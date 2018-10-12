«Радий, как человек восточный и системный, не ответил бы ничем плохим ни Шаймиеву, ни Рахимову»

Кто он — новый глава Башкирии?

Неожиданный «добровольный» уход Рустэма Хамитова с должности главы Башкирии стал для жителей республики настоящим сюрпризом. Не меньшим сюрпризом стала кандидатура врио главы Башкортостана — Радия Хабирова. Выходец из республики не любит публичности, интервью с ним практически не увидишь. Видимо, сказывается опыт работы в администрации Путина. Тем не менее «Реальное время» еще 2 года назад попыталось «рассекретить» Радия Хабирова в откровенном интервью его соратника Ростислава Мурзагулова. Предлагаем его вновь вниманию наших читателей.

От университетского преподавателя до кремлевского чиновника

— Ростислав Рафкатович, расскажите для начала: who is Mr. Khabirov? Откуда он взялся?

— Хороший вопрос. Начнем с того, что он юрист, работал преподавателем, потом руководителем Института права Башкирского госуниверситета. После этого была ситуация, когда тогдашний президент республики [Муртаза Рахимов, — прим. ред.] понял, что ему нужно некоторое обновление, понял, что его ровесники и его однокашники, с которыми он начинал свой президентский путь, начинали где-то проигрывать. И он стал искать каких-то молодых перспективных людей. Собственно, тогда он и нашел Радия. Тот, в свою очередь, набрав молодую интересную команду, дал тот хороший результат, на который Муртаза Рахимов рассчитывал. Его заметили в Кремле и пригласили на заметную серьезную должность. А после этого возникла такая ревность у некоторых людей, близких к Рахимову, которые решили, что если дать Радию Фаритовичу эту позицию занять, то он станет угрозой для Рахимова и для тех, кто его окружает. Тогда они и начали пытаться его очернить, придумывать какой-то компромат. Но, к чести Радия, нашли они неуплаченный налог в размере 3 тыс. рублей и незадекларированный гараж — это все, что было найдено. И еще сказали, что какой-то студент ему дал взятку. Потом, правда, выяснилось, что этого студента милиция прихватила за какое-то правонарушение; и вдруг, откуда ни возьмись, он выразился с каким-то заявлением, и все другие прегрешения ему простились. То есть была такая история.

Потом были восемь лет работы в Кремле. Все эти годы продолжали другие различные руководители и другие заметные люди в Башкирии думать, что он может представлять для них какую-то опасность, и на всякий случай с ним пикировались. В итоге выяснилось, что никуда он не стремился, работал себе на высокой государственной должности. Вот сейчас он с нее переходит.

«У него была, условно говоря, позиция одного из вице-губернаторов в регионе. А тут он занял позицию начальника управления в администрации президента, и эта позиция с точки зрения госслужбы, естественно, выше. Это для него было интересным вызовом, и он его с удовольствием принял». Фото glavarb.ru



— При Муртазе Губайдулловиче он какие должности занимал?

— Он был главой администрации президента. А если брать «табель о рангах» Республики Башкортостан тех лет, то это, наверное, была где-то вторая-третья позиция в республике. А объективно по влиянию он был самый серьезный человек после самого Рахимова.

— Все-таки почему его отправили в Москву? Это была ссылка от себя подальше или повышение?

— Конечно, это было серьезное повышение. У него была, условно говоря, позиция одного из вице-губернаторов в регионе. А тут он занял позицию начальника управления в администрации президента, и эта позиция с точки зрения госслужбы, естественно, выше. Это для него было интересным вызовом, и он его с удовольствием принял. К тому же он принял его не сам, а пошел тогда советоваться с Рахимовым, он его безмерно уважал, был ему обязан. И Рахимов его на эту позицию отпустил, благословил, позвонил Суркову, сказал, что это очень правильное решение и так далее. Потом был придуман этот заговор.

— Поговаривают, что звезда Хабирова зажглась в 2003 году, во время выборов президента Башкирии, когда на этот пост претендовали также Сергей Веремеенко и Ралиф Сафин. И, как рассказал нашему изданию в интервью Аббас Галлямов, Рахимов эти выборы, по сути, проиграл. Однако Радий Фаритович помог Рахимову победить. Это правда или нет?

— Тогда Радий только приступил к работе в администрации президента Башкирии. Все то, что ему приписывается — и заслуги, и неудачи, нужно серьезно поделить на 16. В той ситуации много было игроков, там серьезно влиял на то, что происходило, и Урал Рахимов — сын Муртазы Губайдулловича. Влияли и другие персонажи, каждый пытался выслужиться перед бабаем [М.Г. Рахимов, — прим. ред.], каждый пытался сделать что-то, что точно его спасет. В этом смысле дров было много наломано, много всякой грязи в итоге вылезло наружу. Все это возникло благодаря этой конфигурации, когда много было таких людей. Потом после выборов Рахимов определился, что у него один главный визирь, собственно, им был как раз Радий. Этот главный визирь и начал определять внутреннюю политику. Да, у него все стало в порядке: и с рейтингами, и с оппонентами, и со всем остальным. А когда был этот бардак 2003 года, там действительно было много разных глупостей.

«После выборов Рахимов определился, что у него один главный визирь, собственно, им был как раз Радий. Этот главный визирь и начал определять внутреннюю политику». Фото rb7.ru



Серый кардинал

— Его нередко называют серым кардиналом, который влиял на политику в Башкирии. Согласны ли вы с таким мнением?

— Ну конечно. Он пользовался доверием Муртазы Губайдулловича и управлял этими процессами.

— Чем он занимался в Кремле?

— В Кремле он занимался взаимодействием с Государственной думой, это была тоже серьезная работа. В общем-то, отвечал за взаимодействие Кремля с депутатами.

— С чем связана его предстоящая отставка? Можно ли, например, связывать ее с уходом из Кремля Володина или приходом Вайно?

— Очевидно, что сейчас идет переформатирование Госдумы, переформатирование администрации президента. Кремль пытается избавиться от того клейма бешеного принтера, который существовал на Государственной думе. Та ситуация, когда практически в открытую администрация президента управляла Госдумой, больше не устраивает Кремль. Соответственно, сейчас центр принятия решений будет формально находиться не в Кремле, а в самой Государственной думе. В этом случае не нужна будет позиция человека, который управляет Госдумой из Кремля. Изменившаяся система вынуждает Хабирова перейти на другое место работы. Что-то мне подсказывает, это место не будет ниже по своему статусу.

— На какую должность он может перейти?

— Внутренняя политика ему, наверное, надоела за эти 15 лет. Поэтому он будет искать что-то максимально аполитичное, где можно будет заниматься чем-то более креативным, плодотворным в плане творчества. У него был достаточно узкий участок.

— Есть ли вероятность, что возглавит какую-то госкорпорацию?

— Возможно, что и госкорпорацию, возможно, и какое-то министерство, где у него будут более обширные функции.

«Мне также хорошо известно, что у него нет каких-то амбиций, он не собирается точить кинжал против Хамитова или кого бы то ни было, он не собирается устраивать каких-то заговоров. Поэтому каких-то неожиданностей, что Хабиров возглавит какую-то оппозицию Хамитову, наверное, ожидать не стоит». Фото glavarb.ru



Что такое «человек Хабирова»?

— Когда в 2010 году Муртаза Рахимов уходил с поста президента, рассматривался ли Радий Хабиров в качестве его преемника?

— На самом деле, не было какого-то плана Кремля по внедрению Хабирова. Много или мало, но действительно нужен был тот человек, которым он и проработал восемь лет. То есть не было какого-то коварного плана по внедрению его обратно. Просто в какой-то момент этот миф был создан и достаточно серьезно укоренился в головах людей. Я думаю, что он не рассматривался, он был на своем месте и занимался тем, что ему нравилось, что у него получалось, и достиг серьезных высот, отвечал за Крым в каком-то контексте. Все эти разговоры, скорей всего, провоцировали те, кто просто опасались того, что он может рассматривать для себя.

— А в роли преемника Рустэма Хамитова он не рассматривается?

— По-моему, Хамитов никуда не уходит, он, вроде, работает, и у него все хорошо. Разве нет?

— Надеюсь, что так. Однако не может ли Хабиров занять кресло Хамитова на следующих выборах?

— Это зависит от Кремля, зависит от Путина и Медведева и тех, кто сегодня там принимает решения. Конечно, не так много ярких выходцев из Башкирии, которые проявили себя на федеральном уровне так, чтобы отвечали за целый Крым в плане проведения референдума. Конечно, он является участником всех переборов на все позиции. Но мне также хорошо известно, что у него нет каких-то амбиций, он не собирается точить кинжал против Хамитова или кого бы то ни было, он не собирается устраивать каких-то заговоров. Поэтому каких-то неожиданностей, что Хабиров возглавит какую-то оппозицию Хамитову, наверное, ожидать не стоит.

— Есть ли люди Хабирова в Башкирии? Кто они?

— Что такое «человек Хабирова»? Вот, например, я много лет работал с Радием. Я его уважаю, ценю, мы добрые друзья. При этом я человек мамы и папы. Теперь я должен броситься в обрыв с небоскреба за Радием? Речь не об этом. Хорошо бы было, чтобы не было в республике таких людей Хабирова, людей Сарбаева, чьих-то еще людей. Нужно, чтобы просто была создана нормальная рабочая ситуация, чтобы все работали друг с другом, а не когда мы на кланы разделились, друг друга по голове бьем с утра и до вечера. В итоге страдает сама республика и ее жители. Естественно, такой ситуации нет, что сидит какой-то воинствующий клан, вооруженный до зубов, и ждет, когда приедет какой-то вождь и сейчас начнет кого-то свергать. Но другое дело, что миф об этом, к сожалению, существует, и есть определенное противодействие политиков друг другу. Конечно, с этим что-то надо делать, это совершенно ненормально. В том же Татарстане происходит все совершенно по-другому. У вас есть руководитель республики, который, насколько я понимаю, мир на черное и белое не делит — вот это правильный подход.

«Трений каких-то не было. У них было нормальное рабочее взаимодействие. В принципе, там и сегодня каких-то трений особо нет». Фото Максима Платонова

«Радий, будучи человеком восточным и человеком системным, никогда бы не ответил ничем плохим ни Шаймиеву, ни Рахимову»

— Поскольку вы заговорили о Татарстане, не могу не спросить: считались ли татарстанские элиты с Хабировым, когда он работал в Кремле?

— Татарстанские элиты и тот же Минтимер Шарипович Шаймиев в очень хороших отношениях находились с Радием Фаритовичем. Это был пример, как нужно разговаривать с людьми, которых ты считаешь себе так или иначе близкими. Рахимов вдруг начал поливать Радия всем, чем можно. А Шаймиев, казалось бы, не имеющий таких уж веских оснований общаться с ним и выстраивать отношения, как раз эти отношения выстраивал. И это нормальный подход. А Радий, будучи человеком восточным и человеком системным, за такой подход никогда бы не ответил ничем плохим ни Шаймиеву, ни Рахимову, если бы тот вел себя соответствующим образом.

— До прошлого года в Кремле работал другой человек из Татарстана — Олег Морозов (бывший начальник управления президента РФ по внутренней политике, ныне сенатор от РТ). Не было ли каких-то противоречий у него с Хабировым?

— Трений каких-то не было. У них было нормальное рабочее взаимодействие. В принципе, там и сегодня каких-то трений особо нет. Это же не ситуация какая-то конфликтная, что он уходит в результате какого-то противостояния. Напротив, когда сурковская команда уходила, они просили как раз Радия остаться для того, чтобы выполнять те задачи, которые он выполнял. Нет разговора о том, что кто-то с кем-то поссорился. Это действительно системные преобразования в администрации и в Госдуме, поэтому эта должность немножко трансформируется.

— Как скажется уход Хабирова на хамитовской команде в Башкирии?

— То, что касается команды действующего главы республики, многие из них достаточно ревностно относятся к тому, что происходит с Радием. Они прекрасно знают, что у того не было возможности, работая в администрации президента России, заниматься интригами на уровне региона, поскольку руководство администрации, Кремля не погладило бы по головке за подобную деятельность. А теперь вроде как руки у него будут развязаны. Но те из них, кто являются здравыми людьми, понимают, что можно выстраивать отношения, нет какого-то желания с кем-то воевать, устраивать какие-то заговоры и т. д. Можно просто выстроить отношения и прекратить делить республику на эти кланы и разбирать ее на части. Я надеюсь, что в итоге так и случится. Честно говоря, вся эта внутрибашкирская междоусобица надоела всем до чертиков, а страдает республика, страдают люди.