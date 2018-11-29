РазреШили: автовладельцы могут отдирать знак «Шипы»

Через полтора года в правительстве России поняли, что знак «Ш» потерял актуальность еще в СССР, и отменили его

Знак «Ш», к которому было так много претензий со стороны автолюбителей, отменили. Сегодня на сайте правительства страны опубликовали соответствующее постановление. Через полтора года чиновники поняли, что знак «Шипы» давно потерял свою актуальность, а тормозной путь определяется не наклейкой, а электронными системами, которыми напичкан современный автомобиль. Кроме отмены знака «Ш» в Правила дорожного движения внесли еще несколько изменений. Подробности в материале «Реального времени».

Знак «Ш» затесался в ПДД по ошибке?

Знак «Ш» всегда был рекомендован для автомобилей c шипованными шинами, но административной ответственности за его неиспользование никогда не было, поэтому большинство водителей его игнорировало. Все изменилось 4 апреля 2017 года, когда вступило в силу постановление правительства РФ от 24 марта 2017 г. №333. Им устанавливался штраф в 500 рублей за управление автомобилем, если на нем нет опознавательных знаков, которые должны быть установлены в соответствии с ПДД. В МВД России полагали, что наличие на автомобилях знаков снизит уровень аварийности на дорогах, а также тяжесть последствий от возможных ДТП. Но в список, наряду с действительно полезными наклейками: «Начинающий водитель», «Перевозка детей» и «Глухой водитель», которые информируют участников дорожного движения о том, что нужно быть внимательными и острожными, каким-то образом затесались «Шипы».

Учитывая, что большинство водителей зимой передвигаются на шипованной резине, административная ответственность за отсутствие наклейки вызвала, мягко говоря, недоумение. Позже сам начальник ГИБДД России Михаил Черников штрафы за отсутствие знака «Ш» называл дурью. Представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин отмечал, что снижению аварийности на дорогах наклейки «Ш» никак не способствовали.

Начальник ГИБДД России Михаил Черников штрафы за отсутствие знака «Ш» называл дурью. Фото мвд.рф



— Этот знак устаревший, он достался нам со времен СССР, когда шипы были в большом дефиците и участнику дорожного движения нужно было обозначить, что он один из тысячи и его тормозной путь в гололед может быть короче. Сейчас все на шипах ездят, поэтому нет практического смысла обозначать это, — говорил Хайруллин «Реальному времени».



В правительстве опомнились через полтора года: «Знак «Шипы» потерял свою актуальность»



В поддержку отмены знака писали петиции, и через полтора года граждан услышали.

«Согласитесь, наклейки «Глухой водитель» или «Начинающий водитель» реально полезны и сразу сообщают нам важную информацию: этот водитель может не услышать твоего клаксона, а этот может не увидеть тебя в зеркало или совершить необдуманный маневр. Но что нам скажет знак «Шипы» зимой, когда он будет висеть на стекле каждого автомобиля? Бред же! Вместо этого разумнее было бы ужесточить штраф для тех, кто в зимнее время катается на летних покрышках», — предлагали водители.

24 ноября Дмитрий Медведев подписал постановление, которое исключает абзац 3 из п. 8 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации, в котором говорилось об обязательности использования знака «Ш». Сегодня его опубликовали на сайте правительства страны.

Через полтора года в правительстве России поняли, что знак «Ш» потерял актуальность еще в СССР, и отменили его. Фото government.ru



«Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — прокомментировали изменения в пресс-службе правительства РФ.

«Нас больше беспокоит повышение цен на бензин и ОСАГО»

На новость об отмене знака «Ш» водители отреагировали вздохом облегчения. По словам руководителя Школы высшего водительского мастерства Олега Шатова, смысла в этом знаке не было — только вред, хотя бы потому, что он закрывал обзор.

— Скорее есть смысл устанавливать знаки тем, кто без шипов ездит и на летней резине зимой, и желательно не сзади, а на лобовое стекло, чтобы все видели, что такой водитель опасен. А вообще, я заметил, что если у нас хотят что-то отменить, то перед этим начинают усиленно штрафовать. Меня однажды оштрафовали за то, что я с ближним светом фар днем ехал, а потом сделали это обязательным требованием, — замечает Шатов.

По его словам, в ГИБДД тоже понимали бессмысленность знака и поэтому не штрафовали. Шатов признался, что весь год отъездил без знака.

— Бесполезная наклейка была, сейчас автомобили сами по себе оснащены всеми помощниками для остановки, а зимняя нешипованная резина по свойствам такая же, как шипованная. Знак «Ш» — это не та проблема, которая беспокоит водителей, я не слышал, чтобы за него штрафовали, просто предупреждали. Нас больше беспокоит повышение цен на бензин и ОСАГО, — говорит Юрий Кулагин, руководитель татарстанского представительства Всероссийского общества автомобилистов.

Закрепили европротокол, инвалидам III группы разрешили клеить знак, а коляски с электроприводом приравняли к пешеходам

Постановление, опубликованное сегодня, вносит еще ряд изменений в Правила дорожного движения. В частности, уточнен порядок действий при ДТП, если вред причинен только имуществу. Таким образом, ПДД приводятся в соответствие с ранее внесенными в законодательство изменениями, которыми предусмотрена возможность оформления документов по европротоколу. Страховое возмещение в рамках европротокола составляет до ста тысяч рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 400 тысяч рублей.

В соответствии с ранее внесенными изменениями на каждой стоянке должны выделяться места для бесплатной парковки автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов или детей-инвалидов. При этом знак «Инвалид» можно установить на машинах инвалидов III группы, а также перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов. На транспортные средства, управляемые инвалидами, а также перевозящие инвалидов или детей-инвалидов, действие знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечетным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по четным числам месяца») распространяться не будет.

К пешеходам приравняли лиц, передвигающихся в инвалидных колясках с двигателем.