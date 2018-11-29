Бизнес по долгу службы? Глава ИВФ «купил» производство с выручкой под миллиард

Айнур Айдельдинов получил контрольный пакет акций «Татхимпласта» — предприятия по выпуску полимеров

Фото: Олег Тихонов

Крупнейшее предприятие по выпуску компаундов в Татарстане (производитель полимеров) сменило собственника: аккурат после подписания соглашения о поставке продукции в США новым владельцем «Татхимпласта» стало ООО «Интеко», бенефициар которого — директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана Айнур Айдельдинов. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что смена собственника может быть связана c желанием опереться на более широкий круг учредителей, чтобы открыть для себя новые горизонты.

Очередной актив Айнура Айдельдинова

«Татхимпласт» сменил собственника, владельцем 51% доли уставного капитала стало ООО «Интеко». Событие не привлекло бы столько внимания, если бы не бенефициар — «Интеко». Согласно данным системы «СПАРК», им является Айнур Айдельдинов — директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.

Информацию о новом приобретении Айдельдинов не комментирует и вообще хотел бы, чтобы это осталось в тайне. Корреспонденту «Реального времени» открытую, в принципе, информацию о смене собственника в «Татхимпласте» он назвал конфиденциальной.

Также Айдельдинов владеет 25% доли в ООО «Иноксика» (резидент ОЭЗ «Алабуга») вместе с Валерием Андосовым, Михаилом Барановым, Александром Плигиным, директором является Иван Кисурин. Вышеперечисленные вместе с Айдельдиновым являются еще и собственниками «Инваста капитал» — частной компании, инвестирующей в химическую и нефтехимическую промышленность. Весной, как сообщает пресс-служба президента РТ, Минниханов провел встречу с «Инваста Капитал», где обсудили возможные варианты сотрудничества между республикой и инвесткомпанией.

Незадолго до смены собственника «Татхимпласт» заключил крупный контракт с американской JVIS USA. Переговоры длились более года и проходили при участии Рустама Минниханова. Фото tathimplast.ru



Морскими контейнерами из Татарстана

Что касается самого «Татхимпласта», то состав учредителей был неизменен с момента основания — с 2011 года. Учредителей было трое — Альберт Сулейманов (43%), он же директор, Тахир Ямулов (6%) и Нияз Галиев (51%). Доля последнего как раз-таки 14 ноября этого года отошла «Интеко» во главе с Айдельдиновым. С Ниязом Галиевым связаться не удалось. Вообще, имя бизнесмена не на слуху — еще две компании, в которых он был учредителем («Медсервис» и «Стройнефтеинвест»), ликвидированы.

Альберт Сулейманов известен больше: до того, как открыть «Татхимпласт», 15 лет занимался производством пластиковых деталей для автомобилей. «Из наших деталей собирался автомобиль «Ока», очень много продукции мы поставляли на КАМАЗ», — говорил Сулейманов в интервью, вышедшем в 2015 году. По его словам, запуск производства со всей инфраструктурой обошелся в 500 млн рублей. «В запуске «Татхимпласта» нам очень помог Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. В покупку оборудования мы вложили 70% средств, остальное предоставил фонд», — комментировал Сулейманов, уточняя, что вернуть все средства ИВФ собирается к 2016 году.

Смену партнера по бизнесу Сулейманов прокомментировать не смог — в приемной заявили, что директор находится в отпуске.

Интересно, что незадолго до смены собственника «Татхимпласт» заключил крупный контракт с американской JVIS USA. Переговоры длились более года и проходили при участии Рустама Минниханова. В октябре предприятие получило заказ на поставку первой промышленной партии — морского контейнера. Какие условия предложил Татарстан, что везти продукцию контейнерами из-за океана выгоднее, чем производить на месте, остается только догадываться. Отправка первого контейнера запланирована на ноябрь 2018 года, а с февраля 2019 года планируются поставки партий объемом от 200 тонн.

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», называют предприятие крупнейшим в Татарстане в сфере производства компаундов. Фото kazanfirst.ru

«Мы радуемся этому, это означает, что мы в перспективе сможем не продавать первичную полимерную продукцию»

Чистые активы «Татхимпласта» согласно «СПАРК-интефакс» — 76 млн рублей. Таким образом, номинальная стоимость доли, приобретенной «Интеко», составляет 36 млн рублей. Выручка за 2017 год у «Татхимпласта» составила 860 млн рублей. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», называют предприятие крупнейшим в Татарстане в сфере производства компаундов, констатируют активный рост и предрекают бурное развитие.

— Мы радуемся этому, это означает, что мы в перспективе сможем не продавать первичную полимерную продукцию, которую производят в достаточном количестве и «Казаньоргсинтез», и «Нижнекамскнефтехим», а с помощью компаундов сможем расширить ассортимент выпускаемой продукции, начиная от автокомпонентов и заканчивая другими видами. Есть пример глубокой локализации автокомпонентов для «Форд соллерс» и это открывает хорошие экспортные перспективы. При увеличении ассортимента компаундов, естественно, кратно увеличивается производство той полимерной продукции, которая может быть из них произведена. И, естественно, добавочная стоимость с помощью компаундов будет оставаться в Татарстане, если мы еще кроме компаундов будем выпускать конечную продукцию на рынок, включая автокомпонеты первого уровня, — говорит Сергей Майоров, председатель правления Машиностроительного кластера РТ.

«Предприятие хочет открыть новые возможности и, соответственно, опереться на более широкий круг учредителей»

По словам Майорова, смена собственника предприятия не так уж важна: «Важно, что предприятие на территории Татарстана, и мы всегда надеемся на то, что будет и эффективный собственник, и менеджмент, благодаря которому не затормозится то развитие компании, которое мы наблюдаем». От оценки Айдельдинова в качестве нового собственника Майоров воздержался, лишь отметив работу непосредственно Инвестиционно-венчурного фонда, как одного из лучших в стране.

С чем связана смена собственника «Татхимпласта», рискнул предположить Артур Николаев, первый зампредправления Торгово-промышленной палаты Татарстана.

— В смене собственника ничего страшного нет, это нормальная ситуация. У любого предприятия есть определенный жизненный цикл, поэтому изменения возможны, я не утверждаю, что в этом случае так было. Но чаще всего это бывает в связи с увеличением объемов производства или в связи с тем, что предприятие хочет открыть новые возможности и, соответственно, опереться на более широкий круг учредителей, чтобы можно было для себя открыть новые горизонты, — говорит Николаев.

По словам Николаева, направление, в котором работает «Татхимпласт», востребовано и, более того, необходимо Татарстану. Фото kazanfirst.ru

По его словам, направление, в котором работает «Татхимпласт», востребовано и, более того, необходимо Татарстану:

— У нас нефтедобыча, а второй цепочкой идет нефтехимия и конечный продукт, который должен производиться здесь. Задачу как можно больше конечных производств создать в Татарстане ставит перед нами и Рустам Нургалиевич. Потому что в Татарстане есть сырье, есть наука, переработка, где-то и «конечники» — автомобилестроение и строительные направления, и здесь востребована эта продукция, — говорит представитель ТПП.

По мнению генерального директора «Татхиминвест-холдинг» Рафината Яруллина, предприятие «хорошее», рынок компаундов перспективный и конкуренция в этой сфере растет. В Татарстане рынок компаундов осваивают КАИ, КХТИ.

Who is mister Айдельдинов?

Айнур Тауфикович Айдельдинов родился 1 июня 1969 года, в 1996 окончил юрфак КГУ. На последних курсах уже работал директором торгового дома Высокогорского райпо Татарстана. А с 1998 года — в налоговых органах и сразу на руководящих позициях: сначала два года в инспекции по Высокогорскому району, потом два года в Вахитовском районе Казани. С 2002-го — начальник межрайонной инспекции тогда еще Министерства РФ по налогам и сборам по крупнейшим налогоплательщикам по РТ. В 2007 году Айдельдинов назначен директором некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и исполнительным директором некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан».

В начале этого года в Кабмине подводили итоги работы «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций», озвучивалась цифра — 27% рентабельности вложений в стартапы за все время деятельности фонда. Впрочем, эксперты считают, что венчурное инвестирование в принципе убыточно, но «выстреливающие» 20% стартапов покрывают убытки от неудачных проектов.

На отчетном совещании Айдельдинов рассказал об итогах одной из программ по поддержке технологического предпринимательства — «Идея 1000», по которой поддержано 483 проекта и получено 250 объектов интеллектуальной собственности.

На отчетном совещании Айдельдинов рассказал об итогах одной из программ по поддержке технологического предпринимательства — «Идея 1000». Фото Олега Тихонова

— Мы финансировали стартапы в рамках программы «Идея 1000». На стадии «Старт-1» мы поддерживали до 30 проектов по 1 млн рублей. В рамках «Старта-2» было 10 проектов по 2 млн рублей. Получается, что компания примерно в течение 3 лет могла получить 3 млн рублей, плюс еще 3 млн рублей от Фонда содействия, — описывал действовавшую ранее программу Айдельдинов.

С этого года в программу внесены изменения: количество поддерживаемых компаний сократилось, однако увеличилась сумма инвестиций в один проект, а также сократились сроки. Всю сумму поддержки — до 20 млн рублей — инновационная компания сможет получить в срок до полутора лет.