Депутат-коммунист Рустам Хафизов выдвинулся на пост мэра Уфы

Депутат Госсобрания РБ от КПРФ Рустам Хафизов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Уфы. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

По словам парламентария, это «одно из самых сложных жизненных решений», которые он принимал. Хафизов также проконсультировался с партийным руководством, получив в итоге «единодушную поддержку».

«Я буду готов работать со всеми силами, которые работают на благо Уфы, независимо от их политической принадлежности. Главным в совместной работе должно быть благополучие наших горожан, стабильность работы жилищно-коммунальной сферы, сетевых организаций, динамичное развитие городской среды и столичной инфраструктуры», — отметил депутат.

Кроме Хафизова на кресло градоначальника нацелились бывший сотрудник МВД подполковник Олег Смирнов и координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. Оба они объявили о подаче документов на конкурс по отбору кандидтов.

Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. Уже на следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.