Сергиевская церковь Уфы: любимый храм художника Нестерова и репрессированные настоятели

Собор, который не закрывался с XVI века

Свято-Сергиевский собор — старейший православный храм столицы Башкирии, который не закрывался никогда, даже в годы гонений на религию. Здание является одним из знаковых символов Старой Уфы. Однако этим летом одна из местных строительных компаний потребовала снять охранный статус с объекта, намереваясь застроить прилегающую территорию высотками. О 150-летней истории Сергиевской церкви с корнями, уходящими в XVI век, в колонке «Реального времени» рассказывает уфимский краевед Анатолий Чечуха.

Церковь на горке

С раннего детства в моей памяти эта стоящая на горке церковь в Старой Уфе. Очень хорошо помню тот солнечный денек из самого начала 60-х, когда бабушки привели меня однажды сюда. Солнце играло на позолоте иконостаса, мерцали свечки — нужно ли что еще, чтобы восхитить маленького мальчишку? Я даже не помню, как мы сюда тогда попали, ведь это достаточно далеко от нашего тогдашнего дома. Возможно, приехали на новеньком троллейбусе, а может, и шли пешком: по Воровского и Октябрьской Революции. Октябрьской…

Вот только сейчас понял, что во многом повторил тогда путь другого маленького человека, двигавшегося этой же дорогой лет за 15—20 до меня: «Ехали долго — то по островкам асфальта, то по сырой земле, то по упрямым сизым булыжникам… Я увидел много старинных и милых домов, их резные наличники и балконы осенялись тихими липами. Мне показалось, что бабушка едва заметно кивала им со слабой полуулыбкой сожаления. Миновав белую пожарную каланчу, мы проехали мимо черного завода горного оборудования. «Раньше он был Гутмана», — пояснила бабушка… Телега наша спустилась под гору, на которой сейчас стоит Монумент Дружбы, и по гулкому под копытами мосту переехала малую речонку Сутолоку, коричневым блеском мерцающую на дне глубокого оврага. Из оврага тянуло сыростью и запахом шиповника. Налево показалась церковь — стройненькая, голубая и радостная себе самой» (цитата из книги Петра Храмова «Инок»).

Именно такой я и запомнил тогдашнюю Сергиевскую церковь, ведь совсем скоро я стал видеть ее практически каждый день — мы получили квартиру на Первомайской площади, вблизи пока еще не построенного Монумента. Немножко суровая в холода, таинственная от гулкого звука колокола ранней весной и именно радостная во все остальное время. Бабушка периодически откуда-то приносила «Журнал Московской патриархии», именно в нем полвека назад я впервые узнал кое-что об истории Сергиевской церкви.

10 ноября 1868 года преосвященный Филарет, епископ Уфимский и Мензелинский, освятил новый деревянный однопрестольный храм. Фото wikipedia.org



Построенная в XVI или XVII веке?

Церковный краевед XIX века И.Г. Златоверховников писал, что «Сергиевская церковь первоначально была основана переселенцами в XVI веке для защиты Уфы от башкир московскими стрельцами и пушкарями, которые особенно чтили Св. Сергия Радонежского и как покровителя русской артиллерии». Ему возражает историк М.И. Роднов: «Никто не обратил внимания, что культ Святого Сергия Радонежского как покровителя артиллеристов возник в первой половине XVII столетия — во время героической обороны Троице-Сергиевой лавры в годы Смуты (1608—1610) решающую роль сыграли пушкари».

10 ноября 1868 года преосвященный Филарет, епископ Уфимский и Мензелинский, освятил новый деревянный однопрестольный храм, т.е. тот самый, что стоит и сегодня. В газете «Уфимские губернские ведомости» вышла статья «Освящение церкви Св. Преподобного Сергия Радонежского чудотворца, в Уфе». Скрывшийся под псевдонимом «Сутолкин» автор статьи лично присутствовал на церемонии. Под шуточным псевдонимом «Сутолкин», считает М.И. Роднов, выступил известный уфимский краевед Руф Гаврилович Игнатьев.

Текст Златоверховникова — добавляет Михаил Игоревич — лишь упрощенный пересказ статьи Игнатьева. Игнатьев пишет, что эта церковь не первая, «а построена в 1775 году на месте прежней, существовавшей в XVII столетии» (а не в XVI как у Златоверховникова!) Старое деревянное здание Сергиевской церкви было перенесено в деревню Новые Сулли Белебеевского уезда. Игнатьев нашел в древних документах упоминания о Сергиевской церкви: при царе Алексее Михайловиче (правил с 1645 по 1676 годы) были выданы деньги «на церковное строение Рождественской церкви». Он делает вывод: «Итак, первая церковь была построена стрельцами в честь Рождества Богородицы с приделом Св. Сергия, но называлась все-таки Сергиевскою».

В 1894 году резчик Трапезников выполнил дошедший до наших дней иконостас. Деньги на него пожертвовал уфимский купец Федор Чижов. Много труда положил на строительство и украшение церкви местный протоиерей Федор Троицкий, написавший для нее немало икон, сам позолотивший иконостас и киоты многих икон. Великим русским художником М.В. Нестеровым для Сергиевской церкви были написаны два холста с изображением жития Преподобного Сергия Радонежского. Именно Сергиевская церковь во многом вдохновила Михаила Васильевича на создание серии работ о выдающемся подвижнике Сергии Радонежском.

В 1894 году резчик Трапезников выполнил дошедший до наших дней иконостас. Фото Светланы Комковой / likirussia.ru



Федор Троицкий был настоятелем Сергиевской церкви по 1884 год. В 1885-м его сменил Петр Юловский, а с 1886-го и до начала XX века настоятелем был Дмитрий Ляпустин. К началу XX века в приходе числилось 1692 души (810 муж. и 882 жен.), в том числе 22 раскольника. На колокольне Сергиевской церкви имелось 6 колоколов, самый большой из которых весил 81 пуд 38 фунтов, самый маленький — 1 пуд 6 фунтов. На престоле хранился Святой антиминс, освященный 1 июня 1914 года епископом Уфимским и Мензелинским Андреем (Ухтомским). Незадолго до революции 1917 г. настоятелем церкви стал протоиерей Аркадий Александрович Осипов.

Улица Бехтерева, на которой стоит церковь Святого Сергия Радонежского, прежде именовалась Малой Сергиевской (Большой Сергиевской была нынешняя Менделеева).

Новые времена

Достопримечательностью церкви являлась древняя икона Святого Сергия Радонежского. Ею был благословлен Верховный правитель России адмирал Колчак, посетивший Уфу 13—14 мая 1919 года.

В 1933 году, после закрытия Воскресенского кафедрального собора (1923), Никольской (1933) и Симеоновской церкви (1933), поочередно выполнявших функции собора, церковь стала называться Сергиевским кафедральным собором. Протоиереями при нем были Виктор Константиновский (1933), Николай Булычев (1934—1937), Федор Геллертов (1937).

В 1937 году весь причт церкви во главе с епископом Григорием (Козловым) был арестован. В течение нескольких лет за храмом присматривали церковные сторожа и уборщицы, он был открыт, но служба не велась.

В 1937 году весь причт церкви во главе с епископом Григорием (Козловым) был арестован. Фото wikipedia.org

В 1942 году службы в церкви начал проводить иеромонах Ксенофонт Синютин. В 1943 году Патриархом Всея Руси Алексием I на Уфимскую кафедру был назначен епископ Стефан (Проценко), настоятелем церкви стал Николай Бардуков. 3 июня 1944 года на имя архиепископа Уфимского Стефана была получена телеграмма И.В. Сталина с просьбой передать привет и благодарность верующим Сергиевской церкви г. Уфы, собравшим 200 000 руб. в фонд обороны Союза ССР и 140 000 руб. на подарки воинам.

В 1945 году, после ссылки, в Уфу был переведен архиепископ Иоанн (Братолюбов), настоятелем храма в это время был протоиерей Дмитрий Андреевич Логачевский. В 1945 году командование госпиталя №4018 (в поселке Лутовиново под Уфой, ныне санаторий «Зеленая Роща») вынесло благодарность протоиерею Логачевскому, а также всему духовенству и верующим Сергиевской церкви за переданные в госпиталь средства, подарки и помощь раненым. Только за 1945 год приходом Сергиевской церкви на нужды обороны было пожертвовано 919 500 рублей. В 1946-м весь причт церкви был награжден медалями «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.».

В 1955 году настоятелем храма стал Николай Михайлович Кушков, возвратившийся из Харбина. С 1961 по 1974 год настоятелем храма был Леонид Яковлевич Кравец. В последующие годы, вплоть до 1991 года, функции настоятеля Сергиевской церкви выполняли епископы Феодосий и Анатолий. В марте 1991 года епископ Никон назначил настоятелем в Сергиевский кафедральный собор митрофорного протоиерея Геннадия Михайловича Сизова.

После освящения 5 июня 2016 года Патриархом Московским и всея Руси Кириллом храма Рождества Пресвятой Богородицы и присвоения ему статуса кафедрального собора, Сергиевскому храму «определено быть приходским, но сохранить наименование собора». В настоящее время настоятелем Свято-Сергиевского собора является протоиерей Евгений Александрович Шерышев.