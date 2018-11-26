Вспыхнувшая «Сковородка»: как тушили бизнес-центр рантье Исмагилова на Университетской

Работу пожарных осложняло интенсивное движение в центре города

Фото: Мария Горожанинова

Утро понедельника сегодня началось с пожара в центре Казани — на этот раз в офисном здании на Университетской, 22, владельцем которого выступает известный рантье Дамир Исмагилов. Правда, сам пожар начался на верхнем этаже, а у мансарды свой собственник — фирма «Тайгер», принадлежащая некой Александре Ефимовой. На полную ликвидацию пожара понадобилось чуть меньше двух часов, и работа пожарных потребовала частичного перекрытия двух улиц. Причиненный огнем ущерб еще предстоит установить, как и причины возгорания. На месте происшествия побывала корреспондент «Реального времени», подробности — в нашем материале.

Утро начинается не с кофе

О том, что сегодня утром в центре что-то горело, было понятно еще на подъезде к площади Свободы, когда в нос ударял стойкий запах гари. Сообщение о горении кровли в административном четырехэтажном здании на Университетской, 22 поступило в 08.42. На место выехали подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона, а администрация здания тем временем эвакуировала порядка 30 человек посетителей и персонала, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РТ.

— Учитывая расположение здания, в центре города, и множество звонков, которые начали поступать как по линии 01, так и по линии 112, к месту вызова были высланы силы и средства по вызову №2, что предусматривает высылку шести единиц пожарных цистерн и пяти единиц специальной техники. По прибытии к месту вызова в результате разведки выяснили, что открытым огнем горит мансардный этаж. По приезде старшего начсостава к месту вызова был объявлен повышенный номер — № 3. То есть номер вызова был повышен, — говорит в видеокомментарии на сайте МЧС РФ по РТ начальник службы пожаротушения ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по РТ» Руслан Салимуллин. Повышение уровня вызова он объяснил необходимостью дополнительного привлечения людей к тушению пожара.

Работать пожарным в центре города оказалось совсем непросто.

— Во-первых, центр города, очень интенсивное движение, во-вторых, именно на момент прибытия первых пожарных подразделений нужна была вода в большом количестве. По мере наращивания сил и средств нам удалось проложить три магистральные линии — в принципе, центр города обеспечен источниками противопожарного водоснабжения, — прокомментировал Салимуллин.

К моменту прибытия на Университетскую корреспондента «Реального времени» с верхнего этажа здания продолжал валить дым, но открытого огня уже видно не было. Территорию вокруг места происшествия оградили, закрыв для пешеходов и машин доступ к улице Университетской и части улицы Пушкина.

В МЧС сообщили, что на тушение пожара было подано семь стволов «РСК-50» и один лафетный ствол. На месте организовали выездной штаб, приехали заместитель руководителя администрации Вахитовского района Айрат Ахмадуллин и начальник управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

Меньше чем через час после получения сообщения о горении, к 09.37, открытый огонь потушили, а еще через час — к 10.37, пожар был полностью ликвидирован.

Согласно оперативной информации начальника пресс-службы главного управления МЧС России по РТ Андрея Родыгина, всего для ликвидации пожара на площади 400 квадратных метров от РСЧС привлекли 97 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России — 80 человек и 24 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

В поисках собственника

Жилых помещений на Университетской, 22 нет. На первом этаже находится кафе, на других — офисные помещения. Для многих жителей Казани это здание ассоциируется с бывшим кафе «Сковородка» — в 2007-м здесь произошло массовое отравление — 27 посетителей слегли с диагнозом сальмонеллез. После этого арендатор помещений неоднократно менялся, и сейчас на месте студенческой «Сковородки» работает кафе «Маринад».

Если рядом с местом пожара сегодня собралась толпа людей, снимающих происходящее на телефоны, то в закрытой для пешеходов зоне можно было встретить арендаторов. Один из мужчин рассказал «Реальному времени», что они «сидят» в примыкающем к Университетской, 22 здании. Впрочем, на этом общение с ним закончилось — арендатор был явно неготов на диалог с прессой.

Найти на месте собственника горевшего здания также не удалось — наблюдающие за пожаром мужчины открещивались от этого статуса. Не настроены были делиться информацией и дознаватели, опрашивающие находящихся на месте людей.

Всего для ликвидации пожара на площади 400 квадратных метров от РСЧС привлекли 97 человек и 30 единиц техники



Известные соседи

Горевшее здание было построено в 2002 году, поэтому вопрос о его исторической значимости сразу отпадает, посчитали нужным уточнить в МЧС РТ. Согласно выписке из ЕГРП, его собственником является ООО «Тэхэксстрой» с основным видом деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий». Его директором и учредителем значится небезызвестный казанский рантье Дамир Исмагилов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», он также имеет отношение к семи другим действующим фирмам. Одна из них — ООО «Белый медведь», которая занимается реконструкцией исторических особняков в столице Татарстана.

При этом горевшая мансарда в 2005 году от ООО «Агростройтехпроект «Линда» перешла в собственность ООО «Тайгер». Адрес здания является и местом регистрации компании. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом со средней численностью персонала восемь человек. Директором фирмы указан Артур Комаров, единственным учредителем — Александра Ефимова.

По этому же адресу зарегистрировано еще шесть действующих компаний.

1 / 17 Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова

Мария Горожанинова