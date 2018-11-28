«Евгения Даутова потеряла банк. Она добросовестная женщина, но ей оказалось не по силам»

ВЭБу готовят мировое соглашение с силиконовыми каучуками

Фото: Максим Платонов

Почти достроенный «КЗСК-Силикон» ждет перезапуска производства, если федеральным властям и Татарстану удаться «продавить» соглашение о реструктуризации долга почти в 7 млрд рублей перед Внешэкономбанком. Вчера президент Татарстана на заседании совета директоров «Татнефтехиминвестходинга» дал команду проработать дорожную карту реанимации завода.

В ожидании перезапуска «КЗСК-Силикон»

Замороженный год назад по требованию Внешэкономбанка почти достроенный «КЗСК-Силикон», похоже, готовят к весенней «оттепели». Вчера на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга» президент республики поручил правительству РТ разработать предложения для перезапуска почти готового силиконового завода «КЗСК-Силикон» и внести их в Министерство промышленности и торговли РФ для принятия окончательного решения на федеральном уровне. Ведь «КЗСК-Силикон» построен практически на 80% и почти 2 года простаивает мертвым грузом. Одновременно с этим последовала команда найти пути выхода из «банкротной петли» ОАО «Казанского завода синтетического каучука», который, как известно, выступил поручителем по кредиту ВЭБа и сам едва не угодил «под нож» кредитора.

Если «КЗСК-Силикон» действительно сможет запуститься и урегулировать финансовые взаимоотношения с Внешэкономбанком, то автоматически освобождается от притязаний и сам «Казанский завод синтетического каучука». По всей видимости, татарстанские власти готовят проект мирового соглашения с ВЭБом. Напомним, что КЗСК находится в процедуре внешнего управления до февраля 2020 года, и если к этому моменту «КЗСК-Силикон» не сумеет реструктурировать обязательства перед ВЭБом, то материнской компании грозит самое ужасное — конкурсное производство с распродажей комплекса с молотка.

«Конечно, это неслучайно»

Проблема реанимации «КЗСК-Силикон» и КЗСК, которая с первых дней заморозки строительства остается в стороне от публичных обсуждений правительства РТ, всплыла на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга» абсолютно нежданно для сторонних наблюдателей.

Хотя знатоки, увидев в повестке дня выступления главного и авторитетного ученого и эксперта в области кремнийорганических каучуков — руководителя Научно-исследовательского института синтетического каучука им. С. Лебедева Галины Григорян, догадались, чем может закончиться ее научная презентация. Более того, ею был заявлен доклад с вполне конкретными предложениями по развитию производства каучуков на предприятиях Татарстана, так что ни под каким ракурсом обойти тему КЗСК в представительной аудитории не получилось бы. С чего вдруг? «Конечно, это неслучайно», — признался позднее журналистам гендиректор «Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинат Яруллин.

Выступление руководителя НИИСК им. С. Лебедева включили в повестку дня неслучайно, признался позднее гендиректор «Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинат Яруллин. Фото Фото tatarstan.ru



Хочу погоревать вместе с вами о положении казанского завода

Галина Григорян с первых минут отметила тесную связь Санкт-петербургского научно-исследовательского института синтетического каучука им. С. Лебедева с Казанским заводом синтетического каучука, указав, что первая опытно-промышленная партия была выпущена учеными в далеком 1931 году, а Казань открыла у себя производство через 5 лет — в 1936 году. « У нас очень много технологий было передано заводам Татарстана — сначала на КЗСК, а затем большому и замечательному заводу, построенному в Нижнекамске. Но сейчас хочу погоревать вместе с вами о положении казанского завода СК. Большая беда в том, что он единственный в стране завод, выпускающий силоксановые каучуки. Больше силоксановых и тиоконовых каучуков в стране нет, потому что только этот завод выпускал востребованные каучуки. Я и приехала, чтобы сказать, что мы приложим все усилия, которые сможем, чтобы казанский завод возродился», — заверила она.

КЗСК заменить в России некем

Чтобы не быть голословной, глава Научно-исследовательского института синтетического каучука им. С. Лебедева обнародовала программу обновления продуктового ряда завода СК. Госпожа Григорян выделила три силиконовых направления, которые могут развернуты на заводе. Во-первых, это перенос с Украины свернутого производства силиконовых слепочных масс для стоматологии. «Мы хотим, чтобы он взял производство стоматологических слепочных масс, которые гораздо лучше импортных, — уверяла Григорян. — В последнее время мы выпускали эту продукцию в Харькове, а это, как знаете, совсем другая страна». Во-вторых, ученый предложила заменить на производстве катализаторы, от которых напрямую влияет качество каучуков. «Ведь свойства каучука, помимо сырья, это катализаторы. Это самое главное», — пояснила она цель преобразований. Речь идет об организации производства бутиллития.

«Мы производим его для собственных нужд. Чтобы всех обеспечить, нужен завод. А Татарстан на это способен», — спокойно сказала она. В-третьих, предложила открыть производство СКДИ (синтетический каучук дивиниловый), который получит широкий спрос в связи освоением Арктики. «Сейчас я получаю послания от Минэнерго, который приглашает участвовать в разработке полимеров для Арктики. До августа нужно подать заявку», — сообщила она. В заключение госпожа Григорян заявила, что институт готов взяться за восстановление казанских производств, тем паче, что институт проектировал и запускал аналогичные заводы в Китае и обходился при этом без особых усилий.

«Эту тему силоксанов надо развивать, — подхватил ее тезисы генеральный директор «Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинат Яруллин. — А уж по заводу силикона («КЗСК-Силикон») мы к вам обращаемся — больше не к кому. Единственный завод, который делает силоксаны, все разработки института связаны с ними. Как его вытащить из этого болота, я не знаю, — развел руками Рафинат Саматович. — Понятно, что в стратегические он вошел, Минпромторг этим занимается, но…»

Президент обернулся в левую сторону президиума, где сидели премьер-министр РТ Алексей Песошин и заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев… «Микрофон включи», — оборвал его президент, как только тот начал что-то говорить. После заминки замглавы Минпромторга РТ включил микрофон ради того, чтобы неуверенно произнести: «Я сейчас не готов в полной мере». «Ну если не готов, выключи, — примирительно ответил ему глава. — Этим ведь занимается Каримов (министр промышленности и торговли РТ, — прим. ред.).

Президент впервые высказал свое видение причин краха мегапроекта Евгении Даутовой. Фото tatarstan.ru



«Чтобы реализовать проект, Даутова потеряла банк»

Переходя к теме возможного перезапуска КЗСК, президент впервые высказал свое видение причин краха мегапроекта Евгении Даутовой. « Чтобы реализовать этот проект, Даутова потеряла и банк, и сама … Хотя я считаю, что она добросовестная женщина, не аферист какой-нибудь. Она взялась за тот проект, который был ей не по силам», — считает президент РТ.

По его словам, при строительстве «КЗСК-Силикон» Евгения Даутова вышла за пределы сметы, утвержденной ВЭБом. «Новые нормы почти в два раза привели к удорожанию проекта, и она заложила там ресурсы банка, и оказалась в сложной ситуации», — обрисовал он хронику падения банка «Спурт», не называя его конкретно.

Президент признал, что КЗСК — это вопрос обороноспособности страны. «Этот каучук никто не производит, это стратегически важное производство и его банкротить не смогли. Но в той ситуации, которая сложилась сегодня, она не разрешится. Надо ее довести до логического завершения. Давайте я с Мантуровым поговорю, еще какие-то действия. Я считаю, что начало было красивое, но до конца не дошло».

Тут же президента озарила новая идея: а не перенести ли производство в Нижнекамск?

— А такой вопрос дилетанта: не можем ли мы часть этих производств сделать в Нижнекамске? Или как-то ваших специалистов привлечь сюда, в Казань, — спросил он у членов совета директоров холдинга, сидевших по правую руку.

— Это невозможно, — вынес вердикт Рафинат Яруллин, откашлявшись и выпив стакан воды. — Это невозможно, потому что там другое сырье, другое оборудование.

— Но давайте мы посоветуемся, — не соглашался президент. В заключение разговора президент РТ поручил премьер-министру собраться для поиска выхода из кризиса.

— Алексей, соберете людей, Рафината пригласите. Здесь не будем обсуждать, потому что это вопрос касается обороноспособности страны, — резюмировал Минниханов.

Гендиректор ОАО «Казанский завод синтетического каучука» Алексей Контуров выразил надежду, что если решится вопрос «КЗСК-Силикона», то легче будет и самому КЗСК. Фото tatarstan.ru



После заседания генеральный директор ОАО «Казанский завод синтетического каучука» Алексей Контуров выразил надежду, что «если решается вопрос «КЗСК-Силикона», то легче будет и самому КЗСК. «Мы выступали поручителем на 3,7 млрд рублей, которые нам предъявили. Это всем понятно. Если решается проблема «КЗСК-Силикон», то у нас проблем не остается. КЗСК дальше живет и работает».

«Иннополис» объединит под своим крылом цифровые разработки «Татнефти» и «ТНГ-Групп»?

Вчера на заседании также подвели промежуточные итоги сотрудничества университета Иннополис и ПАО «Газпром» в научной сфере. Проректор университета Иннополис Искандер Бариев рассказал, что 2 года назад было подписано соглашение с «Газпромом», в рамках которого было запущено два проекта.

Первый проект посвящен решению задач геомеханического 3D-моделирования и находится процессе реализации. Второй — внутритрубная диагностика компрессорных станций — близок к завершению. По словам Бариева, на базе университета Иннополис развивается компьютерный центра моделирования физических процессов, ведется разработка программного обеспечения, а именно платформы для создания интеграционной модели месторождения в режиме реального времени. «В рамках этих проектов стараемся максимально импортозаместить западные аналоги программ «Шлюмберже» и «Халлибертон» и попытаемся снизить зависимость от западных технологий», — обозначил он цели проектной работы.

Искандер Бариев рассказал, что 2 года назад было подписано соглашение с «Газпромом», в рамках которого было запущено два проекта. Фото tatarstan.ru

По проекту 3D-моделирования есть несколько результатов: разработано несколько моделей и расчетов, сделан софт, проведено сравнение с аналогами. «Есть полное совпадение с западными программами», — заверил он сидевших в зале нефтяников. Заместитель начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата и нефти «Газпрома» Сергей Ахметсафин выразил удовлетворение этой работой. «Никогда не видел, только слышал о таких заседаниях, — восхитился он. — Мы не могли остаться в стороне, поэтому развиваем сотрудничество с университетом Иннополис.

По его словам, в приоритете у «Газпрома» создание платформы на базе отечественного программного обеспечения аналоговой модели в режиме онлайн, то есть цифрового месторождения. «Мне кажется, безусловно, им эта задача по плечу. И будет востребована во всей отрасли, а не только в Татарстане», — сказал представитель «Газпрома».

— «Татнефть» ведет эту работу, «ТНГ-Групп». Может, нам объединить усилия? — спросил у него президент. — Когда каждый идет своим путем, тоже хорошо. Но тогда столько денег потратим. Мы должны не только покупать газ, но и участвовать в научных разработках. Если у нас по науке дела пойдут, это хороший задел на будущее.

— Как ни прискорбно, но буржуи используют этот путь, и нам надо объединяться и тянуть эту тему, — согласился Сергей Ахметсафин.