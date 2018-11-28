Стрельба за «хлебное место» Альметьевска: «Смысла убивать не было — Латыпов должен больше 19 млн»

Адвокат арестованного экс-учредителя «Альметьевск-Хлеба» заявил о невиновности своего клиента и его желании пройти полиграф

Уже завтра Следком может предъявить обвинение бывшему учредителю ООО «Альметьевск-Хлеб» Расиму Хайрутдинову. Его подозревают в покушении на убийство нынешнего руководителя хлебного предприятия Рустама Латыпова — тот заявил о драке со стрельбой из револьвера. Оружие изъято. Причем подозреваемый утверждает — пистолет достал Латыпов во время дорожного спора о долге в 19 млн рублей. Потерпевший информацию о долге опровергает.

Револьвер не стрелял



Вчера Расим Хайрутдинов был арестован Альметьевским горсудом до 26 января. Следователи подозревают его в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия. Подозреваемому 58 лет, потерпевшему — на 20 лет меньше.

В Следкоме полагают, преступление было совершено в Заинском районе Татарстана около 17 часов 25 ноября. Подозреваемый и потерпевший на «Тойоте Ленд Крузер» первого направлялись на встречу с представителями банка в надежде на получение крупного кредита для предприятия «Альметьевск-Хлеб». Речь шла о сумме в 30 млн рублей, которых должно было хватить на модернизацию оборудования и запуск производства. Однако инвесторы потребовали в залог имущество бизнес-партнеров, и те, обсудив ситуацию, в Заинск решили не ехать.

По версии следствия, Хайрутдинов остановил машину на перекрестке Альметьевск — Урсаево под предлогом очистки стекол, вышел и, открыв правую пассажирскую дверь, попытался выстрелить в Латыпова, сидевшего впереди. Произошла осечка, но тот услышал щелчок и выскочил из машины. Хайрутдинов нажал на курок еще несколько раз, но выстрелов не последовало. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой подозреваемый оттолкнул потерпевшего и уехал.

Иную версию событий «Реальному времени» рассказал адвокат подозреваемого. Он утверждает — никакого преступления его клиент не совершал и готов отстаивать свою невиновность на детекторе лжи.

Адвокат: «Латыпову выгоднее было бы устранить моего клиента»

По словам защитника Дамира Закирова, пару лет назад его клиент продал свою долю в «Альметьевск-Хлебе» новому руководителю, Латыпову, за 65 млн рублей. Примерно треть этой суммы тот так и не выплатил. «Никакого смысла убивать его не было — Латыпов должен больше 19 млн», — говорит адвокат.

Историю с поездкой в Заинск Закиров подтверждает лишь в первой части. Поездка была, но после появления новых условий банка встреча не состоялась, а между старым и новым руководителями хлебной компании началась ссора. «Латыпов сказал, что будет банкротить хлебозавод. Это значит, все долговые обязательства обесцениваются. Мой клиент потребовал — «либо выполните все обязательства, либо напишите расписку, что обязуетесь это сделать».

— Латыпов утверждает, что Хайрутдинов напал на него с пистолетом. Причем, говорит, первый выстрел был сделан непосредственно в машине с расстояния 50 метров и Хайрутдинов в него не попал! Дело в том, что Хайрутдинов — охотник с 40-летним стажем, ему равных нет, он с 600—700 метров попадает. А тут якобы промах, — рассказывает защитник.

По его словам, ни пули, ни следов от нее в машине криминалисты не нашли. «Теперь Латыпов утверждает, что Хайрутдинов был на каком-то другом «Крузере», хотя машина у него всего одна», — продолжает рассказ Дамир Закиров. Ссылаясь на своего клиента, он утверждает — именно Латыпов достал оружие — предположительно, переделанное из газового, и попытался выстрелить, однако пистолет дал несколько осечек. После этого мужчины начали драться, оружие оказалось в снегу, затем его нашел Латыпов, остановил проезжавший мимо КАМАЗ и уехал в город. «Он первым написал заявление и стал потерпевшим», — рассказывает Закиров.

Со слов адвоката, осложняет проверку этих обстоятельств отсутствие свидетелей и видеорегистратора в машине.

— Дело крайне запутанное, — считает защитник. — Латыпову выгоднее было бы устранить моего клиента. Но почему-то разбираться в этом не стали — сразу задержали Хайрутдинова, когда он до города доехал.

Потерпевший: «Выстрел был, потом пошли осечки»

Потерпевший Рустам Латыпов уверяет, что «Альметьевск-Хлеб» ничего Хайрутдинову не должен:

— Наоборот, это его фирма должна 30 млн рублей. А те 20 млн он давно получил, только не признает этого. Когда мы выкупали завод, была договоренность — к долгу в 30 млн рублей возвращаться не будем. Мы ее соблюдали. Но когда на заводе началась процедура банкротства, арбитражный управляющий сказал — получит исполнительный лист и взыщет.

В разговоре с «Реальным временем» нынешний гендиректор «Альметьевск-Хлеба» подтвердил — первый выстрел в машине действительно был, это потом пошли осечки. «Выстрел был в затылок, просто я немного голову откинул, и это спасло», — рассказывает он. Латыпов подтверждает свою версию о подмене машин. С его слов, есть свидетели того, что последние недели Хайрутдинов перемещался на «Тойоте Ленд Крузер», и именно на ней они вместе 25 ноября выехали в Заинский район на запланированную встречу на горнолыжной базе «Федотово». Но не доехали, поскольку на предложенные условия о залоге Латыпов не согласился и попросил отвезти его назад, в Альметьевск.

— После той остановки, якобы по «малой нужде», и стрельбы между нами была борьба. И пистолет мне удалось выбить, — вспоминает потерпевший. По его словам, финал этой схватки наблюдали свидетели из двух проезжавших мимо машин. На одной из них Латыпов добрался до города. Хайрутдинова, по его словам, задержали вечером у дома, причем за рулем уже не «Крузера», а «Тойоты Прадо», тоже черного цвета. «Ту машину он спрятал. Сейчас ведется ее розыск», — говорит директор «Альметьевск-Хлеба».



Чистый убыток в «хлебном» месте — почти 13 млн рублей

ООО «Альметьевск-Хлеб» основано в сентябре 2015 года, его предшественником было ОАО «Альметьевский хлебозавод», работавшее с 2002 года. Учредителем ОАО было Минземимущество РТ, а директором — ныне подозреваемый Расим Хайрутдинов (за исключением периода в полгода — с декабря 2014 по июнь 2015 года, когда директором был Ринат Хикматов).

Расим Хайрутдинов был директором и единственным учредителем нового ООО «Альметьевск-Хлеб», размер его вклада оценивался в 687,7 тысячи рублей. Однако в апреле 2017 контроль над компанией перешел к Руслану Усманову, который позже занял пост руководителя. А в сентябре 2017 года Усманов передал руководство компанией Рустаму Латыпову — ныне потерпевшему в уголовном деле о покушении.

Директор «Альметьевск-Хлеба» Рустам Латыпов также выступает учредителем и директором в ООО «ТД «Альметьевск-Хлеб», является директором и владельцем 51% в ООО «Тамтем» (вместе с Сабиной Назыровой), владельцем 50% в ООО «Союз-Атлант» (вместе с Гульнарой Зайнуллиной).

Владелец «Альметьевск-Хлеба» Руслан Усманов также руководит ООО «СБК-Техносервис» Булата Давлетгараева и владеет ООО «УК «Ашале».

О финансовом положении ООО «Альметьевск-Хлеб» в открытых источниках сообщается следующее. Выручка компании, по данным на 2017 год, составляет 126 млн рублей, однако себестоимость равна 135 млн рублей. Убыток от продаж благодаря коммерческим расходам составляет 15,9 млн рублей. Чистый убыток компании в 2017 году — 12,7 млн рублей.

Размер основных средств, по данным на 2017 год, составляет 9,75 млн рублей. Еще 7,4 млн рублей — доходные вложения в материальные ценности, отложенные налоговые активы — 3,54 млн рублей. Дебиторская задолженность — 22,2 млн рублей (за год снизилась с 91,4 млн рублей). Нераспределенная прибыль составляет 33 млн рублей. При этом кредиторская задолженность предприятия составляет 56,9 млн рублей.

Подозреваемый Расим Хайрутдинов является учредителем ООО «Общество охотников и рыболовов города Альметьевска и Альметьевского района Республики Татарстан», ранее был руководителем ОАО «Альметьевский спиртзавод» и ООО «Амар».