Татарстан переиграл башкирских сетевиков: им отказали в плате за транзит энергии

Ильшат Фардиев не захотел признать «Башкирскую сетевую компанию» в качестве сетевого партнера и расплачиваться с ним за внешний переток

Татаро-башкирский спор о том, кому платить за транзит поставляемой в Татарстан четверти необходимой электроэнергии, разрешился со счетом 2:1 в пользу Татарстана. Накануне кассационная инстанция Поволжского арбитражного суда вслед за апелляцией отказала «Башкирской сетевой компании» (входит в АФК «Система») в удовлетворении требования по установлению индивидуального тарифа для взаиморасчетов с территориальной сетевой компанией РТ ОАО «Сетевая компания». На кону стояло 10-процентное повышение тарифа на передачу электроэнергии для татарстанских потребителей. «Казус» БСК обнаружился в том, что без получения им статуса ТСО Татарстана башкирские сетевики не могут требовать плату за транзит, но и препятствовать перетоку энергии им запрещено. Одним словом, энергетические правила связали их «по рукам и ногам». Подробности — в материале «Реального времени».

«Хотелки» БСК привели бы к 10-процентному росту тарифа на передачу



Вчера разрешился давний корпоративный конфликт между территориальными сетевыми организациями Татарстана и Башкортостана, разгоревшийся из-за платы за транзит электрической энергии по сетям высокого напряжения (200—500 кВ). Об этой непростой ситуации «Реальное время» написало первым еще в начале года.

Как известно, для покрытия острого дефицита татарстанская энергосистема на протяжении пяти лет импортирует почти четверть необходимой энергии из единой национальной энергосистемы. ОАО «Сетевая компания» принимает дополнительные потоки энергии по присоединенным к «Башкирским электрическим сетям» высоковольтным сетям напряжения. Если до сих пор транзитные потоки поступали в республиканскую электрическую сеть по устным джентльменским договоренностям, т. е. безвозмездно, то в этом году башкирские сетевики «взбрыкнули» и поставили ультиматум: надо платить! Для этого БСК направила в Госкомитет РТ по тарифам официальное заявление с требованием установить ей индивидуальный тариф для расчетов с «Сетевой компанией» по магистральным линиям высокого напряжения.

По этой схеме «Сетевая компания» оплачивает транзит электроэнергии 11—12 татарстанским сетевым компаниям, которые обслуживают промышленных потребителей. Эти расходы закладываются в единый котловой тариф на передачу электроэнергии по территории республики. Поэтому в БСК решили последовать этим путем, «войдя» со своим тарифом в татарстанский «котел». По оценкам Госкомитета РТ по тарифам, включение «хотелки» БСК привело бы к тому, что тариф на передачу взлетел бы сразу на 10 процентов. Как уже рассказывало «Реальное время», дефицит мощности за последние 5 лет достиг астрономической цифры в 6,1 млрд кВт∙ч. Это сопоставимо с годовым потреблением отдельных поволжских регионов, таких как Ульяновская область, Чувашия. В результате сальдо-переток из БСК вырос в пользу Башкирии, и сетевики попытались воспользоваться выгодной для себя конъюнктурой. Но им воспрепятствовал Госкомитет РТ по тарифам, отказавшийся устанавливать им индивидуальный тариф.

По оценкам Госкомитета РТ по тарифам, включение «хотелки» БСК привело бы к тому, что тариф на передачу взлетел бы сразу на 10 процентов



С переменным успехом

«Башкирская сетевая компания» подала заявление о признании отказа незаконными и не соответствующими статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьям 6, 23.1 Закона об электроэнергетике. Они усмотрели нарушение пункту 41 Правил недискриминационного доступа и пункта 48 методических указаний Правил государственного регулирования тарифов. Судебная тяжба по оспариванию действий татарстанского регулятора об отказе БСК проходила с переменным успехом.

Сначала арбитражный суд Татарстана встал на сторону БСК, признав решение Госкомитета РТ по тарифам незаконным и потребовал его немедленно отменить. А в последующей апелляционной инстанции татарстанский регулятор отыгрался — 11-й апелляционный суд отменил предшествующее решение. Так что к кассационной инстанции противники подошли с равным весовым положением, не имея особых преимуществ друг перед другом. Проще говоря, со счетом 1:1. Добавим, что татаро-башкирский спор является беспрецедентным в Поволжье (всего в России в судах было рассмотрено три таких дела).

БСК — «Сетевой компании»: потребители Башкирии не должны платить за то, что они не потребили

Разрубить «гордиев узел» запутанных отношений сетевиков предстояло судебной коллегии во главе с многоопытной судьей Закировой. В своем выступлении истец придерживался прежней позиции о том, что транзит должен оплачиваться регионом-получателем, а не регионом-отправителем энергии. «БСК является территориально сетевой организацией Башкортостана и владеет электросетевыми объектами, которые присоединены к сетям «Сетевой компании РТ», — напомнил он. — На протяжении 5 лет переток энергии происходит в пользу Татарстана. Все расходы по объему транзита в сети смежного региона должны оплачиваться потребителями региона-получателя, а не региона-отправителя, — заявил он. — Потребители Башкортостана не использовали эту энергию и не должны нести затраты на содержание сетей, посредством которых осуществляется транзит в интересах «Сетевой компании Татарстана». Это ущемляет права потребителей Башкортостана. Они не должны платить за то, что они не потребили», — заявил он и перешел к юридическим нюансам спора.

БСК не смогла получить индивидуальный тариф, т. к. ей было отказано в присвоении статуса ТСО внутри Татарстана. Без этого, как считают с Госкомитете РТ по тарифам, невозможно заключать договорные отношения с «Сетевой компанией», и эту позицию поддержала апелляция. «В части норм материального права апелляционный суд неправильно применил критерии ТСО, — пожаловался представитель БСК во время разбирательства дела. По его словам, пункт 41 правил недискриминационного доступа и пункт 48 методических правил, которые определяют механизм государственного регулирования по установлению цены между двумя смежными регионами, указывает, что достаточно иметь статуса ТСО в домашнем регионе. А решение апелляции опровергает эту позицию — нам фактически сказали, чтобы получить статус ТСО мы должны купить объекты электросетевого хозяйства в РТ. А зачем нам? У нас есть присоединение, есть переток, есть механизм?», — рассуждал истец.

Он не согласился с выводом апелляции о том, что учет затрат ТСО может контролироваться только местным регулятором. «Нарушено наше право на беспрепятственное получение гражданских прав. Мы не можем получить плату за то, что мы оказали услуги. Мы — не какой-то владелец сети, мы ТСО, и все наши затраты (по содержанию магистральных сетей) ложатся в тариф. Это вообще нарушение полное».

Александр Штром также заметил, что регулятором перетоков является системный администратор национальной энергосистемы, а не сам Татарстан заказывает дополнительную энергию. Фото Романа Хасаева

«Сетевая компания» — БСК: не имеете права препятствовать перетоку и требовать плату за него

Заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Штром счел важным указать суду, что БСК не заставляли покупать электросетевое оборудование, чтобы получить статус ТСО. В своем выступлении он опирался на то, что «действия регулятора направлены на то, чтобы не допустить включения в тариф лишних расходов». По его словам, контрольные полномочия Госкомитета РТ ограничены территорией РТ, поэтому они «не могут убедится в обоснованности затрат БСК при установлении индивидуальных тарифов», а значит не вправе их вводить. Александр Штром также заметил, что регулятором перетоков является системный администратор национальной энергосистемы, а не сам Татарстан заказывает дополнительную энергию.

Гораздо более жестче и критичнее в отношении требований БСК выступила представитель «Сетевой компании». «Тот переток, который идет — это действительно очень высокий, очень большой из-за того, что уровень напряжения очень высок… Мы этого не отрицаем, — согласилась она. — Он действительно имеет место быть. В материалах дела мы предоставляли таблицу, где показывали, что в 2012—2014 годы с территории республики уходило больше энергии, чем поступало. Теперь с территории Башкортостана уходит больше электрической энергии в Татарстан. Но эта ситуация типична для всех смежных субъектов, которые расположены вокруг РТ. Этого перетока не может не быть», — говорила она так, как будто речь идет о равных взаимных обменах и никто никому не должен. — ФЗ «Об электроэнергетике» прямо говорит, что энергетическая система — единая и перетоков между субъектами не может не быть. Они были всегда. Ст.7 говорит о том, что единую энергетическую систему образуют единая национальная электрическая сеть и территориальные сетевые организации. Вот как раз единая национальная электрическая сеть обеспечивает перетоки между субъектами РФ».

«Сетевая компания» — БСК: просите деньги у ФСК

После этого представитель «Сетевой компании» посчитала важным «отправить» БСК с ее финансовыми претензиями к «Федеральной сетевой компании». «Если БСК, действительно, так ратует за своих потребителей, что они якобы оплачивают что-то лишнее в тарифе, то у них есть все права отнести эти объекты к ЕНС и урегулировать эти отношения с ФСК», — «подсказала» она выход из тупика изумившимся башкирским сетевикам. Фактически, она предложила им продать магистральные сети Федеральной сетевой компании и «выйти из игры». Перед этим она напомнила суду причину конфликта: при реформировании энергосистемы Башкортостан и Татарстан оставили в своей собственности магистральные сети, тогда как остальные передали ФСК. Получилось так, что ФСК внутри своей системы регулирует стоимость перетоков, а обособленные сетевики Татарстана и Башкортостана не могут межу собой договориться.

Далее она привела несколько аргументов, почему БСК не может претендовать на транзитное роялти. Во- первых, БСК не имеет непосредственных потребителей в Татарстане. «При исполнении договора ТСО должно иметь на обслуживании потребителей. Кто такой потребитель? Это тот, кто заключил договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком либо с энергосбытовой организацией. Мы заключаем договоры с теми сетевыми организациями, которые имеют потребителей и нам заказали услугу либо гарантирующий поставщик, либо энергосбытовая организация. Если он не заказал нам услугу, то мы не пойдем к нему, потому что у нет потребителей. У БСК нет потребителей, присоединенных к БСК. Поэтому этот тариф, в принципе, не может быть установлен. Если его установят, то мы пойдем его обжаловать по причине того, что нам эту услугу никто не заказал», — пригрозила она. Во-вторых, БСК не соответствует критериям ТСО Татарстана, что истцом не оспаривается. Третий и заключительный довод оказался и вовсе убийственным. «Если собственники сетей не подпадают под критерии ТСО соседнего региона, то остаются просто собственниками и не имеют права препятствовать перетоку энергии между субъектами и требовать на это оплату!, — провозгласила она. А фактически прямо ответила башкирским сетевикам: не платили и платить не собираемся!

Резать сети им не позволят

«Формально суд принял правильное решение, поскольку БСК не добилась получения статуса ТСО на территории республики, — считает эксперт института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. — Они могли бы открыть в Татарстане филиал и зарегистрироваться в этом качестве, но видимо, что-то им мешало. Интересы БСК понятны: отрасль находится в условиях жесткого регулирования, невозможно сделать большой объем выручки, новых потребителей нет. А от перетока можно попытаться отжать ресурсы. Но наверное, в урегулирование конфликта должны вмешаться федеральные власти. А резать магистральные сети им не позволят, т.к. это чревато перебоями в поставками электричества для сибирских регионов».