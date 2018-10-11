Владимир Путин пообещал помочь 7-летней гимнастке из Башкирии

Владимир Путин поручил помочь 7-летней гимнастке Дарье Крутько, которая переживала за условия в спортзале Уфы. Президент пообщался с юной спортсменкой в рамках визита в Ульяновск на международный форум «Россия — спортивная держава».

Девочка рассказала главе государства о том, что в старом зале, где она занимается, отсутствует гимнастическая яма. Путин на месте поручил министру спорта заняться этим вопросом. После беседы он поцеловал гимнастку в щеку и сфотографировался с участниками форума, передает «Российская газета».

Напомним, ранее Путин встретился с Нурмагомедовым и поздравил его с победой над Макгрегором.

