненный огнем ущерб еще предстоит установить, как и причины возгорания. На месте происшествия побывала корреспондент «Реального времени», подробности — в нашем материале.
Утро начинается не с кофе
О том, что сегодня утром в центре что-то горело, было понятно еще на подъезде к площади Свободы, когда в нос ударял стойкий запах гари. Сообщение о горении кровли в административном четырехэтажном здании на Университетской, 22 поступило в 08.42. На место выехали подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона, а администрация здания тем временем эвакуировала порядка 30 человек посетителей и персонала, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РТ.
— Учитывая расположение здания, в центре города, и множество звонков, которые начали поступать как по линии 01, так и по линии 112, к месту вызова были высланы силы и средства по вызову №2, что предусматривает высылку шести единиц пожарных цистерн и пяти единиц специальной техники. По прибытии к месту вызова в результате разведки выяснили, что открытым огнем горит мансардный этаж. По приезде старшего начсостава к месту вызова был объявлен повышенный номер — № 3. То есть номер вызова был повышен, — говорит в видеокомментарии на сайте МЧС РФ по РТ начальник службы пожаротушения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по РТ» Руслан Салимуллин. Повышение уровня вызова он объяснил необходимостью дополнительного привлечения людей к тушению пожара.
Работать пожарным в центре города оказалось совсем непросто.
— Во-первых, центр города, очень интенсивное движение, во-вторых, именно на момент прибытия первых пожарных подразделений нужна была вода в большом количестве. По мере наращивания сил и средств нам удалось проложить три магистральные линии — в принципе, центр города обеспечен источниками противопожарного водоснабжения, — прокомментировал Салимуллин.
К моменту прибытия на Университетскую корреспондента «Реального времени» с верхнего этажа здания продолжал валить дым, но открытого огня уже видно не было. Территорию вокруг места происшествия оградили, закрыв для пешеходов и машин доступ к улице Университетской и части улицы Пушкина.
В МЧС сообщили, что на тушение пожара было подано семь стволов «РСК-50» и один лафетный ствол. На месте организовали выездной штаб, приехали заместитель руководителя администрации Вахитовского района Айрат Ахмадуллин и начальник управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.
Меньше чем через час после получения сообщения о горении, к 09.37, открытый огонь потушили, а еще через час — к 10.37, пожар был полностью ликвидирован.
Согласно оперативной информации начальника пресс-службы главного управления МЧС России по РТ Андрея Родыгина, всего для ликвидации пожара на площади 400 квадратных метров от РСЧС привлекли 97 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России — 80 человек и 24 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.
В поисках собственника
Жилых помещений на Университетской, 22 нет. На первом этаже находится кафе, на других — офисные помещения. Для многих жителей Казани это здание ассоциируется с бывшим кафе «Сковородка» — в 2007-м здесь произошло массовое отравление — 27 посетителей слегли с диагнозом сальмонеллез. После этого арендатор помещений неоднократно менялся, и сейчас на месте студенческой «Сковородки» работает кафе «Маринад».
Если рядом с местом пожара сегодня собралась толпа людей, снимающих происходящее на телефоны, то в закрытой для пешеходов зоне можно было встретить арендаторов. Один из мужчин рассказал «Реальному времени», что они «сидят» в примыкающем к Университетской, 22 здании. Впрочем, на этом общение с ним закончилось — арендатор был явно неготов на диалог с прессой.
Найти на месте собственника горевшего здания также не удалось — наблюдающие за пожаром мужчины открещивались от этого статуса. Не настроены были делиться информацией и дознаватели, опрашивающие находящихся на месте людей.
Известные соседи
Горевшее здание было построено в 2002 году, поэтому вопрос о его исторической значимости сразу отпадает, посчитали нужным уточнить в МЧС РТ. Согласно выписке из ЕГРП, его собственником является ООО «Тэхэксстрой» с основным видом деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий». Его директором и учредителем значится небезызвестный казанский рантье Дамир Исмагилов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он также имеет отношение к семи другим действующим фирмам. Одна из них — ООО «Белый медведь», которая занимается реконструкцией исторических особняков в столице Татарстана.
При этом горевшая мансарда в 2005 году от ООО «Агростройтехпроект «Линда» перешла в собственность ООО «Тайгер». Адрес здания является и местом регистрации компании. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом со средней численностью персонала восемь человек. Директором фирмы указан Артур Комаров, единственным учредителем — Александра Ефимова.
По этому же адресу зарегистрировано еще шесть действующих компаний.
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