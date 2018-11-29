Как Карачаровский лифтовый завод в Татарстане от госзакупок отлучили

Московское предприятие отбивается в арбитраже от претензий антимонопольщиков и внесения в список недобросовестных подрядчиков

Фото: истра.рф

Татарстанская антимонопольная служба вышла на тропу войны с крупнейшим российским производителем лифтов — ПАО «Карачаровский механический завод». Предприятие выиграло конкурс на замену лифтов в Казани и Набережных Челнах по программе капремонта многоквартирных домов, но договор стороны так и не заключили. По данным заказчика — Фонда ЖКХ, завод избегал этого под надуманным предлогом, поэтому по его жалобе ФАС включила производителя лифтов в список недобросовестных подрядчиков, тем самым отлучив от участия в госзакупках на три года. Предприятие свою вину отрицает и винит в случившемся сам фонд, параллельно пытаясь отменить решение антимонопольщиков через арбитраж. Подробности — в материале «Реального времени».

ФАС vs Карачаровский завод

ПАО «Карачаровский механический завод» не согласно с решением татарстанского антимонопольного органа о включении предприятия в реестр недобросовестных подрядчиков. Иск с требованием отменить это решение рассматривается сейчас в Арбитражном суде Татарстана.

Причиной внесения в черный список стал отказ КМЗ подписывать контракт на оказание услуг по замене лифтов в рамках капремонта домов в Набережных Челнах, Бугульме и Казани. Этим летом предприятие заявилось на аукцион Фонда ЖКХ РТ и выиграло тендер. Начальная цена составляла 427,6 млн рублей, победитель скинул стоимость до 320,3 млн.

24 июля Фонд ЖКХ направил КМЗ проект договора, но заключить его так и не удалось. 26 июля победитель торгов в письме попросил заказчика устранить ошибку в проекте и выслать документ повторно. По мнению представителей предприятия, по одному из бугульминских объектов в смете было указано 1,8 млн рублей, а в полученном договоре значилось 1,9 млн рублей. То есть завод просил еще снизить общую стоимость оказания услуг — с 320,3 млн рублей до 319,7 млн рублей. Заказчик направил исправленный вариант, но и он не удовлетворил исполнителя — в ответ снова пришло письмо с просьбой исправить ошибку и поднять цену до 320,3 млн рублей. Дальше переписка продолжалась вплоть до 13 августа, когда истекал срок заключения контракта. Каждый раз КМЗ просил исправить договор, уменьшить или увеличить сумму.

Спустя два дня после того, как должен был быть подписан договор, Фонд ЖКХ зафиксировал в акте факт уклонения победителя от подписания контракта и направил в ФАС заявление о включении его в общероссийский реестр недобросовестных подрядчиков, которое было удовлетворено 5 сентября. По закону в случае попадания в этот реестр компания лишается возможности заявляться на госзакупки в течение трех лет.

2 октября по заявлению КМЗ суд приостановил действие этого решения, но 2 ноября компания все равно была внесена в черный список. 12 ноября по новому заявлению КМЗ Арбитражный суд обязал антимонопольщиков и Федеральное казначейство временно исключить завод из реестра недобросовестных подрядчиков до вынесения судебного решения по соответствующему делу. Таким образом, до конца судебного разбирательства КМЗ может продолжать участвовать в госзакупках.

Дороже на 2 млн, но с победой местного бизнеса

На заседании в суде представитель ответчика в лице ФАС Алмаз Нефизов попытался задать юристу КМЗ несколько вопросов: соглашалось ли предприятие с условиями документации, когда подавало заявку, была ли возможность отозвать заявку до конца сроков подачи документов? Но отвечать на них представитель предприятия Анна Большакова не стала, пояснив, что вопросы должны быть направлены на установление фактов, неизвестных суду и сторонам дела.

Оставив затею с вопросами, представитель антимонопольного органа заявил, что с требованиями КМЗ — признать включение в реестр недобросовестных подрядчиков недействительным — в его ведомстве не согласны и считают их необоснованными. Алмаз Нефизов отметил, что в связи с заявленными компанией разночтениями в договоре документацию можно обжаловать до окончания срока подачи заявок. После подачи можно обжаловать действия заказчика по отклонению участника закупки или необоснованному допуску. Но ни того, ни другого не сделали.

— В данном случае «Карачаровский механический завод» эти действия не совершил. То есть не обжаловал документацию, на которую теперь ссылается, якобы там была ошибка, не обжаловал после подачи заявок и даже не предпринял меры по отзыву своей заявки, — обратился к суду представитель антимонопольного органа.

По мнению ФАС, своими действиями предприятие поступило недобросовестно по отношению не только к заказчику в лице Фонда ЖКХ, но и по отношению к жильцам многоквартирных домов, которые платят за капремонт, но в домах которых его не провели своевременно.

Представитель Фонда ЖКХ Мария Садонова рассказала в суде, что в ходе переписки КМЗ заявил, что не имеет возможности представить банковскую гарантию для госконтракта. После истечения срока заключения контракта он был подписан с другим участником тендера — с казанской фирмой «Лифт-Строй Компания», у которой проблем с предоставлением банковской гарантии не возникло. Правда, с подачи представителя ФАС выяснилось, что сумма контракта у нового победителя выросла на 2 млн рублей и составила 322 млн 440 тысяч рублей.

КМЗ: решение ФАС незаконно, а Фонд ЖКХ пытался скрыть свою ошибку

На этом предварительное заседание закончилось, а основное разбирательство назначили на следующий год. Представитель ПАО «Карачаровский механический завод» общаться с журналистами не захотела.

В ответ на запрос «Реального времени» на предприятии сообщили, что завод не уклонялся от заключения договора и сделал все возможное для его подписания, а Фонд ЖКХ своими действиями попытался скрыть собственную ошибку:

«КМЗ оспаривает законность решения антимонопольного органа, который безосновательно и бездоказательно счел общество уклонившимся от заключения договора. Завод не уклонялся от заключения договора, а, наоборот, предпринял все зависящие от него действия для заключения договора в соответствии с законом. УФАС же фактически ограничило своим решением конкуренцию на рынке замены лифтов в рамках программ капремонта. Фонд неправильно рассчитал начальную цену работ и, чтобы скрыть свою ошибку, пытался заставить КМЗ подписать договоры с завышением реальной стоимости работ», — прокомментировал ситуацию представитель ПАО «КМЗ» Андрей Тимошин.



Не первые торги

Согласно опубликованному тендеру, ставшему причиной конфликта предприятия с Фондом ЖКХ и антимонопольным органом, речь идет о замене лифтов не только в трех городах. В список входят 11 домов в Альметьевске, по одному в Бугульме, Елабуге и Зеленодольске, 17 в Набережных Челнах, 14 в Нижнекамске, один в Камских Полянах и девять в Казани. Работы по договору нужно завершить до 1 декабря 2018 года. Всего требуется заменить более 200 лифтов.

В обоснование требования принять обеспечительные меры и пока исключить из черного списка КМЗ указал, что включение их в перечень повлечет значительный ущерб из-за невозможности участия в госзакупках и приведет к ограничению конкуренции на рынке. Предприятие даже представило анализ от ООО «Оценочная компания» от 15 февраля 2018, согласно которому его доля на российском рынке пассажирских лифтов составляет 26%. По состоянию на 30 июня 2018 года предприятие исполнило 166 договоров на поставку 1838 лифтов на 3,126 млрд рублей.

На рынке Татарстана КМЗ известен, хотя иногда и не напрямую. Например, с 2012 по 2014 год тендеры на обслуживание так и не заработавших лифтов на надземных переходах выигрывала компания ОО «Волга лифт», директором и единственным учредителем которой являлся Антон Панкратов, директор ООО «Татлифт-КМЗ — дочерней компании ПАО «Карачаровский механический завод».

А в начале мая 2018 года по еще одному аукциону фонда ЖКХ на замену лифтов в рамках капремонта на 172,3 млн рублей сначала победил КМЗ с самой низкой ценой в 129,1 млн рублей, но результаты конкурса по предписанию ФАС аннулировали. На повторном аукционе с суммой 169,7 млн рублей соревновались КМЗ и ООО «Кзн-Татлифт». Контракт достался татарстанской компании.

КМЗ пошел по судам

Кстати, иск КМЗ в Арбитражном суде не первая попытка КМЗ «очиститься» и выйти из черного списка поставщиков. 14 сентября это предприятие направило жалобу в ФАС России, а 1 октября обратилось в московский арбитраж с требованием признать бездействие по ней незаконным, обязать рассмотреть ее по существу и признать решение о включении в реестр недобросовестных подрядчиков незаконным. Истец также просил принять обеспечительные меры, то есть на время разбирательства обязать ФАС исключить их из черного списка, но суд отказал. Рассмотрение дела по существу начнется в декабре.

Судебная картотека изобилует исками КМЗ в адрес Госжилинспекции Краснодарского края, ФАС, ЦБ РФ, Управления капремонта Сочи, Фонда капремонта многоквартирных домов Владимирской области и других организаций. Только за ноябрь — более 35 исков по всей России.

В исковом заявлении к Госжилинспекции Краснодарского края КМЗ просит признать незаконным и отменить постановление от 11 октября 2018 о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.5.1 КоАП РФ (выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства лицом, не являющимся участником СРО в этой области). За это инспекция выписала организации штраф в 40 тысяч рублей.

По другому иску предприятие оспаривает постановления этой же инспекции об административном правонарушении от 20 сентября 2018 по ч. 2 ст. 9.5.1 КоАП РФ (нарушение юридическим лицом или ИП требований законодательства в той же части работ, что и выше в скобках). По части третьей есть еще один иск об оспаривании постановления от 4 октября 2018 года.

Штрафуют предприятие, как оказывается, не только уполномоченные органы в регионах, но и Центробанк. 21 ноября Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск КМЗ к ЦБ о признании незаконным постановления от 5 июля 2018 года в части административного штрафа.

Исков организаций к КМЗ за последние месяцы гораздо меньше, чем заявлений от предприятия. Среди них требование Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов взыскать с завода штраф по договору на 831 тысячу рублей. Кроме того, Омское ООО «УК Жил-Сервис» просило выдать судебный приказ на взыскание с КМЗ долга за коммунальные и эксплуатационные услуги за период с 20 апреля 2017 по 31 августа 2018-го. Правда, суммы там незначительные, учитывая масштабы предприятия, — всего 189 тысяч рублей с учетом пеней. Арбитражный суд Москвы заявление не стал рассматривать и вернул его истцу.