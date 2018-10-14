Башкирская неделя: триумфальный камбэк Хабирова, кандидаты на кресло Ялалова и отголоски конфликта в Темясово

Главные события недели Башкортостана: отставка Хамитова и приход Хабирова, подбор кандидатов в мэры Уфы и последствия конфликта чеченцев и башкир в Баймакском районе

На этой неделе в Башкирии произошло важнейшее событие года, а возможно и нескольких лет. Глава республики Рустэм Хамитов подал в отставку. Его уход оказался и неожиданным, и закономерным. То же самое можно сказать и о назначении врио главы РБ Радия Хабирова. При этом формально губернаторские выборы пройдут в республике только через год. Однако в ближайшее время будет решаться судьба другого очень важного в Башкирии поста. Депутатам Горсовета Уфы придется выбрать нового главу администрации города. Конкурсная комиссия уже начала принимать заявки от кандидатов. Рядовым уфимцам же пока предложено выбирать название для аэропорта. Кроме того, на минувшей неделе можно было отметить эхо конфликта в Темясово, задержание самого известного «авторитета» республики и решение по платным парковкам в Уфе.

Хабиров на замену Хамитова

Вечером 11 ноября, в День республики, пресс-служба главы Башкирии сообщила, что Рустэм Хамитов подал в отставку. Новость была отчасти ожидаемой. О грядущем уходе ставленника Медведева говорили давно, с началом второй волны так называемого «губрнаторопада» имя Хамитова не раз упоминалось в списке кандидатов на вылет. С другой стороны, отставку ему предрекали почти все 10 лет губернаторства. «Реальное время» постаралось разобраться в возможных причинах ухода Хамитова, который накануне заявил о планах уйти из политики.

В тот же день появились сообщения, что врио главы РБ назначен Радий Хабиров. Чиновник пять лет возглавлял администрацию президента Башкирии при Муртазе Рахимове. После чего он перешел в Кремль под начало Владислава Суркова, а затем стал главой подмосковного Красногорска. «Реальное время» вспомнило интервью с одним из главных соратников Хабирова — Ростиславом Мурзагуловым. Кроме того, наше издание пообщалось с экспертами, выяснив чего ожидают от нового руководителя республики.

В субботу полпред президента в ПФО Игорь Комаров официально представил Радия Хабирова в качестве врио главы Башкирии. Сам чиновник уже обозначил свои первоначальные задачи. Выборы главы РБ как и планировалось пройдут в сентябре 2019 года.

Следует отметить, что одним из людей, с кем Радий Фаритович провел первую встречу в своем новом статусе, стал первый президент РБ Муртаза Рахимов, возглавляющий благотворительный фонд «Урал». Сам же «бабай» поздравил нового рулевого республики с назначением. К слову, необычным образом поздравил нового главу региона и Владимир Жириновский, который в окружении однопартийцев выпил медовухи, произнеся тост: «За Башкирию! И Рустэм был хороший, и Радий хороший».

В субботу полпред президента в ПФО Игорь Комаров официально представил Радия Хабирова в качестве врио главы Башкирии. Фото glavarb.ru



Йыйын после драки с чеченцами

На прошлых выходных башкирская молодежь Зауралья провела традиционное собрание — йыйын. Его решили организовать после массовой драки с рабочими из Чечни в Баймакском районе. На этом собрании было решено создать «народные дружины», чтобы дать отпор нарушителям в случае нового конфликта.



Между тем чеченский правозащитник Ахмед Басаров записал видео с кавказскими участниками этой драки. В кадр попали те рабочие, которых отпустили после задержания. Правозащитник заявил, что виновниками драки являются некие националисты-провокаторы, которые обманули «деревенскую молодежь». При этом он не стал комментировать свидетельства об угрозах сельской продавщице.

«Не было такого, чтобы башкиры и чеченцы были бы между собой врагами. Я думаю, оба народа заслуживают уважения», — заявил правозащитник.

Выборы мэра Уфы

Горсовет Уфы начал прием заявок от кандидатов на пост главы администрации города. Выборы мэра назначены на 29 октября. Кандидатов отберет конкурсная комиссия, после чего главу администрации выберут депутаты горсовета. Напомним, прежний градоначальник Ирек Ялалов перешел на работу в Совет Федерации.

Заявки уже подали депутат Госсобрания РБ от КПРФ Рустам Хафизов, бывший сотрудник МВД подполковник Олег Смирнов и координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. При этом, по слухам, перед отставкой глава РБ Рустэм Хамитов пытался согласовать удобную для себя кандидатуру мэра. Якобы руководитель республики хотел продвинуть в градоначальники гендиректора «Башкирской генерирующей компании» (БГК) Александра Симановского. СМИ утверждают, что такое назначение не одобрили ни в Кремле, ни в руководстве «Интер РАО», в структуру которой входит БГК.

Горсовет Уфы начал прием заявок от кандидатов на пост главы администрации города. Фото allufa.ru

Тем временем действующий врио главы администрации Уфы Салават Хусаинов уже приступил к своим обязанностям. Он включился в работу и запретил коммунальщикам укладывать асфальт в лужи. Именно так отреагировал чиновник на скандал с асфальтированием дворов в Уфе.

Сетевики Башкирии проигрывают татарстанским

«Башкирская сетевая компания» (БСК) вновь проиграла суд по иску о плате за транзит энергии для татарстанской «Сетевой компании». Кассационная инстанция Поволжского арбитражного суда, как и апелляционная, отказала удовлетворить требования сетевиков из Башкирии.

БСК требовала поднять тарифы для коллег из Татарстана. Ранее энергия проходила по республиканским сетям бесплатно. «Казус» БСК обнаружился в том, что без получения им статуса ТСО Татарстана башкирские сетевики не могут требовать плату за транзит, но и препятствовать перетоку энергии им запрещено.

Из Башкирии за границу

За первую половину 2018 года из Башкирии вывели $43,8 млн. Речь идет о трансграничных переводах физлиц. Цифра не столь велика, поскольку за это же время с территории Татарстана перечислили $171,8 млн. Однако среди регионов ПФО Башкирия входит в пятерку лидеров по этому показателю.

При этом аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что поступления из-за рубежа в Башкирию за эти же полгода составили $30 млн.

Новостройки Уфы

«Реальное время» проанализировало рынок недвижимости Уфы. Согласно данным аналитической службы интернет-газеты, цены на новостройки в башкирской столице выросли незначительно. Эксперты уверены, что в снижении спроса отчасти виноваты банки, поднимающие ипотечные ставки и ужесточающие требования к заемщикам.

Цены на новостройки в башкирской столице выросли незначительно. Фото ecoparksosni.ru



При этом специалисты отмечают, что проблемы дольщиков начинают решаться. Однако вместе с возобновлением работ по ряду объектов задержки появились на других.

Немецкие ученые в защиту шиханов

Немецкие ученые выступили против разработки шиханов в Башкирии. Профессор геологии Роланд Оберхансли и его супруга, профессор-палеонтолог Хеди Оберхансли, приехали в республику для посещения парка «Янган-тау». Однако именитых ученых свозили и на гору-шихан Торатау (Тратау). Оберхансли заявил, что необходимо защитить эти горы.

«Я осведомлен, что эти природные памятники защищаются республикой Башкортостан, и считаю, что этот закон обязательно должен оставаться в силе. Эти горы должны быть сохранены, так как они уникальны», — подчеркнул профессор.

К слову, врио главы РБ Радий Хабиров пока не высказал свою позицию относительно шиханов, отметив, что этот вопрос ему необходимо внимательно изучить.

Задержание Галима

В Уфе правоохранители задержали одного из самых известных «криминальных авторитетов» Башкирии. Альберт Галимов (известный как Галим), основавший группировку «Галимовские», подозревается в вымогательстве.

При задержании полиция обнаружила у подозреваемого пистолет с кобурой, бейсбольную биту, кастет и нож в чехле. Также у Галимова нашлись при себе более 150 тыс. рублей. Суд отправил «авторитета» под арест.

Ранее этот основатель одной из наиболее влиятельных группировок республики провел за решеткой 10 лет и освободился в 2016 году.

Альберт Галимов (известный как Галим), основавший группировку «Галимовские», подозревается в вымогательстве. Фото sobkor02.ru

Аэропорт Нуреева или Аксакова?

После инициативы Общественной палаты РФ присвоить имена выдающихся соотечественников аэропортам в обществе началась дискуссия. Жители Уфы не отстают и выбирают фигуру, чье имя могло бы выгодно смотреться на вывеске местного аэровокзала.

Среди исторических и культурных деятелей, чье имя предлагается присвоить аэропорту, фигурируют литераторы Мустай Карим и Сергей Довлатов. Также в список попали Рудольф Нуреев и Федор Шаляпин, за которых вечно спорят Уфа и Казань. Кроме того, среди претендентов на роль главной гордости республики претендуют национальный герой Салават Юлаев и русский писатель Сергей Аксаков.

Парковки, «Социнвестбанк» и помощь Путина

Президент России Владимир Путин поручил помочь 7-летней гимнастке Дарье Крутько, которая переживала за условия в спортзале Уфы. Президент пообщался с юной спортсменкой в рамках визита в Ульяновск на международный форум «Россия — спортивная держава».

Башкирское Управление ФАС отменило результаты конкурса на создание платных парковок, проведенного мэрией Уфы. Причиной послужили жалобы на отбор участников конкурса.

Между тем в Стерлитамаке на парковку у ТЦ «Фабри» обрушилась бетонная плита несущей конструкции. Никто не пострадал, но инцидент вызвал широкий резонанс.

Председатель правления «Социнвестбанка» Радик Ахметшин ушел в отставку. Он занимал эту должность с 2015 года. Теперь его место займет Дмитрий Овчинников.

Кроме того, в «Реальном времени» вышел исторический очерк краеведа Анатолия Чечухи о Сергиевской церкви Уфы. Старинный храм не закрывался даже в советские годы. Однако одна из уфимских строительных компаний потребовала снять с православного собора охранный статус и возвести на прилегающей территории высотки.