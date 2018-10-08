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Горсовет Уфы начал прием заявок от кандидатов в мэры города

16:43, 08.10.2018

Горсовет Уфы начал прием заявок от кандидатов на пост главы администрации города. Выборы мэра назначены на 29 октября.

Конкурсная комиссия определит допуск претендентов не позднее, чем за день до проведения конкурса, передает «Медиакорсеть».

Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. Уже на следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации.

ОбществоВласть Башкортостан
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