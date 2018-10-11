Хабиров: Главная задача — приложить все силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь башкирцев лучше

Радий Хабиров прокомментировал свое назначение на пост врио главы Башкирии.

«Главная задача, которую я для себя сейчас вижу — оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше. Я признателен Губернатору Московской области Андрею Воробьеву за возможность работы в уникальной прорывной команде. И конечно же, я хочу поблагодарить красногорцев за то, что вместе с ними эти почти два года мы развивали наш округ, вкладывали наши силы, энергию, чтобы сделать его ведущим городом Подмосковья», — написал он в Facebook.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Хабирова врио главы Башкирии. До этого он занимал пост главы подмосковного Красногорска.