За полгода из ПФО вывели более $0,5 млрд

«Реальное время» проанализировало данные о трансграничных переводах физлиц в России. В общей сложности за первую половину 2018 года из регионов ПФО за рубеж перечислили $0,55 млрд.

Лидером по объемам переводов физлицами из РФ стал Татарстан. За первое полугодие из республики было перечислено $171,8 млн.

За этот же период из Самарской области перевели $131,3 млн. Нижегородская область достигла показателя в $89,5 млн.

В пятерку лидеров вошли также Башкирия и Пермский край с результатами в 43,8 и 33,6 млн долларов соответственно.

В Удмуртии этот показатель составил $18,7 млн, в Кировской области — $16,4 млн, в Саратовской — $15 млн. Далее следуют Оренбургская ($10,9 млн), Ульяновская ($8,3 млн) и Пензенская области ($4,2 млн), Чувашия ($2,9 млн), Мордовия ($2,8 млн), Марий Эл ($2,8 млн).

Стоит отметить, что только за II квартал 2018 года из России за рубеж физлица перевели более $12 млрд. Подробнее читайте в материале «Реального времени»