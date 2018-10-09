Хамитов не согласовал кандидата на пост мэра Уфы — СМИ

Журналисты рассказали, что главе Башкирии Рустэму Хамитову не удается согласовать удобного для него кандидата на пост мэра Уфы. Не оправдались надежды руководителя на назначение главой администрации столицы РБ гендиректора Башкирской генерирующей компании (БГК) Александра Симановского.

Из поездки в Санкт-Петербург, где Хамитов рассчитывал договориться с Ковальчуками, глава вернулся быстро и в плохом расположении духа, пишет ProUfu.ru со ссылкой на источники. Накануне Борис Ковальчук сам приезжал в Уфу, однако договориться вновь не удалось, подчеркивает издание.

Назначение на пост мэра Уфы не выгодно и самому Симановскому, отмечает портал.

«Заработные платы нашего генерального директора и сити-менеджера Уфы несопоставимы и, с учетом бонусов, различаются в разы. Кто захочет впрягаться в такое ярмо, как город, за меньшие деньги?» — приводит издание слова источника в БГК.

Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. Уже на следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.

