Когда и 80 миллионов мало: мэрия Казани снова просит бюджетов на содержание парков

На строительство и благоустройство парков за год потратили более 1,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

4,5 млрд рублей потратили за последние годы на благоустройство и строительство новых парков в Казани. Из этой суммы — 1,2 млрд в 2018 году. Сейчас городские власти думают, на что содержать роскошную инфраструктуру. Если две недели назад представитель Дирекции парков и скверов называл 80 млн рублей в качестве желаемой суммы, то сегодня Игорь Куляжев говорит, что и этого мало. Сейчас исполком проводит инвентаризацию, чтобы определиться с точной суммой. Подробности — в материале «Реального времени».

Парки Казани благоустроили на 4,5 млрд

В 2018 году в Казани благоустроили парки и скверы на 1,258 млрд рублей. 1,108 млрд из этой суммы — из республиканского бюджета, а 150 млн рублей — из федерального. Всего же за последние 8 лет в Казани было обновлено 48 мест отдыха и 20 — создано с нуля. Общая сумма инвестиций составила 4,5 млрд рублей. Один из новых объектов — это набережная озера Кабан, которую строили 3 года и этим летом открыли первую очередь. В планах на будущий год — продолжить реконструкцию.

— Сроки по Кабану я называть боюсь, потому что проект очень сложный. Вообще планы — пройти от «Планеты фитнес» и до улицы Марджани, чтобы была пешеходная связь и можно было обойти озеро вокруг, — говорит Игорь Куляжев, председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани.

«Водные растения задерживают вредные вещества, то есть экологический состав в этом проекте тоже присутствует», — говорит Куляжев. Фото kzn.ru



Что касается чистоты воды в Кабане, то дополнительных мер по ее очистке не предвидится. Перед тем как начать первую очередь благоустройства, провели инвентаризацию сетей, стоки которых попадают в озеро, и частично оснастили очистными сооружениями.

— Само благоустройство озера Кабан предполагает очистку воды. Те каскады, которые построены, предполагают не только визуальный эффект. Водные растения задерживают вредные вещества, то есть экологический состав в этом проекте тоже присутствует, — говорит Куляжев.

В 2019 году кроме Кабана продолжат благоустраивать сквер по улице Абсалямова и снова — территорию перед Центром семьи «Казан». Последнюю, кстати, уже в третий раз. Впервые ее благоустроили к Универсиаде 2013 года, потом — к чемпионату мира по футболу.

— Территория перед Центром семьи «Казан» в настоящее время просто засыпана щепой, ее надо привести в порядок. Эти территории [озеро Кабан, сквер Абсалямова, Центр «Казан»] совершенно точно попадут в программу следующего года, а остальное будет зависеть от выделенного финансирования на город Казань. Пока сумма не определена, когда определится, мы будем подбирать объекты, — говорит Куляжев.

В планах на будущий год — продолжить реконструкцию. Фото kzn.ru



Денег на содержание парков снова не хватает

Деньги нужны не только на создание новых общественных пространств, но и на содержание существующих. На одном из «деловых понедельников» директор Дирекции парков и скверов сообщил, что выделяется всего 23 млн рублей, и попросил 80 млн на содержание и 90 — на охрану. Но то ли аппетит приходит во время еды, то ли цифры у чиновников не сходятся — сегодня Игорь Куляжев заявил, что на все парки из бюджета выделяется 80 млн в год и этого тоже мало.

— К сожалению, денег на содержание парков не хватает, тем более что в них появилось очень много малых архитектурных форм, за ними надо ухаживать. Появилось много растений, за которыми необходим более тщательный уход. В настоящий момент на содержание всех парков Казани из бюджета выделено 80 млн рублей. Это очень мало — поделите 80 млн на 134 парка и на 12 месяцев — на каждый парк получается что-то около 6 тыс. рублей. Это содержание одного дворника, а такие парки, как Горкинско-Ометьевский лес, ДК химиков, требуют бригады, а может быть, не одной, требуют техники. Поэтому вопрос очень актуальный, и мы по нему работаем, — говорит Игорь Куляжев.

По его словам, сейчас ведется работа с ЦЭСИ, с Минфином РТ, новые парки инвентаризируются, чтобы уточнить сумму бюджетного финансирования.

— Каждый парк требует индивидуального подхода. Скажем, система озер Кабан — они не просто засажены водными растениями. Там сложная система циркуляции воды, которая требует ухода, деревянные покрытия, которые требуют ухода — и на каждый парк расписана сумма. Мы не говорим, что нам нужно в 10 или 20 раз больше. А говорим о том, что каждый парк требует индивидуального обсчета и бюджетные средства должны выделяться в соответствии с этим подсчетом.

Судя по всему, главная надежда исполкома — это бюджет, частных инвесторов для эксплуатации парков не привлекают. Фото Максима Платонова



«Мы стремимся к тому, чтобы парки каким-то образом частично себя окупали»

Судя по всему, главная надежда исполкома — это бюджет, частных инвесторов для эксплуатации парков не привлекают. Недавно созданная Дирекция за высокий сезон заработала только 9,3 млн рублей, половина этой суммы ушла на содержание самой дирекции со штатом семь человек, 30% — на проведение мероприятий и 20% — на мелкий ремонт инфраструктуры. В исполкоме, тем не менее, итоги считают удовлетворительными.

— Дирекция парков и скверов занимается не только организацией мероприятий и наполнением парков жизнью, но и сдачей в аренду оборудования, которое в парках появилось. За счет этого проявляются дополнительные деньги, которые можно потратить на содержание парков или на их улучшение. Пока работа в самом начале, но мы стремимся к тому, чтобы парки каким-то образом частично себя окупали. Парки предполагают проведение больших мероприятий, и любая организация, которая хочет провести концерт, выставку, соревнование, может использовать инфраструктуру в парках для себя, соответственно, это будет стоить денег. Я не говорю о благотворительных или детских мероприятиях — есть коммерческие структуры, которые что-то для своих сотрудников делают. От этого будет получена прибыль. Ну и оборудование, которые размещено в парках — лыжные базы, контейнеры, в которых размещаются арендаторы — все деньги идут на содержание парков, — говорит Куляжев.

«Реальное время» задало главе комитета внешнего благоустройства вопрос по новогоднему оформлению Казани. На одном из совещаний директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова жаловалась на то, что в прошлом году часть туристов сократила турне по Казани из-за скудного освещения и оформления. Мэр тогда призвал не клянчить деньги, а включить креатив, но, судя по всему, некоторые средства все-таки нашли. По словам Куляжева, на этот год сумма будет увеличена. Правда, не уточнил насколько, сославшись на то, что сейчас как раз готовятся документы для торгов. Ранее говорилось, что за 2 года на новогоднее оформление Казань потратила 66 млн рублей.