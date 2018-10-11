«Такая деятельность по плечу молодым»: почему Хамитов подал в отставку?

Эксперты «Реального времени» об отставке главы Башкортостана и претендентах на его кресло

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о своей отставке в весьма любопытной форме – направил обращение Путину с этой просьбой. Причем сделал это в День республики, когда в регионе был выходной день. Слухи об уходе «башлыка» муссировались уже не первый месяц. И, наконец, свершилось: Рустэм Закиевич попал под осенний «губернаторопад». Что стало причиной такого решения, разбирались корреспонденты «Реального времени» с помощью экспертов.

Должен уходить достойно

В четверг глава Башкирии Рустэм Хамитов направил обращение президенту РФ с просьбой об отставке. По словам руководителя республики, это его личное мнение, которое «выверено во всех смыслах».

Разные информационные ресурсы уже несколько месяцев предрекали «башлыку» отставку. Говорилось, что он станет жертвой осеннего «губернаторопада». В последние недели такие слухи только усилились. В сентябре политологи включили Рустэма Хамитова в список глав регионов, которые могут быть уволены до следующих выборов. В четверг стало известно об отставке губернатора Забайкалького края Натальи Ждановой и губернатора Курской области Александра Михайлова.

— Причина в следующем: я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность, — объяснил свое решение Хамитов. – По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно.

Хамитов уточнил, что принял решение об отставке именно сейчас, так как новой команде необходимо время для того, чтобы завоевать авторитет у жителей республики и подготовиться к выборам. Работа руководителя региона, по его словам, непростая, и «такая деятельность по плечу прежде всего новым, молодым поколениям».

Дело в антирейтинге?

По мнению политолога Аббаса Галлямова, в свое время работавшего в администрации Хамитова, отставка главы РБ вполне логична.

— У Хамитова за последний год существенно вырос антирейтинг. Стало понятно, что переизбраться он не сможет. Кремлю не оставалось ничего другого, кроме как поменять его, — прокомментировал Галлямов «Реальному времени».

В свою очередь политтехнолог Константин Калачев отмечает, что что дело не только в рейтингах.

— Он выдвиженец президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Наверное, последний из еще не ушедших. Я думаю, что это связано с отсутствием серьезной политической крыши. Не в шиханах дело, и не в претензиях части башкирских элит, и точно не в рейтинге. Хотя он мог бы быть и повыше. Просто надо уметь договариваться, дружить, находить покровителей. Социальное самочувствие в республике выше среднероссийского. А если сравнивать рейтинги, то Хамитов уж точно выше Бердникова (Республика Алтай). Был ли он сильным руководителем? Нет. Я это понял еще тогда, когда помогал Сарбаеву (Раиль Сарбаев – бывший премьер РБ, позднее – кандидаты в президенты Башкортостана. – прим. ред.) во время выборов главы республики. Будет ли лучше? Не факт, — заявил он нашему корреспонденту.

По его мнению, последние события в республике сильно раздуты: «Конфликт с БСК вокруг шиханов –это повод, а не причины».

Политолог Илья Гращенков главной причиной ухода Хамитова в интервью корреспонденту «Реального времени» называет давление со стороны крупных финансово-промышленных групп.

— После истории с «Башнефтью» позиции Хамитова существенно изменились и вопрос о его отставке стал лишь делом времени. Хотя, стоит отметить, что до последнего Башкирия была в числе наиболее стабильных регионов, ни политического, ни экономического кризиса там не предвиделось. Так что имевшиеся в регионе на тот момент проблемы, были, скорее, негативным фоном, чем реальной причиной для отставки. Она и затянулась во многом из-за того, что за кресло главы началась борьба элит.

Выполнил майские указы Путина

Вместе с тем уфимский политолог Дмитрий Казанцев нашел и положительные стороны в период правления Рустэма Закиевича.

— Результаты восьми лет работы главы Башкирии Хамитова характеризуются уходом от этнократического, закрытого типа управления, применяемого прошлыми региональными властями, к установлению партнерских взаимоотношений с федеральным центром, взятием курса на развитие социально-экономической сферы, с прозрачными бизнес-процессами и возвратом 25% + 1 акций «Башнефти» в собственность республики.

Из негативных факторов он назвал ситуацию с обманутыми дольщиками, но проблема видна не только на региональном, но и федеральном уровне.

— Башкирия – это крупный, экономически активный регион, с высокими показателями выполнения майских указов президента страны за прошлые годы, поэтому новому главе республики достается хорошее наследие и серьезные достигнутые результаты работы местных властей. С другой стороны, будущему руководителю предстоит масштабная работа по реализации уже начатых инвестпроектов и привлечения дополнительных средств, в том числе к 100-летию республики [в 2019 году]. Помимо этого, речь идет о взятых социальных обязательствах региона и осуществления планов по строительству социально значимых объектов в большинстве муниципалитетов Башкирии.

Эксперт считает, что уход с должности руководителя региона является личным решением Хамитова, которое может быть связано с состоянием здоровья.

Более категоричен председатель «Партии ветеранов России» Ильдар Резяпов, который уже изъявил желание выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах главы РБ.

В беседе с нашим корреспондентом отметил ухудшающуюся социально-экономическую обстановку в республике: низкое качество здравоохранения, темпы роста безработицы, невысокая средняя зарплата, рост коррупции.

— Мы видим упадок производства, который начался с уходом Рахимова. Промышленность отстает, зато стало много торговых центров. Закрываются многие предприятия, заигрался в торги с «Башкирской содовой компанией». В сельской местности проблемы с водой, канализации. Цифры развития сельского хозяйства не соответствуют действительности. Инвестиции проходят мимо республики. У нас за последние годы не было грандиозных проектов, кроме «Кроношпана», который и так вызывает множество споров.

Хабиров или Каримов?

Возникает вопрос – кто вместо Хамитова? Различные информационные ресурсы, в том числе telegram-каналы указывают на фигуру мэра Красногорска Радия Хабирова, который работал в администрации Муртазы Рахимова, в администрации президента РФ. И мнения о нем среди собеседников «Реального времени» весьма различны.

— Каждый новый начальник хуже предыдущего, как правило, — говорит Калачев. – Почти уверен, что это будет Хабиров. Мне довелось с ним пообщаться еще в те времена, когда он был начальником в АП. Впечатление было не очень приятным. Но мое мнение не стоит возводить в абсолют. Может, взлеты и падения сделали его настоящим политиком. Тогда это был высокомерный и неприятный человек.

Зато весьма положительно его охарактеризовал Резяпов: «Радий Фаритович из всех претендентов самый опытный, это человек универсальный».

Другим кандидатом считается Тимербулат Каримов – глава города Плес Ивановской области, зять Игоря Сечина и внук башкирского поэта Мустая Карима.

— Да, Игорь Сечин хочет вернуть контроль над Башкортостаном, ведь когда-то и сам Хамитов был его креатурой, но в итоге эта связка разорвалась, — рассказывает Гращенков. – Однако пока неясно, кто является потенциальным претендентом на пост главы РБ — Тимербулат Каримов – зять Игоря Сечина, Радий Хабиров – глава Красногорска Московской области, мэр Уфы Ирек Ялалов или кто-то еще. В любом случае им еще предстоит выиграть выборы, но не факт, что в Башкирии в 2019 году это будет сделать проще, чем в том же Хабаровском крае в 2018.

Калачеву же Каримов «в общении очень понравился. Но он, увы, не претендует».