«Миша, не прощай, а до свиданья!»: Казань простилась с Михаилом Рокицким

Рошаль не приехал на похороны друга — основоположника казанской школы детской хирургии, но прислал трогательное письмо

Сегодня в Казани проводили в последний путь выдающегося детского хирурга и политика Михаила Рокицкого, скончавшегося 26 ноября на 88-м году жизни. Гражданская панихида прошла в стенах вуза, которому он посвятил жизнь, — в КГМУ. Основоположника казанской школы детской хирургии почтили добрым словом не только за медицинские достижения, спасшие жизнь не одному ребенку, но и за заслуги в общественно-политической жизни республики — восемь лет он был депутатом Госдумы РФ III и IV созывов. Леонид Рошаль не смог приехать проститься с другом, но прислал трогательное послание. Подробности — в материале «Реального времени».

«Он настолько романтично описал работу детского хирурга, что я им и стал»

Михаил Рокицкий руководил основанной им кафедрой детской хирургии в КГМУ 33 года. Его уход из жизни — невосполнимая утрата для близких и коллег. Прощание с выдающимся медиком прошло в главном здании вуза, где собралось более сотни людей.

— Я окончил мединститут в 1971 году, это был второй выпуск интернов по детской хирургии. Он был моим учителем. Михаил Рафаилович был такой учитель, друг, помогал открывать детское хирургическое отделение в Набережных Челнах, почти каждый месяц приезжал. Я сам после окончания мединститута уехал в Челны и 35 лет там отработал, был завотделением детской хирургии Детской городской больницы №2. У меня был его домашний телефон, в любое время мог ему позвонить, приехать, — вспоминает ученик Михаила Рокицкого, создатель школы детской хирургии в Набережных Челнах Хабир Шайдуллин.

Его коллега, заведующий хирургическим отделением Камского детского медицинского центра Равиль Накипов также был учеником Рокицкого.

— Помню 1975 год, я только поступил в мединститут. Был день посвящения в студенты, перед нами выступал Рокицкий. Красивый, такой острослов, оратор. Он настолько романтично описал работу детского хирурга, что благодаря его словам я им и стал. Мы продолжаем его дело, благодаря ему детская хирургия состоялась в Набережных Челнах. Это редкостный талант — он и стихи писал, пел, — рассказал «Реальному времени» Равиль Накипов.

Например, слова гимна КГМУ, звучавшие на панихиде, также были написаны Рокицким.

Алексей Созинов заметил, что Михаил Рокицкий был врачом от Бога, он создал казанскую школу детской хирургии



«Мог получить признание в любой области, повезло, что в медицине»

Ректор КГМУ Алексей Созинов заметил, что Михаил Рокицкий был врачом от Бога, он создал казанскую школу детской хирургии.

— Его последователи — это семь докторов наук, 27 кандидатов, не считая тысячи врачей, которые получили не только знания, но и нужный заряд. Несравненный учитель, общественный деятель, творческая личность. Мог получить признание в любой области, повезло, что это произошло в медицине, — признался Созинов.

Вся семья Михаила Рокицкого посвятила жизнь профессии врача: дед — хирург, бабушка — стоматолог, мать — офтальмолог, отец — акушер-гинеколог, отчим — отоларинголог. Жизненный путь Михаила Рафаиловича был непростым: родился в Ленинграде, затем был эвакуирован в Астрахань, потом в Куйбышев, где окончил школу и мединститут, где и стал хирургом. Докторскую же диссертацию защищал уже в Казани, с 1967 года жизнь Михаила Рокицкого связана с нашим городом. В своей биографии он называет этот этап жизни самым главным. «Здесь он состоялся как врач, 33 года руководил кафедрой детской хирургии в КГМУ, создал межреспубликанский центр по детской хирургии. Тут же произошла судьбоносная встреча с женой. Он был очень принципиальный, честный, все делал на высшем уровне. Талантливый человек талантлив во всем», — вспоминал Алексей Созинов.

Последнее время из-за болезни Михаил Рокицкий находился в хосписе, где многие могли с ним увидеться.

— Очень тяжело на сердце, разум не до конца воспринимает случившееся. Мы все понесли большую утрату. Недавно общался с ним в хосписе, у него был ясный рассудок, суждения. Казалось, что это будет длиться долго и затем наступит этап выздоровления. Но наступил другой этап… Он был уникальным человеком. Не знаю, скольких детей спас, нет такой статистики, но точно могу сказать, что он это делал своими собственными руками, от своего великого сердца, так относился ко всему, что находилось вокруг него, — выступил помощник президента РТ Камиль Исхаков.

«Каждая встреча с ним запоминается», — поделился Айрат Фаррахов

В хосписе выдающегося врача смог навестить и депутат Госдумы РФ VII созыва Айрат Фаррахов.

— Не больше месяца назад я с ним встречался. Мы очень живо обсуждали, как живет Госдума. Я был поражен, как он хорошо информирован в политических вопросах, как хорошо представляет работу Госдумы. Он просил передать привет Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому. Они всегда тепло вспоминают совместные годы работы. Мое первое знакомство с ним состоялось, когда я был председателем студсовета общежития КГМУ на Оренбургском тракте. Каждая встреча с ним запоминается, — поделился Айрат Фаррахов.

Знал по именам всех медсестер и санитарок

Гражданскую панихиду посетили главврач РКБ Рафаэль Шавалиев, заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков присоединился к словам, что уход Михаила Рокицкого — огромное потрясение.

— Вчера общался с его другом Леонидом Рошалем, по уважительной причине он не смог присутствовать, но просил зачитать письмо: «Миша, не прощай, а до свиданья! Более 60 лет я благодарю Бога за посланное счастье. Ты талантливым был и остаешься», — передал Садыков слова известного российского детского хирурга.

Дамира Галеева, занимавшая в свое время пост замглавврача ДРКБ, непосредственно работавшая с Михаилом Рокицким, вспомнила, что детский хирург научил сотрудников ДРКБ любить.

— Кто-то говорит, что учился с ним, кто-то работал, а мы с ним жили. Это наш учитель, наставник, душа коллектива. Нас научил любить людей. Он знал по именам всех медсестер, санитарок, а всего была тысяча сотрудников, больше! Второй корпус ДРКБ выбил, будучи депутатом, и больница сразу по-новому зазвучала. Любая санитарка могла зайти к нему с просьбой, врачи всех профилей консультировались у него. Мы потеряли все. Можем только сказать, что будем продолжать его дело, — рассказала о характере Михаила Рокицкого его коллега.

Похороны Михаила Рокицкого прошли на Арском кладбище.