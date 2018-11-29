«Корабль порезан на металл»: «Арабелла» «затонула» в фантастическом проекте «Ак Барс холдинга»

АБХ прекратил финансировать реконструкцию знаменитого теплохода, который хотели превратить в VIP-яхту

Легендарный теплоход «Арабелла», выкупленный 7 лет назад госхолдингом «Ак Барс» с целью превращения его в круизный лайнер, остается стоять в сухом доке в разобранном виде и с отрезанной палубой. Как стало известно «Реальному времени», холдинг объявил о продаже незавершенного проекта, назвав стартовую стоимость — 1 млрд рублей. Именно этой фантастической суммы не хватает для окончания затянувшего процесса модернизации. «Долгострой» «Ак Барса» особенно возмущает туристических операторов Казани: они беспокоятся, как бы «Арабелла» не повторила печальную участь таинственно исчезнувшего теплохода «Казань» — ведь с советских времен у республики осталось всего два речных судна на ходу.

Теплоход был на ходу

В этом году «Ак Барс холдинг» перестал финансировать проект глубокой реконструкции знаменитого пассажирского теплохода «Арабелла», стоимость которой по его заказу была оценена в фантастическую сумму в 1,65—1,8 млрд рублей. «Корабль порезан на металл: полностью срезаны три палубы, демонтированы движительная система, винторулевой комплекс, генераторы, — рассказали «Реальному времени» представители туристических компаний Казани, ссылаясь на опубликованные в социальных сетях фотографии. — «Арабеллу» не узнать: от благородного внешнего облика остался только металлический корпус. А внутри — пустота».

По их словам, раскуроченная «Арабелла» покоится в ремонтном доке Зеленодольского завода им. Горького и ждет наступления светлого будущего, так как у ее собственника закончились деньги на выполнение всего проекта модернизации. «Теплоход был на ходу, когда его забирал «Ак Барс», а теперь уныло стоит обездвиженным, — рассказывают очевидцы. — Гендиректор Зеленодольского завода им. Горького обещал выпустить его в плавание в 2018 году, с окончанием программы реконструкции, но, судя по состоянию судна, оно не скоро выйдет на Волгу. Его бросили на полпути, а нам на чем плавать?», — возмущаются представители туристических фирм Казани.

10 июля 2011-го капитан судна Роман Лизалин (на фото) остановил его в Куйбышевском водохранилище у тонущей «Булгарии» и спас около 80 ее пассажиров. Фото Романа Хасаева



«ВолгаТатСудоремонт»: срезали надстройку по проекту



«Арабелла» действительно была разрезана, но еще несколько лет назад, — подтвердили «Реальному времени» в руководстве ООО «ВолгаТатСудоремонт», дочерней компании Зеленодольского завода. — По проекту нужно было полностью срезать старую надстройку, она срезана. Мы готовы были строить новую, но деньги кончились. И если они не будет найдены, то теплоход так и останется в разобранном виде».

ХК «Ак Барс» выкупила «Арабеллу» в 2011 году у частного туристического оператора «Адмирал». Напомним, 10 июля 2011-го капитан судна Роман Лизалин остановил его в Куйбышевском водохранилище у тонущей «Булгарии» и спас около 80 ее пассажиров. В течение двух последующих месяцев на теплоходе размещался штаб МЧС по подъему со дна самой «Булгарии». Сделка была проведена «Ак Барсом» скоропалительно. Названная в некоторых изданиях сумма продажи (140 млн рублей) не соответствует действительности, утверждают эксперты. Как заявил представитель одной из круизных компаний, рассматривавшей покупку судна, реальная цена была более чем в два раза ниже и не превышала 55 млн рублей.

Спустя много лет владелец «Адмирала» Георгий Покровский отказался раскрывать стоимость сделки, заявив «Реальному времени», что она была «вызвана экономическими причинами». Заметим, что тогда ему принадлежал другой теплоход этого проекта — «Борис Полевой». С продажей «Арабеллы» Покровский прекратил эксплуатацию речных теплоходов и занимается продажами туров по агентским договорам.

Согласно проекту, «Арабелла» должна была стать своеобразным аналогом огромной VIP-яхты, которую можно использовать под зимнюю гостиницу и проводить на ней различные мероприятия. Схема с сайта gckb.ru



Ренат Мистахов: «Арабелла» выйдет в плавание»

Впрочем, нельзя говорить, что пассажирский теплоход уже подготовили к утилизации, тем более что это вызвало бы взрыв негодования. По словам гендиректора Зеленодольского завода им. Горького Рената Мистахова, модернизация судна, которая финансировалась его акционерами, просто затянулась. «Арабелла» обязательно выйдет в плавание — за несколько лет в нее было вложено около 650 млн рублей», — заверил он. По его словам, для теплохода закуплены новые дизельные генераторы, валы, винты и полное энергетическое оборудование, но оно не устанавливается до окончания модернизации судна.

«Ак Барс» плотно занимался проектом с 2012 года, Его автором-разработчиком выступило нижегородское «ГЦКБ Речфлота». Согласно проекту, «Арабелла» должна была бы стать своеобразным аналогом огромной VIP-яхты, которую можно использовать под зимнюю гостиницу и проводить на ней различные мероприятия. Длина судна — 96,5 метра, ширина — 14,3 метра, высота борта — 4,3 метра, а осадка — 2,25 метра. Вместимость составит 80 человек, мощность главных двигателей — 3x450 кВт. Работы производятся на класс +О2,0 Российского речного регистра.

— Изначально мы ставили задачу преобразовать теплоход в комфортабельный круизный лайнер с увеличенной длиной судна до 100 метров, — рассказал «Реальному времени» Мистахов. — Это теплоход старой постройки (трехпалубные пассажирские теплоходы проекта 588 строились по заказу СССР с 1953 по 1961 год в ГДР, — прим. авт.). Мы полностью за свой счет провели дефектацию теплохода, разработку проекта модернизации, была проведена большая работа по восстановлению корпуса теплохода. Было закуплено новое оборудование, отработаны вопросы по внутреннему дизайну, отделке. Если бы мы просто сделали косметический ремонт, обшили судно пластиком, поставили деревянные лавочки, то оно прожило бы еще какое-то время, но потом нам пришлось бы заново его ремонтировать. По этой причине было принято решение делать полностью новодел, полностью воспроизводящий архитектуру легендарного теплохода, с сохранением его исторического названия «Арабелла».

Мистахов подтвердил, что для завершения проекта не хватает 1 млрд рублей. Фото Максима Платонова

«Миллиард — это не нарисованные цифры»



Мистахов подтвердил, что для завершения проекта не хватает 1 млрд рублей. «Инвестиции в 1 млрд — это не просто нарисованные цифры, — не соглашается он с тем, что АБХ замахнулся на слишком фантастический проект. — К примеру, в Нижнем Новгороде строится круизный лайнер GB300; его стоимость составляет более 4 млрд рублей. В Астрахани заложен лайнер стоимостью 2,5 млрд рублей». По словам гендиректора завода им. Горького, «Ак Барс холдинг» ведет переговоры о привлечении инвестора с продажей ему незавершенного проекта. «Конечно, российский туристический бизнес этот корабль не потянет — то одного лихорадит, то другого. Мы ориентировались на зарубежного инвестора-партнера, но пока конкретного лица нет», — признался он.

«Финансовые возможности у заказчиков различные: для кого-то и 1 млн рублей безумные деньги, а для кого-то и 1 млрд рублей по карману, — говорит глава ЗАО «Ремонтная база флота имени Куйбышева» Наиль Вазыхов. — К примеру, при замене двигателей можно поставить самые распространенные китайские «движки» по ходовой цене 3—4 млн рублей, а можно заменить их на американские дизельные Caterpillar или шведские Volvo, ценник на которые начинается от 200 млн рублей. Во внутренней отделке кают обычно применяют пластиковые стеновые панели, а в люксовом варианте используют преимущественно красное дерево и натуральную кожу для обтягивания кресел и спальных мест. Бюджет модернизации теплохода не имеет предела. Но обычно туристические операторы, которые ставят теплоходы на регулярные круизы, стараются уложиться в 10—20 млн рублей. Но надо понимать, что у «Ак Барс» холдинга» были другие виды на «Арабеллу».

Ренат Мистахов уверен, что деньги, уже потраченные на модернизацию, не пропали даром и обязательно вернутся. По оценкам аналитиков предприятия, для выполнения речных перевозок вдоль Татарстана достаточно иметь четыре прогулочных судна малого класса и одно-два круизных типа «Арабеллы». Но какие бы перспективы не рисовали, «Арабелла» застыла в тумане неопределенности.

По оценкам аналитиков предприятия, для выполнения речных перевозок вдоль Татарстана достаточно иметь четыре прогулочных судна малого класса и одно-два круизных типа «Арабеллы». Фото Олега Тихонова

«Такая же история была с судном «Казань», — вспоминает руководитель одной из казанских судоходных компаний. — Кому-то захотелось, чтобы к 2005 году пригнали теплоход «Казань». Схема была «черная»: непонятно, откуда брали деньги, но в итоге судно у казанцев отобрали за долги. Может быть, у правительства Татарстана есть желание иметь VIP-судно? Но для чего? Переделывать хороший пассажирский теплоход, который останется в истории как спаситель «Булгарии», в дорогостоящую яхту — это бред. На мой взгляд, проект был излишне пафосный. Обычные расходы на модернизацию теплохода — 8—9 млн рублей. К чему миллиард-то?», — недоумевает он.