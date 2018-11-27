«Проблема агрессии со стороны учителей есть...»

Конфликт в Бугульминской школе: «жертва» учительской агрессии стоял на учете в КДН за кражи и распитие спиртного

Прокуратура даст оценку действиям учительницы из Бугульмы, которая называла ученика нехорошими словами из-за нехорошей надписи на доске. В Минобрнауки Татарстана посчитали действия педагога недопустимыми, но отметили при этом и личность второй стороны конфликта. «Жертвой» учителя стал вовсе не пай-мальчик, а состоящий на учете в КДН хулиган, которого только за этот год четыре раза ловили на кражах и распитии спиртного. Между тем, случай в Бугульме далеко не первый, в соцсетях то и дело появляются свидетельства непедагогичного поведения педагогов. Что кроется за учительской агрессией выясняло «Реальное время».

Непедагогичное поведение педагога с 34-летним стажем

Конфликт в Бугульминской школе произошел 22 ноября, и возможно, не вышел бы за пределы школы, но ученик записал разговор с учителем на телефон и отправил в популярную группу «Поборы в школах и детских садах». На записи слышно, как учитель, не стесняясь в выражениях, кричит на девятиклассника за то, что тот нарисовал на доске буквосочетание «ЖО».

«Сволочь, скотина, нарисовал! Зачем ты это делаешь перед шестиклассниками? Если ты не успокоишься, если ты, гад, еще что-нибудь сделаешь в кабинете, нарисуешь, я подключу кое-кого — и тебе морду намоют и калекой оставят».

В конце записи слышно обращение этого педагога, вероятно, к своей молодой коллеге: «А ты собралась в школу идти работать. Вот с такими скотами будешь работать! Еще хлеще будут!». «Извините, у меня урок», — робко возразил другой голос на записи.

Кстати, ученик оказался доволен действиями учителя, а особенно тем, что ему удалось монолог с оскорблениями записать на диктофон: «Сидит, довольный, ухмыляется», — слышно на записи обращение педагога к девятикласснику, которая, видимо, не подозревала о том, что на нее собирается компромат.

«Данное событие, из ряда вон выходящее»

Прокуратура Татарстана по факту обнародованной в пятницу, 23 ноября, в социальных сетях аудиозаписи, в понедельник начала проверку. «Бугульминской прокуратуре предстоит установить достоверность аудиозаписи, а в случае подтверждения — личности участников конфликта и иные обстоятельства случившегося, дать правовую оценку их действиям и при наличии оснований принять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в прокуратуре Татарстана.

Впрочем, устанавливать подлинность записи и личности участников конфликта прокуратуре не придется. В Министерстве образования и науки Татарстана, не дожидаясь прокурорской проверки, провели служебную. Факт некорректных выражений в адрес учащегося Минобрнауки подтвердило.

«Произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики. Данное событие, из ряда вон выходящее, стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете школы. Приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание. Проверка установила, что ученик 9-го класса перед уроками написал на классной доске нецензурное слово, в результате чего и возник конфликт», — говорится в сообщении Минобрнауки.

Не пай-мальчик: воровал и употреблял спиртные напитки

Не снимая ответственности с педагога, в Минобрнауки сочли нужным пролить свет на личность девятиклассника. Оказалось, что он совсем не пай-мальчик — состоит на учете в КДН. За 10 месяцев 2018 года за ним числятся четыре правонарушения: кражи и употребление спиртных напитков.





По поручению министра образования Рафиса Бурганова, вопрос соблюдения педагогической этики будет вынесен на всеобщее республиканское родительское собрание. Фото Максима Платонова



«Поведение учащегося неоднократно обсуждалось на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних. Тем не менее эти факты не могут служить оправданием опытному педагогу, имеющему 1-ю квалификационную категорию и 34 года общего стажа работы», — прокомментировали в Минобрнауки и порекомендовали руководителям РОНО обратить серьезное внимание на соблюдение норм педагогической этики директорами и педагогами, а также усилить воспитательную составляющую учебного процесса. По поручению министра образования Рафиса Бурганова, вопрос соблюдения педагогической этики будет вынесен на всеобщее республиканское родительское собрание, которое состоится в начале декабря 2018 года.



Интересна реакция соцсетей на конфликт в бугульминской школе. Практически все пользователи встали на сторону ученика: «Если учитель не в состоянии контролировать свою агрессию, ей нечего делать в школе», «Как ни крути не имеет право обзывать учитель ребенка», «Вообще проблемы не вижу. Мы тоже на доске разные буквы писали и рисунки рисовали, учителя воспринимали это или с улыбкой или делали вид, что ничего не заметили. Просто стирали с доски тряпкой и писали новую тему».

На защиту педагога встали единицы: «Бедный учитель. Нервы сдали. В 9-м классе уже далеко не ангелы, вспоминаю свой класс».

«Учителей постоянно унижают — унижает администрация и сама школьная система»

Сначала нового учебного года соцсети заполонили ролики с непедагогичным поведением учителей. Шквал агрессии со стороны учителей стал поводом поднять тему эмоционального выгорания в школе. Председатель национального родительского комитета Ирина Волынец направила письмо в Министерство просвещения России с предложением ввести в школах должность психолога для учителя, которые будут готовить учителей к работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания и решать конфликты.

— Проблема агрессии со стороны учителей есть, она вызвана перегрузкой и отсутствием какой-либо помощи. Личные границы учителя постоянно нарушаются, закон, защищающий учителей, не работает. Учителей постоянно унижают — унижает администрация и сама школьная система. Учителя беззащитны перед детьми и их родителями, которые знают о своих правах, но не знают об обязанностях. Все возложено на учителя и это, разумеется, вызывает такой исход. И, конечно, это ужасно, когда педагоги так разговаривают с детьми и тем более позволяют рукоприкладство, — говорит Марина Балуева, учитель английского языка Санкт-Петербурга и сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».

Педагоги в целом поддерживают инициативу ввести должность психолога для педагогов, но боятся, что это сведется к формальности.

— Многие мои коллеги считают, что психолог будет вести клиента к отстаиванию прав и границ на рабочем месте. Это значит вступать в конфликт со всей системой под руководством психолога, — говорит Марина Балуева.

«У нас миллион учителей и большинство из них титаническими усилиями решают подобного рода проблемы»

Коллега Балуевой по профсоюзу Ольга Мирясова основными причинами непедагогичного поведения называет рост нагрузки и приход в школу «инклюзивных» детей.

— Инклюзивное образование — это правильно, но у нас свелось к тому, что школы не тратят дополнительные средства на то, чтобы обеспечить таким детям сопровождение психолога, и вся нагрузка ложится на учителей, которые не учились на учителей-дефектологов, а учились на учителей-предметников. Даже если учитель прошел курс дефектологии, то перед ним стоит сложная задача — или вести занятия, или работать с ребенком. Это создает стрессовую ситуацию, — говорит Мирясова.

Психологи, по ее словам, могут помочь педагогу, но на практике организовать это будет сложно, так как трудно представить, что школа с ограниченным финансированием найдет еще и деньги на введение ставки психолога. Решением может быть создание городского центра с муниципальным или региональным финансированием. Плюсом в этом случае будет работа «внешнего» человека, который не зависит от директора школы и может дать независимую оценку ситуации.

— Сейчас педагог остается один на один с директором, который говорит: «Это ваши проблемы — ученики и родители. Это ваша работа. И мы надеемся, что большинство читателей понимают, что в поле зрения СМИ попадают единичные эксцессы, при том, что у нас миллион учителей и большинство из них титаническими усилиями решают подобного рода проблемы, которые возникают постоянно. Если это не особенности развития, то переходный возраст или просто разные взгляды на жизнь, — говорит Ольга Мирясова.

Проблема учительской агрессии неновая — просто сейчас она попала в поле зрения СМИ

По словам эксперта, практически в каждом классе есть один-два ребенка, которые постоянно создают провокационные ситуации.

— И мы от профсоюза обращаемся к родительскому сообществу — максимально конструктивно подходить к конфликтам, приходить к педагогу на переговоры и если есть сомнения привлекать третью сторону, чтобы не создавать острых ситуаций, которые плохо заканчиваются и для детей, и для учителей, — говорит Мирясова.

Она считает, что проблема учительской агрессии неновая — просто сейчас она попала в поле зрения СМИ. Дети записывают происходящее на уроках и переменах, то что раньше оставалось внутри школы, сейчас, благодаря технологиям, становится достоянием общественности.

Только за последние несколько месяцев на всю страну прогремели случаи: в Архангельске, когда учитель физкультуры избила детей скакалкой, на Сахалине, когда учитель в некорректной форме отчитал ученицу за дырку на одежде, в Хабаровском крае, когда педагог начальных классов избила ученика второго класса, в Набережных Челнах, когда педагог кадетской школы криками довел до слез ученицу.

Несмотря на широкий резонанс в СМИ, как правило, такие случаи редко доходят до суда за примирением сторон, но год назад в Татарстане был прецедент. Педагога Васильевской кадетской школы-интернат приговорили к 10 месяцам исправительных работ и запрету заниматься педагогической деятельностью в течение двух с половиной лет, а также компенсации морального вреда в размере 18 тысяч рублей за избиение воспитанника.

