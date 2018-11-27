«Проблема агрессии со стороны учителей есть...»
Конфликт в Бугульминской школе: «жертва» учительской агрессии стоял на учете в КДН за кражи и распитие спиртного
Прокуратура даст оценку действиям учительницы из Бугульмы, которая называла ученика нехорошими словами из-за нехорошей надписи на доске. В Минобрнауки Татарстана посчитали действия педагога недопустимыми, но отметили при этом и личность второй стороны конфликта. «Жертвой» учителя стал вовсе не пай-мальчик, а состоящий на учете в КДН хулиган, которого только за этот год четыре раза ловили на кражах и распитии спиртного. Между тем, случай в Бугульме далеко не первый, в соцсетях то и дело появляются свидетельства непедагогичного поведения педагогов. Что кроется за учительской агрессией выясняло «Реальное время».
Непедагогичное поведение педагога с 34-летним стажем
Конфликт в Бугульминской школе произошел 22 ноября, и возможно, не вышел бы за пределы школы, но ученик записал разговор с учителем на телефон и отправил в популярную группу «Поборы в школах и детских садах». На записи слышно, как учитель, не стесняясь в выражениях, кричит на девятиклассника за то, что тот нарисовал на доске буквосочетание «ЖО».
«Сволочь, скотина, нарисовал! Зачем ты это делаешь перед шестиклассниками? Если ты не успокоишься, если ты, гад, еще что-нибудь сделаешь в кабинете, нарисуешь, я подключу кое-кого — и тебе морду намоют и калекой оставят».
В конце записи слышно обращение этого педагога, вероятно, к своей молодой коллеге: «А ты собралась в школу идти работать. Вот с такими скотами будешь работать! Еще хлеще будут!». «Извините, у меня урок», — робко возразил другой голос на записи.
Кстати, ученик оказался доволен действиями учителя, а особенно тем, что ему удалось монолог с оскорблениями записать на диктофон: «Сидит, довольный, ухмыляется», — слышно на записи обращение педагога к девятикласснику, которая, видимо, не подозревала о том, что на нее собирается компромат.
«Данное событие, из ряда вон выходящее»
Прокуратура Татарстана по факту обнародованной в пятницу, 23 ноября, в социальных сетях аудиозаписи, в понедельник начала проверку. «Бугульминской прокуратуре предстоит установить достоверность аудиозаписи, а в случае подтверждения — личности участников конфликта и иные обстоятельства случившегося, дать правовую оценку их действиям и при наличии оснований принять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в прокуратуре Татарстана.
Впрочем, устанавливать подлинность записи и личности участников конфликта прокуратуре не придется. В Министерстве образования и науки Татарстана, не дожидаясь прокурорской проверки, провели служебную. Факт некорректных выражений в адрес учащегося Минобрнауки подтвердило.
«Произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики. Данное событие, из ряда вон выходящее, стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы. Приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание. Проверка установила, что ученик 9-го класса перед уроками написал на классной доске нецензурное слово, в результате чего и возник конфликт», — говорится в сообщении Минобрнауки.
Не пай-мальчик: воровал и употреблял спиртные напитки
Не снимая ответственности с педагога, в Минобрнауки сочли нужным пролить свет на личность девятиклассника. Оказалось, что он совсем не пай-мальчик — состоит на учете в КДН. За 10 месяцев 2018 года за ним числятся четыре правонарушения: кражи и употребление спиртных напитков.
«Поведение учащегося неоднократно обсуждалось на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних. Тем не менее эти факты не могут служить оправданием опытному педагогу, имеющему 1-ю квалификационную категорию и 34 года общего стажа работы», — прокомментировали в Минобрнауки и порекомендовали руководителям РОНО обратить серьезное внимание на соблюдение норм педагогической этики директорами и педагогами, а также усилить воспитательную составляющую учебного процесса. По поручению министра образования Рафиса Бурганова, вопрос соблюдения педагогической этики будет вынесен на всеобщее республиканское родительское собрание, которое состоится в начале декабря 2018 года.
Интересна реакция соцсетей на конфликт в бугульминской школе. Практически все пользователи встали на сторону ученика: «Если учитель не в состоянии контролировать свою агрессию, ей нечего делать в школе», «Как ни крути не имеет право обзывать учитель ребенка», «Вообще проблемы не вижу. Мы тоже на доске разные буквы писали и рисунки рисовали, учителя воспринимали это или с улыбкой или делали вид, что ничего не заметили. Просто стирали с доски тряпкой и писали новую тему».
На защиту педагога встали единицы: «Бедный учитель. Нервы сдали. В 9-м классе уже далеко не ангелы, вспоминаю свой класс».
«Учителей постоянно унижают — унижает администрация и сама школьная система»
Сначала нового учебного года соцсети заполонили ролики с непедагогичным поведением учителей. Шквал агрессии со стороны учителей стал поводом поднять тему эмоционального выгорания в школе. Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец направила письмо в Министерство просвещения России с предложением ввести в школах должность психолога для учителя, которые будут готовить учителей к работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания и решать конфликты.
— Проблема агрессии со стороны учителей есть, она вызвана перегрузкой и отсутствием какой-либо помощи. Личные границы учителя постоянно нарушаются, закон, защищающий учителей, не работает. Учителей постоянно унижают — унижает администрация и сама школьная система. Учителя беззащитны перед детьми и их родителями, которые знают о своих правах, но не знают об обязанностях. Все возложено на учителя и это, разумеется, вызывает такой исход. И, конечно, это ужасно, когда педагоги так разговаривают с детьми и тем более позволяют рукоприкладство, — говорит Марина Балуева, учитель английского языка Санкт-Петербурга и сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».
Педагоги в целом поддерживают инициативу ввести должность психолога для педагогов, но боятся, что это сведется к формальности.
— Многие мои коллеги считают, что психолог будет вести клиента к отстаиванию прав и границ на рабочем месте. Это значит вступать в конфликт со всей системой под руководством психолога, — говорит Марина Балуева.
«У нас миллион учителей и большинство из них титаническими усилиями решают подобного рода проблемы»
Коллега Балуевой по профсоюзу Ольга Мирясова основными причинами непедагогичного поведения называет рост нагрузки и приход в школу «инклюзивных» детей.
— Инклюзивное образование — это правильно, но у нас свелось к тому, что школы не тратят дополнительные средства на то, чтобы обеспечить таким детям сопровождение психолога, и вся нагрузка ложится на учителей, которые не учились на учителей-дефектологов, а учились на учителей-предметников. Даже если учитель прошел курс дефектологии, то перед ним стоит сложная задача — или вести занятия, или работать с ребенком. Это создает стрессовую ситуацию, — говорит Мирясова.
Психологи, по ее словам, могут помочь педагогу, но на практике организовать это будет сложно, так как трудно представить, что школа с ограниченным финансированием найдет еще и деньги на введение ставки психолога. Решением может быть создание городского центра с муниципальным или региональным финансированием. Плюсом в этом случае будет работа «внешнего» человека, который не зависит от директора школы и может дать независимую оценку ситуации.
— Сейчас педагог остается один на один с директором, который говорит: «Это ваши проблемы — ученики и родители. Это ваша работа. И мы надеемся, что большинство читателей понимают, что в поле зрения СМИ попадают единичные эксцессы, при том, что у нас миллион учителей и большинство из них титаническими усилиями решают подобного рода проблемы, которые возникают постоянно. Если это не особенности развития, то переходный возраст или просто разные взгляды на жизнь, — говорит Ольга Мирясова.
Проблема учительской агрессии неновая — просто сейчас она попала в поле зрения СМИ
По словам эксперта, практически в каждом классе есть один-два ребенка, которые постоянно создают провокационные ситуации.
— И мы от профсоюза обращаемся к родительскому сообществу — максимально конструктивно подходить к конфликтам, приходить к педагогу на переговоры и если есть сомнения привлекать третью сторону, чтобы не создавать острых ситуаций, которые плохо заканчиваются и для детей, и для учителей, — говорит Мирясова.
Она считает, что проблема учительской агрессии неновая — просто сейчас она попала в поле зрения СМИ. Дети записывают происходящее на уроках и переменах, то что раньше оставалось внутри школы, сейчас, благодаря технологиям, становится достоянием общественности.
Только за последние несколько месяцев на всю страну прогремели случаи: в Архангельске, когда учитель физкультуры избила детей скакалкой, на Сахалине, когда учитель в некорректной форме отчитал ученицу за дырку на одежде, в Хабаровском крае, когда педагог начальных классов избила ученика второго класса, в Набережных Челнах, когда педагог кадетской школы криками довел до слез ученицу.
Несмотря на широкий резонанс в СМИ, как правило, такие случаи редко доходят до суда за примирением сторон, но год назад в Татарстане был прецедент. Педагога Васильевской кадетской школы-интернат приговорили к 10 месяцам исправительных работ и запрету заниматься педагогической деятельностью в течение двух с половиной лет, а также компенсации морального вреда в размере 18 тысяч рублей за избиение воспитанника.
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Источник : https://realnoevremya.ru/articles/121527-konflikt-v-shkole-v-bugulme
Это в каких соцсетях автор статьи такое вычитала? Наоборот, значительное большинство на стороне учителя!